保育士不足解消のカギは「給与改善」潜在保育士の63.4%が給与・待遇改善を最重視、現役保育士を大きく上回る

株式会社明日香（本社：東京都文京区、代表取締役：萩野 吉俗、https://www.g-asuka.co.jp/index.htm）が運営する子どもと未来、そしてすべての人がConnect（繋がり、結びつき）する保育研究プロジェクト「子ねくとラボ（https://konnect-labo.jp/）」は、現役保育士108名と、保育士資格保有者で現在保育職に就いていない潜在保育士93名を対象に、保育士の多様な働き方・キャリアパス調査を実施しましたので、お知らせいたします。

- 01｜潜在保育士の63.4%が、保育士不足解消に「給与・待遇の改善」が重要と回答、現役保育士を18.0ポイント上回る- 02｜約9割の現役保育士が、保育所以外での勤務に関心あり、一時預かり施設（54.2%）が最多- 03｜復職意向のある潜在保育士の51.2%が、「短時間勤務が可能であれば」復職を検討、「給与改善」と「柔軟な勤務時間」が同水準で続く

■調査概要

- 調査名称：保育士の多様な働き方・キャリアパス調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年12月1日～同年12月11日- 有効回答：現役保育士108名、保育士資格保有者で現在保育職に就いていない潜在保育士93名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

【共通設問】

■保育士不足の解消策、現役保育士・潜在保育士ともに「給与・待遇改善」が最多

「Q1. あなたが、保育士不足を解消するために、重要だと思うことを教えてください。（上位3つまで回答）」と質問したところ、現役保育士（n=108）は「給与・待遇の改善」が45.4%、潜在保育士（n=93）は「給与・待遇の改善」が63.4%という回答となりました。

＜現役保育士（n=108）＞

- 給与・待遇の改善：45.4%- 労働時間の短縮：36.1%- 柔軟な働き方の選択肢を増やす：31.5%- 潜在保育士の復職支援の強化：22.2%- 短時間勤務制度の充実：20.4%- 複数施設での勤務を認める制度の整備：20.4%- 保育士の社会的評価の向上：17.6%- 保育士養成校への支援強化：10.2%- 業務のICT化・効率化の推進：3.7%- 多様な保育サービス（子育て支援センター等）の拡充：0.9%- その他：0.9%- 特にない/わからない：0.0%

＜潜在保育士（n=93）＞

- 給与・待遇の改善：63.4%- 労働時間の短縮：26.9%- 柔軟な働き方の選択肢を増やす：26.9%- 保育士の社会的評価の向上：22.6%- 短時間勤務制度の充実：18.3%- 潜在保育士の復職支援の強化：15.1%- 多様な保育サービス（子育て支援センター等）の拡充：12.9%- 業務のICT化・効率化の推進：9.7%- 複数施設での勤務を認める制度の整備：6.5%- 保育士養成校への支援強化：5.4%- その他：2.2%- 特にない/わからない：12.9%

【現役保育士のみの設問】

■現役保育士の41.7%が、「ワークライフバランス重視」で現在の働き方を選択

「Q2. あなたが現在の働き方（雇用形態・勤務先）を選んだ理由を教えてください。（複数回答）」（n=108）と質問したところ、ワークライフバランスを重視したいから」が41.7%、「やりがいのある仕事ができるから」が37.0%、「家庭や育児と両立しやすいから」が35.2%という回答となりました。

■現役保育士の働き方の課題、「給与が低い」「労働時間が長い」が上位

- ワークライフバランスを重視したいから：41.7%- やりがいのある仕事ができるから：37.0%- 家庭や育児と両立しやすいから：35.2%- 給与・待遇が良いから：31.5%- キャリアアップの機会があるから：28.7%- 勤務地が自宅から近いから：25.9%- 柔軟な勤務時間を選べるから：17.6%- 人間関係が良好だから：13.0%- 子ども一人ひとりと関わることができる環境だから：11.1%- その他：0.0%- わからない/答えられない：0.0%

「Q3. あなたが現在の働き方において、課題だと感じていることを教えてください。（複数回答）」（n=108）と質問したところ、「給与が低い」が38.0%、「労働時間が長い」が37.0%、「キャリアアップの機会が少ない」が29.6%という回答となりました。

