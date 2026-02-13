選べるデジタルギフトがもらえる「ASUS Zenbook SORA新生活応援キャンペーン」と新生活に最適なグッズがもらえる「ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン」を開催!!

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、超軽量約899gの Copilot+ PC「ASUS Zenbook SORA」シリーズを購入して応募いただくと、10,000円相当（学生の方は20,000円相当）の選べるデジタルギフトが必ずもらえる「ASUS Zenbook SORA 新生活応援キャンペーン」を実施することを発表しました。

さらに、対象のASUSおよびROGゲーミングPCを購入して応募いただくと、ROGアクセサリバッグ「ROG Slash Sling Bag 4.0」やゲーミングヘッドセット「ASUS TUF Gaming H1 Gen II」などが先着順（数量限定）でもらえる「ASUS/ROG ゲーミングPC 新生活応援キャンペーン」も同時に実施することを発表しました。

いずれのキャンペーンも、2026年2月14日（土）以降に対象製品を購入した方が応募可能で、応募受付も同日より開始されます。

【ASUS Zenbook SORA新生活応援キャンペーン】

ASUS Zenbook SORA新生活応援キャンペーン特設サイト(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_zenbook_2026spring)

【購入対象期間】

2026年2月14日(土)～4月12日(日)：応募締切4月30日(木)

【対象製品】

ASUS Zenbook SORAシリーズ（詳細の型番やモデルはキャンペーンサイト(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_zenbook_2026spring)をご確認ください。）

【選べるデジタルギフト】

・Amazonギフトカード / QuoカードPay 10,000円分

＋学生の方はさらに 10,000円分プレゼント

※ご確認のため学生証の写真をアップロードする必要がございます。予めご了承ください。

【応募方法 / 対象製品リスト】

詳しくはキャンペーンサイト(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_zenbook_2026spring)をご確認ください。

【ASUS Zenbook SORAについて】

ASUS Zenbook SORAシリーズは、日本独自の製品名を採用し、日本におけるモバイルノートPCの実用調査を行い、持ち運びやすさ、作業性能面、バッテリー駆動時間などをバランスよく取り入れることができた、超軽量Copilot＋ PCモデルです。Qualcomm(R) Snapdragon(R) X EliteプロセッサーまたはXプロセッサーシリーズを搭載し、NPUは最大45TOPSを実現しているため、さまざまなAI処理を快適に行えます。詳しくは「ASUS Zenbook SORA(https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-sora-ux3407/)」製品ページもご覧ください。

【ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン】

ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン特設サイト(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_shinseikatsu2026)

【購入対象期間】

2026年2月14日(土)～4月12日(日)：応募締切4月30日(木)

【対象製品】

・ROG Strix , ROG Zephyrus , ROG FlowノートPC

・ASUS TUF Gaming , ASUS GamingノートPC

・ROG G700 , ASUS TUF Gaming T500デスクトップPC

【賞品】

・ROG Strix , ROG Zephyrus , ROG FlowノートPC ご購入&ご応募の方に

「ROG Slash Sling Bag 4.0(https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/rog-slash/rog-slash-bag/rog-slash-sling-bag-4-0/)＋ROGクッション(非売品)セット」をプレゼント

・ASUS TUF Gaming , ASUS GamingノートPC ご購入&ご応募の方に

「ASUS Vigour Backpack AP2600(https://www.asus.com/jp/accessories/apparel-bags-and-gear/asus-apparels-bags-and-gears/asus-vigour-backpack/)」をプレゼント

・ROG G700 , ASUS TUF Gaming T500デスクトップPC ご購入&ご応募の方に

「ASUS TUF Gaming H1 Gen II(https://www.asus.com/jp/accessories/headsets-and-audio/tuf-gaming/tuf-gaming-h1-gen-ii/)」をプレゼント

【応募方法 / 対象製品リスト】

詳しくはキャンペーンサイト(https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_shinseikatsu2026)をご確認ください。

【キャンペーン注意事項】

・各キャンペーンのギフトおよび賞品については数量に限りがございます。（先着順）賞品がなくなり次第、本キャンペーンは予告なく終了となります。予めご了承ください。

・各キャンペーンの詳しい注意事項はキャンペーンサイトをご確認ください。

