レコーダーと写真、走行音、箱根登山電車の魅力を詰め込んだ、見て、聴いて、録って楽しめる『DR-05XP スペシャルセット』をティアックストアにて販売
タスカムは、鉄道写真家・大橋史明氏とのコラボレーションによって収録した箱根登山電車の走行音を収めた音鉄動画の公開を記念し、特別なセット商品を販売いたします。
32ビットフロート録音対応ステレオレコーダー『DR-05XP』に加え、実際の走行音を収録したmicroSDカードと、大橋史明氏の写真集3冊を同梱した、音と写真で箱根登山電車の魅力を楽しめる内容です。
本セットは受付期間内にご注文を募り、3月中旬より順次発送いたします。本セットには聴取に便利な密閉型ヘッドホン『TH-11』、録音時には欠かせないウインドスクリーン『WS-11』が含まれています。
■ セットの内容
32ビットフロート録音対応ポータブルステレオレコーダー『DR-05XP』
製品サイト：
https://tascam.jp/jp/product/dr-05xp/
ウインドスクリーン『WS-11』
製品サイト：
https://tascam.jp/jp/product/ws-11/
密閉型ステレオモニターヘッドホン『TH-11』
製品サイト：
https://tascam.jp/jp/product/th-11/
走行音音源データ（microSDカードにて提供）
電車の散水タンク上に『DR-05XP』を設置し、台車の音を録音した走行音。小田急箱根様のご協力のもと録音が実現した普段聴けない車両下の貴重な音源。入生田車両基地から強羅駅までの往復分を収録。
録音フォーマット：24ビット96kHz（編集済み版）、32ビットフロート96kHz（カット編集のみの生データ）。
大橋史明氏の写真集3冊
※写真集概要は、箱根登山電車公式ONLINE STOREをご覧ください。
『Tozan』
箱根登山電車 ONLINE STORE：
https://htr-merch.stores.jp/items/62afee61c359a86ee364a319
『雨のひ、ハレのひ』
箱根登山電車 ONLINE STORE：
https://htr-merch.stores.jp/items/6719caeefa2afe00daa02b31
『森とともに生きていく』
箱根登山電車 ONLINE STORE：
https://htr-merch.stores.jp/items/62afeec19705654732b1b3f3
■ ご注文受付期間とご注文方法
ご注文受付期間：2026年2月12日（木）～2026年3月8日（日）
商品発送：2026年3月中旬より発送予定
ご注文は弊社オンラインストア ティアックストア にて承ります。
URL: https://store.teac.co.jp/dr05xp_special_hakone
■ 写真家 大橋氏をお招きし無料オンラインセミナー開催
カメラ・写真／映像機器の展示会「CP+2026」のオンラインイベント内にて、写真家・大橋史明氏をお招きし、箱根登山電車の魅力やその収録をテーマとした2部構成のウェビナーを2月26日（木）に開催いたします。
第1部は写真を中心に、第2部は録音の舞台裏を切り口にお届けします。
参加費は無料となっておりますので、ぜひご参加ください。
参加申し込みはこちら
・2月26日（木）11:00～11:40
鉄道写真、そして音へ - 箱根登山電車を写真家 大橋史明氏と語る。
https://events.teams.microsoft.com/event/e03f0a95-e0ca-4d4b-94f7-9c0ce75dc378@e30bf5f9-0edb-4fd3-ba18-b2e16eddcbcc
・2月26日（木）15:00～15:40
音鉄動画 箱根登山電車音声収録の事例と解説
～32ビットフロート録音からタイムコード同期まで、収録術をご紹介～
https://events.teams.microsoft.com/event/680bf5a6-0dde-465c-95e2-1129f4deb3f9@e30bf5f9-0edb-4fd3-ba18-b2e16eddcbcc
■ 大橋史明氏 プロフィール
1996年滋賀県大津市生まれ。
2014年、東京に進学すると同時に箱根登山鉄道のレトロ車両に興味を持つようになり、同鉄道をテーマにした作品制作をはじめる。
キーワードは「箱根の森と電車のまわりに生きる人々のかかわり」。
2021年より箱根の情報サイト「箱根ナビ」のInstagram撮影を開始。
大橋史明氏 ウェブサイト
https://www.fumiaki-ohashi.com/
箱根登山電車 ウェブサイト（箱根ナビ）
https://www.hakonenavi.jp/hakone-tozan/
■ DR-05XPで収録した箱根登山電車音鉄動画
【音鉄動画】箱根登山電車モハ2形108号、迫力の走行音～TASCAM DR-05XPなどで32ビットフロート録音～
動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=mzwztDqyz8c
上記音鉄動画収録時の記事（ティアックストアブログ）
サイトURL：https://teacstore.blogspot.com/2025/08/108dr-05xp.html
