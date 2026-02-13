AI時代におけるパートナーロボットのあり方を考える「AI × Partner × Robot展」武蔵野美術大学で2月18日(水)より開催

ユカイ工学株式会社

「ロボティクスで、世界をユカイに。」をビジョンに掲げ、数多くのコミュニケーションロボットやIoTプロダクトを企画・開発するユカイ工学株式会社（本社：東京都新宿区、代表：青木 俊介）は、AI時代における人間とパートナーロボットの関わりをテーマにした展示イベント「AI × Partner × Robot展」（入場無料）を、2026年2月18日（水）から2月23日（月・祝）※ にかけ武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス2Fにて開催します。

※2月22日（日）は施設休館日のため除く

当イベントでは、2021年よりユカイ工学代表・青木が教授として受け持つ、武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市、学長：樺山 祐和）ロボティクス演習の受講生による課題作品に加え、「BOCCO emo」「Qoobo」「甘噛みハムハム」「猫舌ふーふー」といった数々のユカイ工学製ロボットを展示します。

「AI × Partner × Robot展」コンセプト

AIとは、ロボットを単に「便利で賢い道具」へと進化させるためだけのものなのでしょうか？

本展示は、AIの影響力が急速に拡大する現代において、ユカイ工学がどのようにパートナーロボットの未来を描き、プロダクト開発を進めていくのかを提示する思考の場です。

「BOCCO emo」「Qoobo」「甘噛みハムハム」「猫舌ふーふー」など、個性豊かなユカイ工学のロボットたちは、人間のパートナーとしてどう関わり合っているのか。また、それぞれのロボットたちとAIはどう関わっていくのかについて考える展示を行います。

ユカイ工学プロダクトの展示内容

- 家族をつなぐコミュニケーションロボット「BOCCO emo」（ボッコ エモ）～ペットではなく「同居人」として、ゆるやかに家族と関わるロボット～

- しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」（クーボ）、「Petit Qoobo」（プチ・クーボ）～人間の心理と想像力に働きかける、癒やしのしっぽセラピー～

- 赤ちゃんのようなやみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」～愛情表現である「甘噛み」を好きなだけ味わうことのできる、受動的コミュニケーション～

- あなたの代わりにふーふーしてくれるロボット「猫舌ふーふー」～大切なひとり時間や、家族の時間をより楽しく、快適にするために寄り添うパートナー～

武蔵野美術大学×ユカイ工学 コラボ授業での作例展示

誰もが楽しく気軽に挑戦できるものづくり体験を提案する、ユカイ工学の教育シリーズ「kurikit」（クリキット）。武蔵野美術大学の講義「ロボティクス演習」では、ユカイ工学代表の青木が教授として教鞭をとり、「kurikit」のプログラミングキット「メイカーボード」を活用しています。さらに、“妄想”を起点とした発想力向上研修「CREATIVE SPRINT」のメソッドも用いて、新しいパートナーロボットを生み出すプログラムを実施。「AI × Partner × Robot展」では、こうした授業内で学生が制作した課題作品を展示します。

開催概要

武蔵野美術大学×ユカイ工学「AI × Partner × Robot展」

会期：2026年2月18日（水）～2月23日（月・祝）

※2月22日（日）は施設休館日のため除く

開場時間：10:00 ～ 18:00

実施会場：武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス2階 社会連携拠点 1/M（イチエム）（東京都新宿区市谷田町1-4）

観覧料：無料

主催：ユカイ工学株式会社

共催：武蔵野美術大学

アクセス：東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷」駅、都営新宿線「市ヶ谷」駅4番出口下車 徒歩3分

*ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

ユカイ工学株式会社について

ユカイ工学では、自社製品開発で培ったコミュニケーションデザイン、ロボティクス、IoTを強みとし、企業の製品・サービスの開発を支援させていただいております。コンセプトや製品のデザイン、ハードウェア設計、アプリ・ソフトウェア開発、量産支援、クラウドファンディングに至るまで、インハウスで行っているため、企業の発想を速やかに形にすることが可能です。

主な事業

１.受託による製品・サービス開発、DX支援

２.ロボットプラットフォームを利用したサービス開発

・シニア支援サービス、子育て支援サービス、CX向上等

３.自社製品開発・販売

・「ユカイな生きものロボットキット」などエデュケーションシリーズ「kurikit」

・あなたに共感する、未来のファミリーロボット「BOCCO emo」

・小さくなった、心を癒やす、しっぽクッション「Petit Qoobo」

・赤ちゃんのようなやみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」

・呼吸するクッション「fufuly」

・あなたの代わりにふーふーしてくれるロボット「猫舌ふーふー」

・“ちら見”するチャームロボット「mirumi」

など

企業情報

ユカイ工学株式会社（Yukai Engineering Inc.）

代表取締役：青木俊介

設立日：2011年10月1日

本社：東京都新宿区富久町16-11 武蔵屋スカイビル101

WEB：https://www.ux-xu.com/

Facebook：https://facebook.com/YUKAIEngineering/

Instagram：https://www.instagram.com/yukaiengineering/

X：https://x.com/yukaikk

note：https://note.com/ux_xu