【SHANLING × 水月雨】「全世界2000台数量限定」の、新たなコラボレーションポータブルCDプレーヤー『Crossover EC Zero T』が、2026年2月20日（金）より発売開始
Crossover EC Zero T
株式会社MUSINは「SHANLING × 水月雨」のコラボレーション製品として開発された、新たなポータブルCDプレーヤー『Crossover EC Zero T』を、2026年2月13日(金)より予約を開始し、2026年2月20日(金)より販売を開始いたします。
本製品は、全世界2000台数量限定のモデルとなります。
クラシカルと澄み渡る透明感、特別仕様の新たなサウンドチューニング
「水月友希」の描き下ろしイラストをあしらった特別仕様の筐体デザイン。
『Crossover EC Zero T』は、「SHANLING」のクラシカルサウンドと、「水月雨」の中高域サウンドの融合を実現。
特別仕様のサウンドチューニングを採用した『EC Zero T』の新たなモデルです。
通常モデルとは異なるデュアルオペアンプ「AD8397」により、広いダイナミックレンジを特徴とし、圧倒的な電流出力性能を有します。
コンデンサには、オーディオグレードの専用コンデンサを採用することで、電源供給の安定性が大幅に向上し、中高域の解像度を鮮明にします。
新たなUIデザインと機能の実装
筐体は、特別仕様のモダンなグレーカラーに、インダストリアルなフロントパネルデザインと、水月雨のオフィシャルバーチャルキャラクター「水月友希」の美しい描き下ろしイラストを採用。
スクリーンのシンプルなレイアウトはそのままに、新たにモダンでシャープなUIフォントを採用しました。
さらに、新たに10色のUIカラーから選択できる機能を追加。
お好みのカラーで『Crossover』をお楽しみいただけます。
コラボレーションならではの唯一無二の体験を追求した新たなEC Zero Tは、フラッグシップ構成に相応しい洗練されたサウンドと同様に、デザインにも一切の妥協はありません。
圧倒的なクラフトマンシップクオリティ
クラフトマンシップクオリティ
『Crossover』は、ディスクを両面から固定する「磁気吸着パーツ」、CDの精密な読み取りに特化した「カスタマイズサーボシステム」、耐摩耗性と導電性に優れた専用の「カスタマイズ・モーター」を採用しています。
この構成は、長時間の連続稼働環境でもディスクの読み取り性能と安定性を確保し、ストレスフリーなCDリスニングをお楽しみいただけます。
これらの高品質な構成を実現するため、『Crossover』は数々の厳格な試験をクリアしています。
SHANLING開発
R2R DAC『Kunlun』
R2R DACアーキテクチャ「Kunlun(コンロン)」は、一般的なΔΣ型DACアーキテクチャと比べ、純粋なアナログ変換を実現し、よりリアルなサウンド表現をもたらします。
さらに「PCM Filter」設定から「OS Mode」への切り替えに対応。
トランジェント特性がより明瞭になることで、高クオリティのアップライトなサウンドをお楽しみいただけます。
デュアル真空管搭載モデル
真空管パーツには、Raytheon製「JAN6418」をデュアル搭載しており、「真空管×R2R DAC」の音響回路によって、『Crossover』は暖かくしっとりとしたサウンドと、心地の良い音の余韻をもたらします。
また、本体設定から「Tube Mode」のON/OFFを切り替える事で、真空管の暖かく柔らかなサウンドから、トランジスタの力強い高解像度のサウンドまで、豊かなサウンドテイストを『Crossover』１台でお楽しみいただけます。
コラボレーションモデル限定仕様 『Crossover』を彩る様々なアイテム
コラボレーションモデル限定アイテム
『Crossover』には、コラボレーションモデルならではの特別仕様アイテムが付属しています。
特別仕様の「ショルダーキャリングケース」は、本体カラーと同じく深みのあるグレーカラーを採用。
製品本体を保護するだけではなく、ショルダースタイルで『Crossover』をファッショナブルなCDプレーヤーとしてご利用いただけます。
その他、製品をディスプレイできる「アクリルスタンド」や、水月友希の描き下ろしイラストがリバーシブルで描かれた「レプリカディスク」が付属しています。
https://musinltd.com/Importbrands/1294.html
製品仕様
付属品一式
サイズ：158X150X28mm
重量：約669g
スクリーン ：1.68 インチ LCD
対応サンプリングレート(USB DACモード)：768kHz/32bit、DSD512
Gain：High、Low
DAC：自社開発「Kunlun(コンロン)」 24bit R2R DACアーキテクチャ
デジタルフィルター：OS/NOS
Bluetoothバージョン：5.3
Bluetooth送信サポート： aptX Adaptive、aptX、SBC
音声仕様(一部抜粋)
3.5mmヘッドフォン出力
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/191_1_e7f2e395764ad1ebc57dddc3ceb87c2f.jpg?v=202602130351 ]
4.4mmヘッドフォン出力
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/191_2_1db845aeb46cacc6340db5cf75e675aa.jpg?v=202602130351 ]
3.5mmライン出力
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/191_3_748bb117c70667bde432523dacdc719d.jpg?v=202602130351 ]
4.4mmライン出力
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/191_4_667554631fb506b2088ab07690090f4b.jpg?v=202602130351 ]
※その他の製品仕様につきましては、『製品ページ』からご確認下さい。
※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
製品情報
販売スケジュール
予約受付開始日：2026年2月13日（金）
販売開始日：2026年2月20日（金）
価格情報
通常税込販売価格：99,495円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/Importbrands/1294.html(https://musinltd.com/Importbrands/1294.html)
