支援総額1億2,600万円超え！大人気イヤーカフ型イヤホンシリーズ第二世代『HUAWEI FreeClip 2』 2月20日（金）より発売開始

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、快適な装着感と迫力のある低音がさらに進化したイヤーカフ型イヤホン『HUAWEI FreeClip 2』を市場想定価格27,280円（税込）にて、2026年2月20日（金）より一般発売します。このたび公式発売に合わせてホワイトが加わり、カラーラインナップはブルー・ブラック・ホワイトの3色となります。また、専用アクセサリーを付属したバージョンも同時に発売。さらにアフターサービスとして、イヤホン紛失サポートを無料で申し込めるキャンペーンも実施します。詳細は下記をご覧ください。

本製品は、昨年12月より開始したクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて総額1億2,600万円、5,600人を超える方々にご支援をいただきました（2026年2月12日15時時点）。

世界で400万台以上売り上げた前モデル『HUAWEI FreeClip』に引き続き、イヤーカフ型イヤホンのパイオニアの一角として、装着感や音質を大幅に向上させた次世代モデル『HUAWEI FreeClip 2』に大きな期待が寄せられました。

■『HUAWEI FreeClip 2』 の主な特長

「HUAWEI FreeClip」シリーズの代名詞である、形状記憶合金を使用した革新的なC-bridge（C-ブリッジ）デザインは、このたび外側の素材を液体シリコーンに変え、より柔らかくなりました。イヤホン自体も軽くなり、片耳約5.1gで、より着けていることを忘れてしまうような装着感を実現しています。

また、大きな進化として、自社開発デュアル振動板ドライバーを搭載することで、最大音量が約2倍となり、低音から高音まで、より迫力と臨場感のあるサウンドとなりました※1。

そのほか、イヤホンに左右の区別がないこと、落下検知や自動音量調整機能などインテリジェントな体験、屋外での通話にも便利な通話ノイズリダクション、約9時間の連続音楽再生が可能なバッテリー※2、IP57防塵防水※3など最新技術を詰め込み、妥協のない1台をお手頃な価格でお届けします。

■進化したC-bridgeデザインが存在を忘れさせる装着感を実現

『HUAWEI FreeClip 2』は、音が出る球形部分「アコースティックボール」、繋ぎとなる「C-bridge（C-ブリッジ）」、耳の後ろにフィットする「コンフォートビーンズ」という3つの主要パーツで構成されています。1万件以上の人間の耳のデータを基に、人間工学に基づき形状を細かく調整した結果、耳の曲線に自然にフィットして、激しい運動でも落ちにくくなっています。

このたびC-bridgeの形状記憶合金を包む素材として新たに液体シリコーンを採用。肌に優しく、弾性が前モデル比約25％向上しました※4。長時間の装着でも締め付けを感じず、ずっと快適な着け心地です。

またC-bridge は25,000回開いても変形せず、装着感に影響しないという弊社テストをクリアしています※5。さらに、単体の重量は前モデルの約5.6gから約5.1gとさらに軽くなり、体積も約11％小さくなりました。「着けていることを忘れる」体験をぜひお試しください。

■独自技術のデュアル振動板ドライバーで音質が超進化

前モデルとドライバー構成が大きく変わり、特許（中国）を取得したデュアル振動板ドライバー構造により、コンパクトで限られた空間ながらより空間利用率を高めました。低音が強化され、より迫力あるサウンドを楽しめるようになりました。また、ファーウェイ史上初めてイヤホンにAI処理に特化したプロセッサーNPU（Neural Processing Unit）を搭載したことで、演算能力が向上しました※4。より繊細なオーディオを楽しめます。

■左右を自動識別し、落下を検知するスマートなイヤホン

『HUAWEI FreeClip 2』は左右の耳を自動識別することが可能です。左右対称のデザインを採用しており、左右のイヤホンを区別する必要がなく、装着すると自動的に左右の耳を識別します。 両耳での使用だけではなく、片耳だけの使用も可能です。またイヤホンをクロスして収納することにより、空間利用率を高め、充電ケースは前モデルよりコンパクトに軽くなりました。

さらに落下検知機能を備え、装着中のイヤホンの片方が落下した場合、衝撃を感知して、もう片方の装着中のイヤホンからアラート音を鳴らします。

そのほか、スマートフォンの専用アプリ「HUAWEI Audio Connect」（従来の「HUAWEI AI Life」でも同じ機能が使えます）から、イコライザーでお好みの音質への調整、ジェスチャー操作の設定が可能です。

■オープン型設計で環境音を逃さず、耳への負担を軽減

『HUAWEI FreeClip 2』はオープン型オーディオ設計で、カナル型のようにイヤホンで外耳道を塞ぐことがないため、長時間の装着による外耳道への負担を低減し、リスニングをより快適なものにします。同時に、より自然なオーディオ体験が可能となり、環境音の変化をいち早く感じ取ることができるため、不測の事態が発生した際にも迅速に対応することができます。そのため、より安全なリスニング体験を提供します。

■音漏れを抑える逆音波システム

『HUAWEI FreeClip 2』には前モデル同様、逆音波システムを導入しており、音波を巧妙に逆音波で打ち消し、音漏れを抑えています。また音が外耳道に向けて的確に伝達されるため、プライベートなリスニング体験が可能になります。

地下鉄など賑やかな場所から静かなエレベーターの中まで、あらゆる環境に合わせて音量を自動調整する機能を搭載。ご使用には、アプリから適応音量機能をオンにする必要があります。周囲の音量に合わせてサウンドを自動調整するため、途切れず、音漏れを気にせず音楽を楽しめます。

