【SHANLING × TANCHJIM】美しい流麗なデザインを採用したコラボレーションプレーヤー『M3 Plus ASANO TANCH Edition』が、2026年2月20日（金）より発売開始

写真拡大 (全10枚)

株式会社MUSIN

M3 Plus ASANO TANCH Edition

株式会社MUSINは「SHANLING × TANCHJIM」のコラボレーション製品として開発された、新たなポータブルオーディオプレーヤー『M3 Plus ASANO TANCH Edition』を、2026年2月13日(金)より予約を開始し、2026年2月20日(金)より販売を開始いたします。



本製品は、全世界2000台数量限定のモデルとなります。


上善若水（上善如水）、水色のボディと一体となった流麗なデザイン


背面パネルに描かれた美しい「ASANO TANCH」のイラスト

『M3 Plus ASANO TANCH Edition』は、Cirrus Logic「CS43198」4基搭載のQuad DAC回路を採用したSHANLINGのポータブルオーディオプレーヤー「M3 Plus」を、「TANCHJIM」とのコラボレーションモデル特別企画としてリチューニングを施した新たなモデルです。



Silmic IIコンデンサ採用

『M3 Plus ASANO TANCH Edition』には、Silmic IIコンデンサを採用し、標準仕様から一部コンデンサを交換しています。


これはデジタル回路部の電源ラインの動作の安定化に寄与し、このモデルのみの特別仕様のチューニングとなっています。



背面デザインを魅せる「TPUクリアケース」

繊細なタッチで「ASANO TANCH」を背面パネルに描き、水色のボディと一体となった流麗なデザインがアートのような出で立ちとなっています。


上善若水（上善如水）、水のように万物に恵みを与え潤すように、その音は万物を潤す如く滑らかなサウンドを宿し、『M3 Plus ASANO TANCH Edition（上善若水）』と名づけられました。



Quad DAC回路
CS43198を4基採用Quad DAC回路

Cirrus Logic「CS43198」を4基搭載したQuad DAC回路を採用し、マルチDACによる高い解像度と、SHANLINGの歴史あるピュアサウンドチューニングにより、ローエンドモデルの中でもハイクラスなサウンドを実現しています。





800mW @32Ωハイパワー設計

3.5mmシングルエンド、4.4mmバランス出力に対応したスタンダードな出力構成を採用し、優れたオーディオ回路により、M3 Plusの出力は4.4mmバランス出力で最大800mW@32Ω、3.5mmシングルエンドで最大200mW@32Ωを実現しています。



(Low / Medium / High)の3段階Gain機能により、高感度なイヤホンから高い駆動力を必要とするフルサイズヘッドホンまでの、理想的で幅広いコネクションを叶えることができます。





3.5mm＋4.4mmデュアルコネクション


Qualcomm Snapdragon665
Android 13 OS搭載

Snapdragon 665をコアSoCとして採用し、4GB RAM+64GB ROMを搭載しています。



AGLO（Android Global Lossless Output）技術をサポートする、Android 13オープンシステムにより、自由でスムーズな動作を実現します。





※外部アプリケーションの動作およびサポートは致しかねます。





最適化されたバッテリー　ロングバッテリーライフ


3500mAhのバッテリー

M3 Plusには3500mAhのバッテリーを搭載しています。


QC3.0による18Wの急速充電に対応し、最大14時間(Dual DAC シングルエンド)の連続再生が可能になっています。



シングルエンドDual DAC：14時間


シングルエンドQuad DAC：11時間


製品ページはこちら :
https://musinltd.com/Importbrands/1295.html

製品仕様(一部抜粋)


内容物一覧

サイズ：115×70.5×18mm


重量：205g


スクリーン：4.7インチ720×1280


DAC：CS43198×4


OS：Android 13


RAM：4GB


ROM：64GB


外部ストレージ：最大2TBのMicroSDカード



対応フォーマット：DSD (".iso",".dsf",".dff") / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS


　　　　　　　　　MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS


対応サンプリングレート：768 kHz/32 bit、DSD512


USB-DACモード時対応サンプリングレート：384kHz / 32bit、DSD256


デジタルフィルター：5種類


Gain機能：High / Medium / Low



Bluetooth Ver：5.0


Bluetooth送信：LDAC / aptXHD / aptX/ AAC / SBC


Bluetooth受信：LDAC / SBC


音声仕様(一部抜粋)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/192_1_80656ccb3e8850bfd363af085293fcc0.jpg?v=202602130351 ]

※その他の製品仕様につきましては、『製品ページ』からご確認下さい。


※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。


製品情報

販売スケジュール


予約受付開始日：2026年2月13日（金）


販売開始日：2026年2月20日（金）



価格情報


通常税込販売価格：79,200円（税込）



製品ページ


https://musinltd.com/Importbrands/1295.html(https://musinltd.com/Importbrands/1295.html)


取り扱い元


株式会社MUSIN　ホームページ


https://musinltd.com(https://musinltd.com)



株式会社MUSIN　公式ショップ＆レンタル


https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)



株式会社MUSIN　公式Xアカウント


https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)



株式会社MUSIN　公式LINEアカウント


https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)