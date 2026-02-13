商談解析AI「Front Agent」を提供するUmee Technologies、 2/17開催「キントーンまるわかりDay in福岡」へ出展

Umee Technologies株式会社

商談ビッグデータが勝ち筋に導くインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、2026年2月17日（火）に福岡国際会議場にて開催されるサイボウズ株式会社主催イベント「キントーンまるわかりDay in福岡～基本からAI活用まで～」へ出展いたします。

サイボウズパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report」にて最高評価の3つ星を獲得した実績を持つ当社は、kintoneと連携し、商談の自動記録から成約パターンの解析までを実現する最新のAIソリューションをご紹介します。

詳細を見る :https://page.cybozu.co.jp/-/maruwakari-fukuoka/

出展の背景と見どころ

本イベントは、業務改善プラットフォーム「kintone」の基本から最新のAI活用までを網羅した展示会です。 ユミーのブースでは、対面・Web会議・電話などあらゆる商談を解析し、組織に進化をもたらす話術AI「Front Agent」のご紹介をいたします。

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

kintoneとFront Agentの連携でできること

kintoneとFront Agentを連携することで大きく2つのことができるようになります。

１.kintoneの入力データをFront Agentが自動連携し、より高度な成約パターンの解析や、顧客ニーズの傾向解析が可能に。

Front Agentのコア機能である、顧客インサイトの分析や、営業の勝ち筋発見などの分析機能について、分析元となる一つひとつの議事録への手動タグ付けが必要なくなり、現場で商談を行えば自動的にkintone内の情報をもとにタグ付けが行われます。

２.商談の要約を議事録として自動でkintoneに書き込むことが可能です。

これにより、議事録や日報作成の時間を大幅に短縮し、現場の業務効率改善に役立てることができます。

kintoneとの連携による業務効率向上について詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://frontagent.umeecorp.com/case/ashitak

kintone×Front Agentの活用事例

その他にもkintoneとの連携により、データ解析や、部署間のデータ共有にて多くの企業様にご利用いただいております。

導入事例はこちら

https://frontagent.umeecorp.com/case

kintone×Front Agentの導入事例をまとめたホワイトペーパーはこちら

https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies-kintone

出展概要

ユミーは、対面、WEB会議、電話、あらゆる商談をリアルタイムで解析し、組織に進化をもたらす話術AI「Front Agent」の紹介をいたします。

会話の嗜好性を分析することで自走する組織づくりを実現し、新人が１か月でトップセールスの売り上げを２倍で超えた事例を生み出した、AIを活用した新たな人材育成方法、さらには現場が自走するための新機能も含めてご紹介します。

また、データ化・分析が難しかった対面営業の現場においても、録音するだけで、再現性ある「人材育成マネジメント」を可能にするなど、さまざまな活用事例も合わせてご紹介します。顧客との会話から潜在ニーズを読み解く深層顧客分析により、個別最適化された営業戦略を自動提案し、売上向上に貢献しています。

当日は、DX推進、営業、人事などさまざまな活用シーンで活用されているユースケースをご案内いたします。

開催概要

総称：キントーン まるわかりDay in福岡～基本からAI活用まで～

会期：2026年2月17日 13:00～17:00

主催：サイボウズ株式会社

詳細URL：https://page.cybozu.co.jp/-/maruwakari-fukuoka/

会場：福岡国際会議場５F

お申込みURL：https://kintone-seminar.form.kintoneapp.com/public/maruwakari-fukuoka

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。