■優れた通話ノイズリダクションによるクリアな音声通話

『HUAWEI FreeClip 2』には、テレビ会議や屋外での通話を快適にする様々な機能が備わっています。まず、デュアルマイク＋骨伝導VPUマイクと、マルチチャネルDNN（Deep Neural Network）通話ノイズリダクションアルゴリズムが通話時に働き、NPUによってより高精度にノイズとユーザーの音声を識別するため、混雑した屋外でも騒がしい場所でも自分の声をクリアに相手に届けることをサポートします。また、相手の声を聞き取るときも、ドライバーの進化により最大音量が約2倍※4になり、スマート自動音量調整機能をアプリからオンにしている場合、AIが相手の声を認識し、自動で人声音量を強調してくれるため、相手の声を聞き取りやすくします。

■ビーンズ部分のスライド操作が追加され、ジェスチャー操作がより簡単に

加速度センサーと自社開発したAIアルゴリズムにより、タッチコントロールを高精度に識別することができます。このたび耳の後ろの「コンフォートビーンズ」にスライド操作を新搭載。音量調整や曲送りを、より確実に操作できます。

そのほか、ユーザーはイヤホンの好きな場所（アコースティックボール、コンフォートビーンズ、C-bridge（C-ブリッジ））を、2回または3回タップして操作することができます。

■最大38時間持続するパワフルなバッテリー

前モデルよりも進化し、1回のフル充電で、イヤホン単体で最長9時間の連続音楽再生、充電ケース込みで最大38時間の音楽再生が可能です※2。 また急速充電に対応しており、約10分の充電で最大3時間音楽再生できます。一日中のオフィスワークや、長時間の屋外ワークアウトでも安心して使用できます。

イヤホンは前モデルIP54より強化されたIP57レベルの防塵防水性能を有しており、急な雨やワークアウト中の汗などを気にせず音楽を楽しむことができます。イヤホンケースもIP54に対応しています。※3

また、マルチポイントに対応し、最大2台のデバイスと同時接続し、スムーズな切り替えが可能です。

『HUAWEI FreeClip 2』 の主な仕様

※1：「デュアル振動板ドライバー」とは、『HUAWEI FreeClip 2』に搭載された、自社開発の2つの振動板をもつダイナミック型ドライバーユニットを指します。全てのデータは『HUAWEI FreeClip』との比較で、ファーウェイラボによる測定結果であり、実際の数値は製品や使用方法及び環境要因によって異なる場合があります。

※2：バッテリー持続時間時間はファーウェイラボによる測定結果です。テスト環境ではイヤホンをEMUI 14.2.0搭載のHUAWEI Pura 70スマートフォンに接続し、AAC形式の音声を50％の音量レベルで、その他の機能については、デフォルトの設定を使用して再生した場合の結果です。実際の数値は製品の音量、オーディオソース、環境干渉、製品機能、および使用習慣によって異なる場合があります。

※3：イヤホン本体はIP57の防塵・防滴性能に適用され、充電ケースはIP54に適用されます。本製品は、通常の環境下での防滴・防塵・耐水性能を備えています。管理された実験室の条件下でテストされ、認証を取得しています。水泳や高水圧・急流下でのシャワーなどには適しません。防滴・防塵・耐水性能は永久的なものではなく、日常的な磨耗により性能が低下することがあります。湿気の多い場所での充電は避けてください。液体による損傷は保証の対象外です。運動後はすぐにイヤホンの水分を拭き取ってください。

※4：全てのデータは『HUAWEI FreeClip』との比較で、ファーウェイラボによる測定結果であり、実際の数値は製品や使用方法及び環境要因によって異なる場合があります。

※5：通常使用に際しての曲げテストに合格しています。C-bridgeを過度に伸ばしたり、ねじったり、曲げたりしないでください。形状記憶合金の性能が損なわれ、着用感に影響を与える可能性があります。

◇専用アクセサリーを付属したバージョンも同時に発売

専用アクセサリーを付属した『HUAWEI FreeClip 2 Jewel Edition』も同時に発売します。アクセサリーは、画像の左から、エレガントな「Drill Flower Style」、凛とした「Star Style」、かわいらしい「Single Flower Style」の3種類です。『HUAWEI FreeClip 2』とセットですが、税込市場想定価格は、変わらず27,280円です。数量限定となります。

◇片耳イヤホンをなくしても安心！

イヤホン紛失サポートを無料で申し込めるキャンペーンを実施中です。事前の手続きが必要となりますので、下記アフターサービスサイトよりお持ちのイヤホンのシリアルナンバーをご登録ください。

メーカー保証期間中に、日本国内において片側のイヤホンを紛失してしまった場合、サービス利用料+代引き手数料のみで片側イヤホンを補償します。

クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて申し込んで購入いただいた方も、このキャンペーンの対象となります。

※イヤホン使用開始日から30日以内に登録が必要です。https://consumer.huawei.com/jp/support/benefit-claim-freeclip2/

◇製品の詳しい情報

『HUAWEI FreeClip 2』公式サイト製品ページ

https://consumer.huawei.com/jp/audio/freeclip2/

◇『HUAWEI FreeClip 2』取り扱いについて

下記の家電量販店、専門店、ECサイトなどで販売いたします。

家電量販店（50音順）：

■株式会社エディオン

■株式会社ビックカメラ

■株式会社ヨドバシカメラ

専門店：

■株式会社タイムマシン（e☆イヤホン）

ECサイト（50音順）：

■アマゾンジャパン合同会社（Amazon.co.jp）

■HUAWEI 公式サイト

■HUAWEI 公式TikTokショップ

■HUAWEI 公式Yahoo!店

■HUAWEI 公式楽天市場店