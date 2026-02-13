AI時代におけるパートナーロボットのあり方を考える「AI × Partner × Robot展」武蔵野美術大学で2月18日(水)より開催
「ロボティクスで、世界をユカイに。」をビジョンに掲げ、数多くのコミュニケーションロボットやIoTプロダクトを企画・開発するユカイ工学株式会社（本社：東京都新宿区、代表：青木 俊介）は、AI時代における人間とパートナーロボットの関わりをテーマにした展示イベント「AI × Partner × Robot展」（入場無料）を、2026年2月18日（水）から2月23日（月・祝）※ にかけ武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス2Fにて開催します。
※2月22日（日）は施設休館日のため除く
当イベントでは、2021年よりユカイ工学代表・青木が教授として受け持つ、武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市、学長：樺山 祐和）ロボティクス演習の受講生による課題作品に加え、「BOCCO emo」「Qoobo」「甘噛みハムハム」「猫舌ふーふー」といった数々のユカイ工学製ロボットを展示します。
「AI × Partner × Robot展」コンセプト
AIとは、ロボットを単に「便利で賢い道具」へと進化させるためだけのものなのでしょうか？
本展示は、AIの影響力が急速に拡大する現代において、ユカイ工学がどのようにパートナーロボットの未来を描き、プロダクト開発を進めていくのかを提示する思考の場です。
「BOCCO emo」「Qoobo」「甘噛みハムハム」「猫舌ふーふー」など、個性豊かなユカイ工学のロボットたちは、人間のパートナーとしてどう関わり合っているのか。また、それぞれのロボットたちとAIはどう関わっていくのかについて考える展示を行います。
ユカイ工学プロダクトの展示内容- 家族をつなぐコミュニケーションロボット「BOCCO emo」（ボッコ エモ）
～ペットではなく「同居人」として、ゆるやかに家族と関わるロボット～
- しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」（クーボ）、「Petit Qoobo」（プチ・クーボ）
～人間の心理と想像力に働きかける、癒やしのしっぽセラピー～
- 赤ちゃんのようなやみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」
～愛情表現である「甘噛み」を好きなだけ味わうことのできる、受動的コミュニケーション～
- あなたの代わりにふーふーしてくれるロボット「猫舌ふーふー」
～大切なひとり時間や、家族の時間をより楽しく、快適にするために寄り添うパートナー～
武蔵野美術大学×ユカイ工学 コラボ授業での作例展示
誰もが楽しく気軽に挑戦できるものづくり体験を提案する、ユカイ工学の教育シリーズ「kurikit」（クリキット）。武蔵野美術大学の講義「ロボティクス演習」では、ユカイ工学代表の青木が教授として教鞭をとり、「kurikit」のプログラミングキット「メイカーボード」を活用しています。さらに、“妄想”を起点とした発想力向上研修「CREATIVE SPRINT」のメソッドも用いて、新しいパートナーロボットを生み出すプログラムを実施。「AI × Partner × Robot展」では、こうした授業内で学生が制作した課題作品を展示します。
開催概要
武蔵野美術大学×ユカイ工学「AI × Partner × Robot展」
会期：2026年2月18日（水）～2月23日（月・祝）
※2月22日（日）は施設休館日のため除く
開場時間：10:00 ～ 18:00
実施会場：武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス2階 社会連携拠点 1/M（イチエム）（東京都新宿区市谷田町1-4）
観覧料：無料
主催：ユカイ工学株式会社
共催：武蔵野美術大学
アクセス：東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷」駅、都営新宿線「市ヶ谷」駅4番出口下車 徒歩3分
*ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
ユカイ工学株式会社について
ユカイ工学では、自社製品開発で培ったコミュニケーションデザイン、ロボティクス、IoTを強みとし、企業の製品・サービスの開発を支援させていただいております。コンセプトや製品のデザイン、ハードウェア設計、アプリ・ソフトウェア開発、量産支援、クラウドファンディングに至るまで、インハウスで行っているため、企業の発想を速やかに形にすることが可能です。
主な事業
１.受託による製品・サービス開発、DX支援
２.ロボットプラットフォームを利用したサービス開発
・シニア支援サービス、子育て支援サービス、CX向上等
３.自社製品開発・販売
・「ユカイな生きものロボットキット」などエデュケーションシリーズ「kurikit」
・あなたに共感する、未来のファミリーロボット「BOCCO emo」
・小さくなった、心を癒やす、しっぽクッション「Petit Qoobo」
・赤ちゃんのようなやみつき体感ロボット「甘噛みハムハム」
・呼吸するクッション「fufuly」
・あなたの代わりにふーふーしてくれるロボット「猫舌ふーふー」
・“ちら見”するチャームロボット「mirumi」
など
企業情報
ユカイ工学株式会社（Yukai Engineering Inc.）
代表取締役：青木俊介
設立日：2011年10月1日
本社：東京都新宿区富久町16-11 武蔵屋スカイビル101
WEB：https://www.ux-xu.com/
Facebook：https://facebook.com/YUKAIEngineering/
Instagram：https://www.instagram.com/yukaiengineering/
X：https://x.com/yukaikk
note：https://note.com/ux_xu