AIが企業の想いを音楽にする。ORISON、法人向けソング生成ページを公開

株式会社ドキドキ

株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）は、AIを活用して“想いを音楽にする”サービス

「ORISON（オリソン）」において、企業・法人向けの活用シーンをまとめた

**法人向けソング生成ページ（Company Song by ORISON）**を公開しました。

▼法人向けページ

https://orison.jp/company

■ 企業の想いやストーリーを、音楽で表現する新しい選択肢

ORISONは、個人向けサービスとして

結婚式、誕生日や記念日のギフト、故人への想いを残すメモリアルソングなど、

人生の節目に寄り添う音楽体験を提供してきました。

今回公開した法人向けページでは、

そうした「想いを音楽にする」仕組みを企業活動にも広げ、

企業の理念・文化・ストーリーを音楽として表現する活用シーンを提案しています。

■ 法人向けの主な活用シーン

法人向けORISONは、以下のようなシーンでの活用を想定しています。

- 社歌・企業テーマソング- 周年記念・創立記念のオリジナル楽曲- 企業PR・CM・ブランドムービー- 採用動画・インナーブランディング- イベントや展示会でのオリジナルBGM- 研修・チームビルディング用途

企業の想いや背景をテキストで入力するだけで、

AIが歌詞・作曲・編曲までを行い、

企業ごとのストーリーを反映したオリジナル楽曲を短時間で制作します。

■ ORISON 法人向けサービスの特長

- AIによる歌詞・作曲・編曲の自動生成- 企業の理念やメッセージを反映した完全オリジナル楽曲- 商用利用可能で、PR・広告・動画など幅広く活用可能- 専門的な音楽知識が不要で、短時間で制作が可能

これにより、音楽制作のハードルを下げ、

企業が自らの言葉で、自らの物語を音楽として発信できる環境を実現します。

■ 人生の節目から、企業のストーリーへ

ORISONは、

結婚式、ギフト、メモリアルといった個人のライフイベントからスタートし、

今回の法人向け展開によって、

企業や組織の想い・文化・歴史を音楽で残す領域へと活用範囲を広げています。

今後は、ブライダル、ギフト、メモリアル業界に加え、

企業・団体・各種事業者との連携も視野に入れ、

音楽を通じて想いを残す文化の創出を目指していきます。

■ サービス概要

サービス名：ORISON（オリソン）

サービスサイト：https://www.orison.jp/

法人向けページ：https://orison.jp/company

■ 会社概要

会社名：株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）

事業内容：AI・Webサービス／デジタルコンテンツ事業

代表者：萩原 均

URL：https://doki-doki.biz