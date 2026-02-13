保育園・幼稚園・こども園の顔認証お迎えシステム『KIDSCALL(キッズコール)』が国内最大級の保育テック表彰「BabyTech(R) Awards2025-26」にて優秀賞を受賞

株式会社VERIPATH

株式会社VERIPATH（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：山岡 源）が提供する、保育施設向け顔認証お迎え自動化システム『KIDSCALL（キッズコール）』は、日本最大級の保育テック表彰「BabyTech(R) Awards 2025-26」において、その革新性と社会課題への貢献度が評価され、【保育ICT 保育中の事故防止部門 優秀賞】を受賞いたしました。

■ 審査員からの評価ポイント

今回の受賞にあたり、以下の点が特に高く評価されました。

「保育者が子どもの呼び出しなどに労力を割くことがなく、非常に良い！こうした顔認証技術の進歩は今後も期待できる。」

「防犯意識の向上や不審者対応の必須性を再度訴えかける製品の先駆けとなってほしいです。」

「家庭事情の関係変化による意図しない親縁者のお迎えなどのトラブルケースにも柔軟に対応できるポテンシャルがある。」

「顔写真登録が簡便で顔認証判定も高速で良いです。」

■代表メッセージ

この度は名誉ある賞をいただき、大変光栄です。 保護者との連絡や管理はICTサービスで便利になった一方で入口のセキュリティはいまだアナログな運用に頼らざるを得ない現状がありました。

顔パスお迎えキッズコールは、インターホン対応をゼロにし『先生が子どもと向き合う時間の最大化』と『施設セキュリティ向上』の2つの思いから生まれました。

今回の受賞を通過点に、保育施設の皆様と共に「子どもたちの安全と未来」を守るパートナーとして、日本の保育環境の向上に努めてまいります。

■ 顔パスお迎えKIDSCALL（キッズコール）が実現する「3つの安全」

1. 【侵入防止】「顔」が鍵になるため、なりすまし・不審者・不法侵入を防止

物理的な鍵や暗証番号と異なり、顔認証は盗難や紛失、貸し借りが不可能です。事前に登録された保護者や関係者以外は解錠できないため、不審者の侵入を物理的に阻止します。 また、保護者は立ち止まらずウォークスルーで解錠できるため、スムーズな入室と厳格なセキュリティを両立します。

2. 【見守り強化】解錠と同時に「お迎え通知」内線連絡ミスをゼロへ

保護者の入室（解錠）をトリガーに、クラスや職員室のモニターへ「〇〇さんのお迎えです」と自動通知が届きます。 これにより、先生によるインターホン対応、内線連絡を削減することで、先生が子どもたちを見守る時間に「ゆとり」が生まれます。

3. 【施設へ】「管理の手間ゼロ」で実現するセキュリティ

「セキュリティは強化したいが、現場の負担は増やしたくない」そのジレンマを解消するため、徹底的な「管理の手間ゼロ」を追求しました。 顔写真の登録や更新は、保護者自身のスマホで行う仕組みを採用。施設側の写真撮影や登録作業は不要です。既存のICT、登降園システムとも併用でき、大規模な入れ替えなしで「最新の顔認証セキュリティ」を導入いただけます。

■ BabyTech(R) Awards（ベビーテックアワード）について

オンライン説明会予約はこちら :https://calendar.app.google/gWGrJmxokWF6j47c7

「BabyTech(R) Awards」は、国内で流通するベビーテック商品を表彰し、育児環境の向上を目指すアワードです。本受賞は、保護者様や地域社会に対し、「専門家に認められた安心・安全なシステム」として、導入時のご説明や信頼づくりにお役立ていただけます。

BabyTech(R) Awards 公式サイト：https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

■ 導入実績・反響について

「セキュリティは高めたいが、現場に負担はかけたくない」

そんな経営者・園長先生の切実な課題に対する「解決策」として、KIDSCALLが選ばれています。

サービスの正式リリース以来、その理念と実用性が評価され、現在多くの保育園・幼稚園・認定こども園にて導入契約の締結が進んでおります。 大規模な工事不要で最短1日で導入可能です。アナログな業務負荷を削減し、「保育の質」に還元する新しいインフラとして、私たちは全国の園をサポートしてまいります。

【まずはオンラインデモで体験を】

実際の効果や使用感をご確認いただけるオンラインデモを実施中です。お気軽にご予約ください。

■代表略歴

奈良県宇陀市出身。関西学院大学理工学部情報科学科にてソーシャルネットワーク分析を専攻。

2021年に店舗無人化SaaSを提供する株式会社fixUを創業、2025年に上場企業へ売却。

同年に株式会社VERIPATHを設立。

関西学院大学 非常勤講師

■KIDSCALLに関するよくあるご質問

Q. KIDSCALL（キッズコール）とは、どのようなサービスですか？

A. 保育園・幼稚園・認定こども園向けの「顔認証お迎え自動化システム」です。保護者の顔をAIが認識して自動で解錠し、同時に保育室へ到着を通知します。インターホン対応や電話連絡をなくすことで、先生が子どもと向き合う時間を創出し、不審者の侵入を防ぐ「高度なセキュリティ（防犯）」と、先生の業務効率化を同時に実現します。

