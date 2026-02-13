【月次レポート】2026年1月、ゲーミングPCの相場価格は落ち着いたのか？｜国内最大級のBTO検索サイト『gg』が独自調査

ゲーミングPCの相場価格動向レポートを公開

合同会社気づけばゲーミングPC相場価格動向レポート

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg(https://good-gamers.jp/)』は、2026年1月におけるゲーミングPC（BTO）相場価格の値動きをまとめた月次レポートを公開しました。

『gg』が提供する「ゲーミングPC相場チェックツール(https://good-gamers.jp/market/)」では、BTOを主要パーツであるGPUを基準に、エントリー／ミドル／ハイエンドの3つの性能帯に分類しています。その上で、下記3つの粒度で、ゲーミングPCの価格動向を確認できる仕組みとなっています。

・性能帯別（エントリー / ミドル / ハイエンド）

・搭載GPU別

・搭載構成（GPU＋CPU）別

※相場価格は『gg』に掲載されているBTOの価格データをもとに、中央値を算出しています。

今回のレポートは、この「ゲーミングPC相場チェックツール(https://good-gamers.jp/market/)」をもとに作成しています。

2026年1月は、年末年始から続く各BTOメーカーで実施された価格改定の影響により、全ての性能帯で相場価格が上昇する結果となりました。

エントリークラスおよびミドルクラスでは、月後半にかけて価格推移が落ち着き、安定傾向が見られました。一方、ハイエンドクラスは月末まで上昇基調が続き、価格が高騰する結果となりました。

■ 2026年1月 ゲーミングPC相場価格サマリー

エントリークラス

性能帯別の価格変動相場チェックツールよりスクリーンショット

1月1日時点 ：233,800円

1月31日時点：244,139円（+10,339円 +4.4%）

搭載GPU：RTX 5060(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-8gb/)、RTX 5050(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5050-8gb/)、RTX 4060 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-4060-ti-8gb/)、RTX 3050(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-3050-6gb/)、RX 9060 XT(8GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9060-xt-8gb/)、RX 7600(https://good-gamers.jp/desktops/rx-7600-8gb/)

ミドルクラス

相場チェックツールよりスクリーンショット

1月1日時点 ：329,980円

1月31日時点：344,480円（+14,500円 +4.4%）

搭載GPU：RTX 5070(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-12gb/)、RTX 5060 Ti(8GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-ti-8gb/)、RTX 5060 Ti(16GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-ti-16gb/)、RTX 4070 SUPER(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-4070-super-12gb/)、RX 9070(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9070-16gb/)、RX 9060 XT(16GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9060-xt-16gb/)、RX 7800 XT(https://good-gamers.jp/desktops/rx-7800-xt-16gb/)

ハイエンドクラス

相場チェックツールよりスクリーンショット

1月1日時点 ：443,800円

1月31日時点：509,480円（+65,680円 +14.8%）

搭載GPU：RTX 5090(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5090-32gb/)、RTX 5080(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5080-16gb/)、RTX 5070 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-ti-16gb/)、RX 9070 XT(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9070-xt-16gb/)

構成（GPU＋CPU）別の価格変動

※本データは、各時点で在庫のあるBTOパソコンを対象に算出しています。そのため、特定メーカーで在庫切れや販売停止が発生した場合、一時的に相場価格が大きく変動して見えることがあります。あくまでも参考値としてご覧ください。

gg内で最も検索されている人気構成 TOP3の相場価格変動

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/33_1_c1f5d58ea1787301d1f1319989c2063f.jpg?v=202602130351 ]

1位: RTX 5060 (8GB) x Ryzen 7 5700X(https://good-gamers.jp/desktops/?cpu=Ryzen+7+5700X&gpu=RTX+5060+%288GB%29)

1月『gg』上で最も注目された本構成は、1ヶ月間相場価格221,715円で完全に横ばいとなりました。エントリー帯のコスパの良い構成として、価格が非常に安定しています。

2位: RTX 5070 Ti (16GB) x Ryzen 7 9800X3D(https://good-gamers.jp/desktops/?cpu=Ryzen+7+9800X3D&gpu=RTX+5070+Ti+%2816GB%29)

1月5日に428,930円の月内最安を記録し、下旬まで433,000円台で安定していましたが、30日に一気に455,800円へ跳ね上がり、月初に対して+5.1%の着地となりました。

3位: RTX 5070 (12GB) x Ryzen 7 7800X3D(https://good-gamers.jp/desktops/?cpu=Ryzen+7+7800X3D&gpu=RTX+5070+%2812GB%29)

1月6日に349,800円に微増した後、月末までほぼ変動なしで安定、+0.3%の着地となりました。

最も値上げした構成 TOP3

最も値下げした構成 TOP3

