キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下、キンドリルジャパン）は、山口フィナンシャルグループ（以下、山口FG）が進めている勘定系システムのマルチバンク・シングルプラットフォームの構築を支援することを発表しました。新たな勘定系システム基盤は、山口FGの山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の３行が共通のIT基盤上で各行の業務を行うことができ、アプリケーションプログラムの１ソース化も併せて実施します。これにより、グループ経営の効率化によって経営基盤の強化を図ると共に、新たな参画金融機関が短期かつ効果的に業務が開始できるIT基盤を通して、将来の規模の拡大に貢献します。新たな勘定系システム基盤の構築に向けて、キンドリルジャパンはIT基盤領域、日本アイ・ビー・エム株式会社は業務基盤領域を担当し、2029年1月の稼働開始を目指して、2026年1月よりプロジェクトを開始しました。

山口FGは、「YMFG中期経営計画（2025年度～2029年度）」の基本目標の一つに「マルチバンク・シングルプラットフォームの深化」を掲げ、1つのプラットフォーム上で複数行の営業を展開し、より強固な経営体制の確立を目指しています。また、規模の拡大を進める中、新たな参画金融機関が短期かつスムーズに業務を開始できる取り組みを進めています。



新たな勘定系システム基盤は、オペレーティングシステム、ミドルウェア、基盤共通プログラムを統合し、アプリケーションプログラムを1ソース化することで、シングルプラットフォームとしました。これにより、開発生産性の向上や勘定系システムの運用コストの削減を目指します。



キンドリルジャパンは、ミッションクリティカルなシステムを長年にわたり支援してきたスキルや知見と、地銀共同化システムを支援してきた金融業界におけるナレッジがあります。さらに、AIをはじめとした先進技術の活用を積極的に進め、ITシステムにおける変革を支援するためのコンサルティングから設計、構築、運用までを一貫して支援する技術力があります。今回、これらを活用することにより、山口FGの変革を支援します。