■現役保育士の6割以上が、「正規職員フルタイム」を希望

- 給与が低い：38.0%- 労働時間が長い：37.0%- キャリアアップの機会が少ない：29.6%- 業務量が多すぎる：27.8%- 人間関係に悩みがある：24.1%- 柔軟な働き方ができない：21.3%- ワークライフバランスが取れない：19.4%- やりがいを感じられない：13.0%- 職場の環境が良くない：7.4%- 施設の保育方針が自分の理想像と異なる：5.6%- その他：0.9%- 特に課題はない：4.6%

「Q4. あなたは、今後どのような働き方を希望しますか。（複数回答）」（n=108）と質問したところ、「正規職員（フルタイム）として働きたい」が64.8%、「正規職員（短時間勤務）として働きたい」が25.0%、「非正規職員（パート・アルバイト）として働きたい」が15.7%という回答となりました。

■88.8％の現役保育士が、保育所以外での勤務に関心あり

- 正規職員（フルタイム）として働きたい：64.8%- 正規職員（短時間勤務）として働きたい：25.0%- 非正規職員（パート・アルバイト）として働きたい：15.7%- 派遣社員として働きたい：14.8%- フリーランス・個人事業主として働きたい：13.9%- 複数の施設を掛け持ちして働きたい：13.0%- 時間単位で柔軟に働きたい：6.5%- 今の働き方を続けたい：2.8%- その他：0.0%- わからない/答えられない：1.9%

「Q5. あなたは、保育士として保育所以外の場所（子育て支援センター、ベビーシッター、放課後児童クラブ、等）で働くことに関心がありますか。」（n=108）と質問したところ、「非常に関心がある」が48.1%、「やや関心がある」が40.7%という回答となりました。

■現役保育士の転職希望先、「一時預かり施設」が54.2%でトップ

- 非常に関心がある：48.1%- やや関心がある：40.7%- あまり関心がない：11.1%- 全く関心がない：0.0%- わからない/答えられない：0.0%

「Q6. Q5で「非常に関心がある」「やや関心がある」と回答した方にお聞きします。どのような場所で働くことに関心がありますか。（複数回答）」（n=96）と質問したところ、「一時預かり施設」が54.2%、「子育て支援センター」が39.6%、「放課後児童クラブ」が30.2%という回答となりました。

■約半数の現役保育士が、理想の働き方実現のために「給与・待遇の改善」を重要視

- 一時預かり施設：54.2%- 子育て支援センター：39.6%- 放課後児童クラブ：30.2%- ベビーシッター：27.1%- 病児保育施設：26.0%- 児童館：14.6%- 保育関連の研修講師・コンサルタント：11.5%- その他：1.0%

「Q7. あなたが理想の働き方を実現するために、重要だと思うことを教えてください。（上位3つまで回答）」（n=108）と質問したところ、「給与・待遇の改善」が45.4%、「労働時間の短縮」が43.5%、「柔軟な勤務時間の選択肢」が26.9%という回答となりました。

- 給与・待遇の改善：45.4%- 労働時間の短縮：43.5%- 柔軟な勤務時間の選択肢：26.9%- 短時間勤務制度の充実：25.9%- キャリアアップの機会：19.4%- 複数施設での勤務を認める制度：17.6%- 職場の人間関係の改善：13.9%- 研修・スキルアップの支援：6.5%- 業務のICT化・効率化：6.5%- 保育士の社会的評価の向上：5.6%- その他：0.0%

【潜在保育士のみの設問】

■潜在保育士の43.0%が、「給与の低さ」を理由に現場復帰を見送り

「Q8. あなたが現在、保育職に就いていない理由を教えてください。（複数回答）」（n=93）と質問したところ、「給与が低いから」が43.0%、「他の仕事に興味があるから」が33.3%、「体力的にきついから」が29.0%という回答となりました。

■潜在保育士の6割超が、保育士資格を活用

- 給与が低いから：43.0%- 他の仕事に興味があるから：33.3%- 体力的にきついから：29.0%- 業務量が多すぎるから：25.8%- 労働時間が長いから：23.7%- 人間関係に不安があるから：18.3%- 保育職以外でキャリアを積みたいから：16.1%- 保育に魅力を感じなくなったから：12.9%- 家庭や育児と両立が難しいから：11.8%- ブランクがあり復職に不安があるから：11.8%- その他：6.5%

