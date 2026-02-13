AIが企業の想いを音楽にする。ORISON、法人向けソング生成ページを公開
株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）は、AIを活用して“想いを音楽にする”サービス
「ORISON（オリソン）」において、企業・法人向けの活用シーンをまとめた
**法人向けソング生成ページ（Company Song by ORISON）**を公開しました。
▼法人向けページ
https://orison.jp/company
■ 企業の想いやストーリーを、音楽で表現する新しい選択肢
ORISONは、個人向けサービスとして
結婚式、誕生日や記念日のギフト、故人への想いを残すメモリアルソングなど、
人生の節目に寄り添う音楽体験を提供してきました。
今回公開した法人向けページでは、
そうした「想いを音楽にする」仕組みを企業活動にも広げ、
企業の理念・文化・ストーリーを音楽として表現する活用シーンを提案しています。
■ 法人向けの主な活用シーン
法人向けORISONは、以下のようなシーンでの活用を想定しています。
- 社歌・企業テーマソング
- 周年記念・創立記念のオリジナル楽曲
- 企業PR・CM・ブランドムービー
- 採用動画・インナーブランディング
- イベントや展示会でのオリジナルBGM
- 研修・チームビルディング用途
企業の想いや背景をテキストで入力するだけで、
AIが歌詞・作曲・編曲までを行い、
企業ごとのストーリーを反映したオリジナル楽曲を短時間で制作します。
■ ORISON 法人向けサービスの特長
- AIによる歌詞・作曲・編曲の自動生成
- 企業の理念やメッセージを反映した完全オリジナル楽曲
- 商用利用可能で、PR・広告・動画など幅広く活用可能
- 専門的な音楽知識が不要で、短時間で制作が可能
これにより、音楽制作のハードルを下げ、
企業が自らの言葉で、自らの物語を音楽として発信できる環境を実現します。
■ 人生の節目から、企業のストーリーへ
ORISONは、
結婚式、ギフト、メモリアルといった個人のライフイベントからスタートし、
今回の法人向け展開によって、
企業や組織の想い・文化・歴史を音楽で残す領域へと活用範囲を広げています。
今後は、ブライダル、ギフト、メモリアル業界に加え、
企業・団体・各種事業者との連携も視野に入れ、
音楽を通じて想いを残す文化の創出を目指していきます。
■ サービス概要
サービス名：ORISON（オリソン）
サービスサイト：https://www.orison.jp/
法人向けページ：https://orison.jp/company
■ 会社概要
会社名：株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）
事業内容：AI・Webサービス／デジタルコンテンツ事業
代表者：萩原 均
URL：https://doki-doki.biz