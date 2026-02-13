Shokz オープンイヤー型イヤホン市場において「世界No.1」を記録！

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan（ショックスジャパン）は、独立系調査会社Omdiaの調査データにおいて、「Shokz - World's No.1 Open-Ear Headphones Brand（世界No.1オープンイヤー型イヤホンブランド）」※1の評価を獲得しました。

本評価は、2023年から2025年におけるオープンイヤー型イヤホンの世界出荷台数（メーカー出荷ベース）に基づくものです。

※1 データ出典：Omdia2023～2025年におけるオープンイヤー型イヤホン（耳掛け型、イヤーカフ型、ネックバンド型を含む）の世界出荷台数（メーカー出荷ベース）

オープンイヤー市場を牽引するShokz

Shokzは創業以来、骨伝導技術を核とした「耳をふさがない」リスニングスタイルの普及に取り組んできました。

ランニングやワークアウト時の安全性、テレワーク時の快適性など、現代のライフスタイルに対応した製品群を展開しています。その結果、オープンイヤー型イヤホンのカテゴリーにおいて、世界出荷台数No.1※1を記録しました。

「オープンイヤー型イヤホン」とは

Omdiaの定義によると、オープンイヤー型イヤホンとは以下の要件を満たす製品を指します。

＜オープンイヤー型イヤホン（Open-Ear headphones）の定義＞

耳をふさがない設計により、周囲の音を聞き取りながら使用できるスマートオーディオデバイス。

骨伝導または空気伝導技術を採用し、耳掛け型、イヤーカフ型、ネックバンド型などの形状を含みます。

Shokzは、骨伝導技術を採用した「OpenRun」シリーズや、空気伝導技術を採用した「OpenFit」シリーズなど、この定義に該当する幅広いラインナップを展開し、市場の拡大をリードしています。今後も「世界No.1」のブランドとして、技術革新を続け、ユーザーの皆様に安全で快適な、新しいリスニング体験を提供し続けていきます。

Omdiaについて

Omdiaは、米国Informa TechTarget（NASDAQ: TTGT）傘下の、テクノロジー業界に特化した世界的な調査・アドバイザリーグループです。業界に対する深い洞察と膨大なデータソースを基盤に、150以上の市場における技術トレンドや市場動向を分析。その精度の高い知見は、世界中のビジネスリーダーや企業が戦略的な意思決定を行うための信頼できる指標として広く活用されています。

Shokzについて

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自のオーディオ技術による高音質を実現し、手に取りやすい価格帯で展開。「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供し、耳を塞がない安全性と最高の音質を約束。イヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けています。

会社概要

公式サイト :https://jp.shokz.com/?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=omdia

会社名：Shokz Japan株式会社

本社 ：東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者：陳 遷