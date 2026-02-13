AVITA、国産ヒューマノイド開発を行うエーラボ社の全株式を取得

AVITA株式会社

AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒 浩、以下AVITA）は、アンドロイドロボット開発を手がける株式会社エーラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：三田武志、以下エーラボ）の全株式を取得したことをお知らせします。

背景・目的

AVITAはこれまで、CGアバターを中心とした対話・接客ソリューションの開発・提供を行ってきました。この度、より付加価値が高く多様なサービスを提供するために、ヒューマノイド及びPhysical AI領域へ事業を拡大いたします。

エーラボは、著名人そっくりのアンドロイドやヒューマノイドの開発から制作、実装、運営サポートまでを一気通貫で手がけており、これまで多くの企業や国際的なイベントにおいて制作実績を重ねてきた、先駆的な存在です。また近年では、新しいコミュニケーションデバイスとしての「アンドロイド・アバター」の研究開発を進めるなど、アンドロイドの可能性を拡げるための取り組みも積極的に行っています。

エーラボのロボティクス技術や知見と、AVITAが培ってきたアバター・AI技術を組み合わせることで、新たな顧客体験や価値の創出を進めてまいります。

すでに国内大手企業や、グローバルでトップレベルのヒューマノイド開発企業との協業も決まっており、今後さらに多くの企業とPhysical AI領域における事業連携を推進していきます。

エーラボ制作実績例：

「AVITA Physical AI NIGHT 2026」開催

2026年3月26日（木）、ヒューマノイドやアンドロイドなど、Physical AI開発の最前線をAVITAが語る一夜「AVITA Physical AI NIGHT 2026」を開催します。

本イベントでは、AVITA代表・石黒浩による講演を中心に、ヒューマノイド／Physical AI開発の現在地と今後の展望について、議論・共有します。



研究・開発に携わる方、ロボットやAIの社会実装に関心のあるエンジニアの方、ぜひご参加ください。

セミナー後には交流会も予定しております。

＜開催概要＞

・日時 ：2026年3月26日（木）18:30～20:30／開場18:00

・会場 ：AVITAオフィス（目黒駅徒歩5分）予定

・登壇者：AVITA株式会社 代表取締役社長CEO 石黒浩 他

・参加費：無料（抽選制）

・主催 ：AVITA株式会社



・参加申込フォーム：https://forms.gle/4Cj6AHw7tGbo8Zyn9(https://forms.gle/4Cj6AHw7tGbo8Zyn9)

■ 株式会社エーラボ 会社概要

・会社名：株式会社エーラボ

・代表者：代表取締役 三田 武志

・所在地：東京都千代田区

・設 立：2011年12月

・事業内容：アンドロイドロボットの開発・製造・販売・運営サポートほか

・コーポレートサイト：https://www.a-lab-japan.co.jp/

■ AVITA株式会社 会社概要

・会社名：AVITA株式会社

・代表者：代表取締役社長 CEO 石黒浩

・役 員：取締役副社長 COO/CFO 西口昇吾、社外取締役 濱口秀司

・所在地：東京都目黒区

・設 立：2021年6月

・事業内容：アバターや生成AIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、ロープレ支援サービス「アバトレ」） / アバターや生成AIを活用したマーケティング支援

・コーポレートサイト：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260213)