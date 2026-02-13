乃木坂46 × So-net　新アルバムリード曲「My respect」を起用した新TVCMを2月15日より公開

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット）」は、2月15日から株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント所属・乃木坂46の新アルバムリード曲「My respect」を起用した新TVCMを放映します。





◆新TVCM概要『So-net ｜感動モモ「乃木坂46で感動！篇」』YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=U3lafNzEYPo(https://www.youtube.com/watch?v=U3lafNzEYPo)

※2月15日公開予定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=U3lafNzEYPo ]



また、「So-net」は本年サービス開始30周年を迎えたことを記念し、乃木坂46×So-net 第二弾としてキャンペーンを実施します。今回のキャンペーンに起用するメンバーは3月12日のキャンペーン開始とともに発表予定です。



ティザーサイトではキャンペーン開始までのカウントダウンを公開中。さらに、「So-net」公式Xにて乃木坂46のオリジナルステッカーが当たるティザーキャンペーンを開催しています。

今後もメンバーと共にファンの皆さまに喜んでいただけるような企画を準備中ですので、続報をお待ちください。

ティザーサイトURL：https://www.so-net.ne.jp/30th/nogizaka46/

[乃木坂46×So-net第二弾目前！プレキャンペーン]

・実施期間：2026年2月13日（金）～3月10日（火）23:59

・賞品：乃木坂46×So-net 第二弾キービジュアルステッカー

・当選者数：3名

・応募方法：

１.「So-net」公式Xアカウント（@Sonet_fukuonsei）をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

詳細はティザーサイトURLをご確認ください。

※『#乃木坂46_sonet30th』のハッシュタグをつけた引用リポストは当選率が2倍になります。



「So-net」は30周年という節目にあたり、ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」のもと、同じくソニーグループに所属する乃木坂46の活動をインターネットプロバイダーブランドとして応援し、さまざまな取り組みを通じてその魅力をより多くの方に届けてまいります。



［So-net のサービスについて］

ソニーグループではゲーム・音楽・映画など多様な事業を通じてさまざまな感動をお客さまに届けています。その一員である当社が提供する「So-net」は2025年2月に「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」という新タグラインを発表。公式キャラクターとして、感動の涙を流す「感動モモ」が誕生しました。

ネット黎明期にメールを届けて人気を博したPostPetのモモから、ソニーグループの感動を届ける象徴的な存在へ。「So-net」誕生から30年を迎えた2026年、私たちは感動モモとともに、さらにたくさんの感動をお届けします。



感動モモ公式サイトURL：https://www.so-net.ne.jp/kandomomo/(https://www.so-net.ne.jp/kandomomo/)

「So-net 」30周年特設ページ URL: https://www.so-net.ne.jp/30th/(https://www.so-net.ne.jp/30th/)

●「So-net 光 10ギガ」

最大通信速度10Gbps(*1)のインターネット接続サービスです。混雑する時間帯でも、家族それぞれがオンラインゲームや高画質動画を快適に楽しめます。

●「So-net 光 1ギガ」

最大通信速度1Gbps(*2)のインターネット接続サービスです。使い方や使う時間などそれぞれのライフスタイルにあったインターネット接続サービスです。単身もしくは、少人数で音楽や標準画質の動画を楽しみたい方、料金を抑えたい方にピッタリです。

（*1）

・「10Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。

・端末機器1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続(10GBASE-T・カテゴリ6a以上のLANケーブル利用)時で概ね10Gbps、無線接続時で概ね2.4～4.8Gbpsです。(ご利用になる無線接続機器の速度に依存します)

・速度は、お客さまのご利用環境(端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。

(*2)

・1Gbpsは宅内に設置したONUと当社ネットワーク設備の相互接続点の理論上の最大速度でベストエフォート方式のサービスとなります。