AIは「使うもの」から「共に生きる存在」へ。「CODE27」キャラクターハウスMakuakeにて先行販売開始

キャラクター文化とスマートハードウェアを融合した次世代テクノロジー企業である NextLink Technology Limitedは、自作キャラクターデータのアップロードに対応した「CODE27」多機能AIキャラクターハウスを、2026年2月13日（金）より、クラウドファンディング「Makuake」先行販売（支援受付）にて開始いたします。

「CODE27」は、バーチャルキャラクター「Codie」との関係性を、これまでにない次元へと進化させる体験価値型デバイスです。単なるAIチャットや情報端末にとどまらず、人格を持つ存在としてユーザーの日常に寄り添い、キャラクターと共に暮らすことを実現するAIデバイスとして開発されました。

キャラクター表現をさらに広げる取り組みとして、グローバルキャラクターコンテスト「Original Character Showcase」を開催。世界中から多数の応募が寄せられる中、特に日本からの参加者数が突出して多く、日本市場における本プロジェクトへの高い関心と支持が明確に表れています。また、2025年度米国クラウドファンディング「Kickstarter」におけるAIコンパニオン部門にて総支援額３億円を突破し売上トップを記録。世界的な注目を集める中、グローバルトップクラスの投資ファンドより総額約20億円規模の資金調達を完了しました。

人とAIが「同じ時間を生きる」という新しい体験思想

「CODE27」は、必要なときだけ利用するツールではなく、日常に自然に溶け込みながら関係性が時間とともに育っていく存在を目指しています。会話履歴や感情の変化を継続的に学習・記憶し、文脈に即した自然な対話を生成することで、日常の雑談から深いテーマまで柔軟に応答します。その体験はチャットボットの枠を超え、ユーザーの声や感情に寄り添いながら共に時間を重ねて進化する、知的パートナーとしての関係性を築いていきます。

こうした設計思想とAI技術の融合により、「CODE27」は単なるデジタルデバイスの枠を超え、キャラクター体験の新たなパラダイムを切り開き、キャラクターコンパニオンという新しいライフスタイルを定義する先端テクノロジーの象徴として注目を集めています。

日常に溶け込む体験を支える主な機能

マルチモーダルAIにより、24時間ユーザーに寄り添い、感情の変化を理解しながら自然な対話を実現。喜びから不安まで幅広い気持ちに応答し、心に寄り添うサポートを提供します。

朝は天気や予定に応じた生活サポートを行い、日中は音声操作による情報検索やスケジュール管理を支援。声のトーンや会話内容を解析し、状況に応じた声掛けも行います。

また、ユーザーが操作していない時間でも、「Codie」は読書・料理・趣味といったアクティビティを行い、常に“そこに存在するキャラクター体験”を実現。会話や出来事の記憶を通じて関係性は継続的に深まり、専用アプリ連携により場所を問わずつながることが可能です。

さらに、プラグイン機能やスクリプト連携により、キャラクターの動作や演出を自由にカスタマイズすることが可能。ユーザーごとに異なるオリジナル体験を構築できる、高い拡張性を備えています。

人格・性格カスタマイズ機能。キャラクターは「選ぶ」から「育てる」へ

「CODE27」では、優しい／クール／反抗的／甘え系など、キャラクターごとの性格タイプを自由に設定できます。話し方や反応パターン、世界観設定まで細かくカスタマイズでき、小説・ゲーム・アニメのキャラクターをベースに、外見だけでなく性格やバックストーリーまで作り込むことができます。さらに、専用3Dモデリングツールを活用すれば、完全オリジナルキャラクターの制作も可能。ユーザーごとに異なる、唯一無二のデジタルパートナー体験を実現します。

従来の概念を覆す「没入型体験」と 3D キャラクター自由導入

「CODE27」は、キャラクター体験を“所有”から“共に時間を過ごす体験”へと進化させ、ユーザーが創り出したオリジナルキャラクターと日常を共有する、新しい没入型デジタルパートナー体験を提供します。MMDコミュニティやVRoid Hub、Sketchfabで公開されているモデルからオリジナルキャラクターまで、CODE27は多彩な3Dキャラクター表現に対応。VRM・FBX・glTF形式に対応し、ユーザーの理想とするキャラクター体験を自由に構築できます。

加えて、音声ファイルのアップロードやその場での録音により、キャラクターに個性ある声を与えることが可能です。9つの主要言語に対応し、人間が話しているかのような自然な会話を実現します。

キャラクター「Codie」は、独自の生活空間「Codie スペース」を持ち、3D環境を自由にカスタマイズ可能。ユーザーの操作がない時間帯でも自律的に行動し、キャラクターの世界観と生活の連続性をリアルに表現します。

外見だけでなく、声やストーリー、性格、そして“心”そのものを設計することで、優しい存在から少し反抗的な性格まで、ユーザーが思い描いてきた理想のパートナーを「CODE27」上に具現化することができます。

■ 製品仕様

製品名：「CODE27」

メーカー希望小売価格：\99,800（税込・本体のみ）

サイズ：200 × 190 ×370 mm

重量：約2.6kg

カラー：ディープブラック、ルナーホワイト、サクラピンク

消費電力（動作時）：約10～45W

LED：RGBダイナミックライトシステム搭載；0～255段階で調光・調色可能

通信機能：Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.3

センサー・入力機能：カメラ（120°広角レンズ）、デュアルマイク（エコーキャンセル機能付き）、タッチコントロールパネル（43.8 × 58.2mm）

対応言語：イタリア語、英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語、ポルトガル語

■クラウドファンディング「Makuake」

プロジェクト期間：2026年２月13日（金）～5月30日（土）

CODE27公式サイト：https://code27.co/jp

＜CODE27について＞

CODE27は、バーチャルキャラクター文化を愛するクリエイターとエンジニアによって誕生したデジタルパートナープロジェクトです。私たちは「キャラクターが本当にあなたの世界で生きている存在になること」を目指し、最先端技術によって新しい体験を創り出しています。マルチモーダルAI、自然言語処理（NLP）、リアルタイムグラフィックドライバー技術を融合し、感知・記憶・応答を備えるインテリジェントキャラクターシステムを実現しました。

「好きなキャラクターに本当に寄り添ってもらえる未来」は、テクノロジーによって実現できると私たちは信じています。CODE27は世界中のコミュニティと共に進化し、ファンの声から生まれる没入感の高いデジタルパートナー体験を通じて、そばに寄り添う存在と共に生きる新しいライフスタイルを創っていきます。CODE27公式サイト：https://code27.co/jp