Q. 写真の登録や管理など、園側の作業負担はありますか？

A. いいえ、園側の管理負担は「実質ゼロ」です。顔写真の登録や更新は、保護者様ご自身のスマートフォンから行っていただく仕組みを採用しています。園の職員が写真を撮影したり、登録作業を行う必要がないため、ICT機器に不慣れな施設様でもスムーズに導入・運用いただけます。

Q. 屋外への設置は可能ですか？また、雨の日などはスムーズに認証できますか？

A. はい、屋外設置が可能です。 顔認証端末は、防塵・防水性能を示す「IP65等級」および耐衝撃性能を示す「IK06等級」に適合しています。雨風や予期せぬ衝撃への高い耐久性を備え、-20°Cから50°Cまでの広い動作温度範囲に対応しているため、寒冷地や屋外環境でも安心してご利用いただけます。 もちろん、傘をさしていたり、荷物でお子様を抱っこして両手が塞がっていたりしても、カメラを見るだけの「ウォークスルー認証」でスムーズに入室可能です。

Q. 導入することで、園の経営にどのようなメリットがありますか？

A. 「安全」と「働きやすさ」の両立は、園のブランディングに直結します。BabyTech(R) Awards認定の最新セキュリティ導入園としてアピールすることで、保護者からの信頼獲得（園児募集）や、業務負担の少ない職場としての先生採用力の強化に貢献します。

Q. 既存の登降園システム（ICカードやタブレット）と併用できますか？

A. はい、可能です。現在お使いの登降園管理システムはそのままに、「セキュリティ（解錠・入室管理）」機能のみをKIDSCALLで強化する運用が可能です。大規模なシステム入れ替えを行わずに、最新の顔認証技術を導入いただけます。

Q. 暗証番号やICカード錠と比べて、顔認証はセキュリティ面で何が違いますか？

A. 「なりすまし」や「鍵の貸し借り」による不正侵入を物理的に不可能にします。 暗証番号は「番号の流出・使い回し」、ICカードは「紛失・盗難」のリスクが常につきまといます。KIDSCALLの顔認証は、事前に登録された「本人」以外は解錠できないため、部外者の侵入リスクを最小限に抑え、最も確実な本人確認を実現します。

Q. 部外者や不審者の侵入対策として、どのような効果がありますか？

A. 未登録者のシャットアウトに加え、「誰が・いつ入ったか」を全て記録します。 オートロックとの連動で部外者の自由な出入りを物理的に防ぐことはもちろん、解錠と同時に職員室へ通知が届くため、常に「人の目」と「システム」の両方で見守る体制が構築できます。万が一の際も、顔画像付きの入室ログが確実な証拠となります。

Q. 現在の自動ドアや門扉に、後付けで設置できますか？

A. はい、大規模な工事不要で「後付け」可能です。 KIDSCALLは、既存の設備を最大限活かせる「独立型システム」として設計されています。現在の扉や電気錠システムを丸ごと交換する必要はなく、必要な機器を追加するだけの施工で、平均1日で導入が完了します。

■ サービス概要・お問い合わせ

KIDSCALL（キッズコール）は、保護者の顔認証と同時に、お迎えの到着を園内へリアルタイム通知し、入退室記録まで自動化するクラウドサービスです。

現在、導入をご検討の施設様向けに、オンラインでのデモや優先的な導入相談を実施しております。「うちは導入できる？」といったご質問も歓迎です。まずはお気軽にご相談ください。

KIDSCALL(キッズコール)公式サイト：https://kids-call.jp/

■ 会社概要

株式会社VERIPATHについて

当社は顔認証などのAI技術を活用し、保育施設に向けて「安全」と「省人化」を両立するソリューションを提供するスタートアップです。

保育施設向け顔パスお迎え自動化サービス「キッズコール」をはじめ、学習塾・習い事教室、グループホームなどの介護施設などのセキュリティ・入退室管理・無人受付・LINEによる自動安否通知など、現場のオペレーション負荷を軽減しながら、利用者にとって自然でストレスのない体験を実現することを目指しています。

■ 採用情報

- 所在地：兵庫県神戸市中央区山本通2-13-15 WALL SQUARE北野坂- 芦屋オフィス：兵庫県芦屋市大原町7-3 西本ビル4F- 代表者：代表取締役 山岡 源- 設立：2025年9月8日- 事業内容：保育施設向け顔パスお迎え支援サービス『KIDSCALL（キッズコール）』の開発・提供- コーポレートサイト：https://veripath.co.jp- キッズコール公式サイト：https://kids-call.jp/

VERIPATH（ベリパス）は、事業拡大に伴い複数職種で人材を募集しています。お客さまに近い現場で課題解決に取り組み、組織とサービスの品質向上に共に取り組んでいただける方のご応募をお待ちしています。

募集職種：エンジニア、営業、顧客サポート、経理、事務 ほか

勤務地：兵庫県芦屋市（JR芦屋駅徒歩5分）

お問い合わせ：https://veripath.co.jp/#form