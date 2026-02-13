BLUETTI「AC2P」を「スマホ教室 防災講座」開催のソフトバンクショップで紹介

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源およびクリーンエネルギーソリューションのグローバルリーダーとして15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）と連携し、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）が「スマホ教室 防災講座」を実施する全国の約800店舗のソフトバンクショップで、BLUETTIのポータブル電源「AC2P」が、非常時に役立つ備えの好例として紹介されることをお知らせいたします。

■ 背景：通信を守るための「電源」の重要性

災害時、情報のライフラインとなるスマートフォンの維持には、信頼できる電源の確保が不可欠です。ソフトバンクの「スマホ教室 防災講座」では、スマホアドバイザー(R)が、地域住民に対し実践的な災害への備えを提案しています。

このたび、その「備え」に有効な防災ツールとして、機動性バツグンで信頼性の高いBLUETTIの軽量コンパクトなポータブル電源「AC2P」が選定されました。

■ スマホアドバイザー(R)による「AC2P」を含む防災製品の紹介と活用

全国のソフトバンクショップのうち「スマホ教室 防災講座」を実施する約800店舗で、専門知識を持つスマホアドバイザー(R)が同講座を通じ、「AC2P」を含む防災製品の活用法を紹介します。

1.「スマホとセット」で備える安心: 停電時でも家族全員のスマホを複数回フル充電できる安心感などを、実機を用いてお伝えします。

2.誰でも持ち出せる機動性: 3.6kgという軽量ボディを活かし、避難時に「スマホと一緒に真っ先に持ち出すべき防災グッズ」として紹介します。

3.日常から非常時まで: 日常のスマホ充電やアウトドアでの利用が、そのまま「もしも」の備えになるフェーズフリーやローリングストックの考え方を「AC2P」を通じて具体化します。

■ 防災のプロが選ぶ「BLUETTI AC2P」の具体的なスペック

「AC2P」は、コンパクトなサイズに災害時に必要な機能を凝縮したポータブル電源です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89616/table/101_1_5e366fe463b24537f7b2c343759d9fa1.jpg?v=202602130351 ]■ メッセージ

「災害」は、いつ起こるかわかりません。だからこそ、本当に頼れるのは日頃からの備えです。

通信、食料、そして「電気」。できることから、少しずつ準備してみませんか？

BLUETTI のポータブル電源 「AC2P」 は、約3.6kgの軽量・コンパクト設計で最大300Wの出力に対応。

SB C&Sとの連携により、全国のソフトバンクショップのうち約800店舗において、「スマホ教室 防災講座」での活用紹介や、各店舗での展示を通じて紹介されます。

日常から防災まで。BLUETTI は、暮らしの安心を支える電力であり続けます。

今後もBLUETTIは、ソフトバンクショップにおける防災の啓発活動を全面的にバックアップし、製品の提供を通じて「通信×電源」による災害に強い地域社会の実現を支援してまいります。

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

公式サイト ：https://www.bluetti.jp/

X ：https://x.com/bluetti_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/bluettijapan/

Facebook ：https://www.facebook.com/bluettijapan

LINE ：https://page.line.me/073mvgwh

YouTube ：https://www.youtube.com/@bluettijapan