「Q9. あなたは現在、保育士資格を何らかの形で活かしていますか。（複数回答）」（n=93）と質問したところ、「全く活かしていない」が37.6%、「保育以外の仕事で活かしている」が26.9%という回答となりました。

■4割以上の潜在保育士が、復職に関心あり

- 全く活かしていない：37.6%- 保育以外の仕事で活かしている：26.9%- 家庭での子育てで活かしている：18.3%- 保育関連の別の仕事で活かしている：16.1%- ボランティア活動で活かしている：12.9%- その他：3.2%

「Q10. あなたは、今後保育職に就職・復職することに関心がありますか。」（n=93）と質問したところ、「非常に関心がある」が9.7%、「やや関心がある」が34.4%という回答となりました。

■潜在保育士の就職・復職条件、第1位「短時間勤務が可能であれば」

- 非常に関心がある：9.7%- やや関心がある：34.4%- あまり関心がない：22.6%- 全く関心がない：26.9%- わからない/答えられない：6.5%

「Q11. Q4で「非常に関心がある」「やや関心がある」と回答した方にお聞きします。どのような条件であれば、保育職への就職・復職を検討しますか。（複数回答）」（n=41）と質問したところ、「短時間勤務が可能であれば」が51.2%、「給与が改善されれば」が43.9%、「柔軟な勤務時間が選べれば」が43.9%という回答となりました。

■まとめ

- 短時間勤務が可能であれば：51.2%- 給与が改善されれば：43.9%- 柔軟な勤務時間が選べれば：43.9%- 労働時間が短縮されれば：29.3%- 職場環境が改善されれば：29.3%- ブランク復帰の研修があれば：24.4%- 子育て支援センターなど従来型保育園以外で働ければ：24.4%- 復職支援金などの制度があれば：19.5%- 複数施設の掛け持ち勤務ができれば：17.1%- その他：0.0%- わからない：0.0%

本調査は、現役保育士108名と保育士資格保有者で現在保育職に就いていない潜在保育士93名を対象に、保育士の多様な働き方・キャリアパス調査を実施しました。

まず、保育士不足を解消するために重要だと思うことについて、潜在保育士の63.4%が「給与・待遇の改善」を挙げ、現役保育士（45.4%）を18.0ポイント上回りました。また、潜在保育士が保育職に就いていない理由として「給与が低いから」が43.0%で最多となり、現役保育士の働き方の課題としても「給与が低い」が38.0%でトップに挙がりました。次に、働き方の希望については、現役保育士の64.8%がフルタイム正規職員を希望する一方、潜在保育士は「短時間勤務が可能であれば」復職を検討すると51.2%が回答しています。さらに、復職意向のある潜在保育士の43.9%が「給与が改善されれば」「柔軟な勤務時間が選べれば」を条件として挙げています。注目すべきは、現役保育士の88.8%が保育所以外の場所で働くことに関心を示している点です。特に一時預かり施設（54.2%）、子育て支援センター（39.6%）、放課後児童クラブ（30.2%）など、多様な保育の場での活躍を望む声が多く聞かれました。潜在保育士の復職意向については、44.1%が「非常に関心がある」「やや関心がある」と回答しており、復職条件として最も多かったのは「短時間勤務が可能であれば」（51.2%）でした。

本調査から浮かび上がったのは、保育士不足の本質が「人がいない」のではなく、「戻りたくても戻れない構造」にあるという現実です。潜在保育士の多くが、給与・待遇を最大の課題として挙げている点は、現役保育士の認識とも重なっており、保育現場が長年抱えてきた構造的課題が、いまもなお解消されていないことを示しています。さらに、現役保育士の約9割が保育所以外の場で働くことに関心を示していることから、保育士のキャリアは「園に勤め続ける」だけではなく、地域の中で多様に広がり得ることが明らかになりました。一時預かり施設や子育て支援センター、放課後児童クラブなど、保育の専門性を活かせるフィールドはすでに存在しており、それらを“周辺的な仕事”ではなく、正式なキャリアパスとして位置づけ直すことが求められています。保育士不足の解決には、単なる人数確保ではなく、「どのように働き、どのようにキャリアを描けるのか」という選択肢を社会全体で再設計する視点が不可欠であることを、本調査は示したと言えます。

本調査のダウンロードはこちら：https://shorturl.at/ieJje

