最新刊『逆境に負けないチャーリー・ブラウン』発売！ 「SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ」全4巻好評発売中
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ」の最新刊、『逆境に負けないチャーリー・ブラウン』（著：チャールズ・M・シュルツ、訳：谷川俊太郎）を2026年1月26日（月）に発売いたしました。
シリーズ既刊3冊も紙版・電子版にて好評発売中です。個性豊かなPEANUTSのキャラクターたちの、無邪気なようでいて、人間の本質を突くようなことばの数々は、私たちの「心の免疫力」を高めてくれるでしょう。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
谷川俊太郎さんの訳付きのバイリンガル仕様！
本書はすべて谷川俊太郎さんの日本語訳付き。生きた英語を楽しく学べます。
（『悩みを消してくれるスヌーピーのことば SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ
』より）（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
（『逆境に負けないチャーリー・ブラウン SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ』より）（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
「ピーナッツ」とは
『ピーナッツ』のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて『ピーナッツ』の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。『ピーナッツ』が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して『ピーナッツ』を楽しんでいただいています。さらに2018年、『ピーナッツ』は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
プロフィール
著者：チャールズ・M・シュルツ（チャールズ・モンロー・シュルツ）
チャールズ・シュルツは、1922年11月26日、ミネソタ州のミネアポリスで床屋の父カールと母ディナの間に生まれ、セントポールで育ちました。生まれてまもなく、つけられた愛称はスパーキー。当時のコミックに出てくる馬の名前、スパーク・プラグから取った名前です。大人になってもスパーキーと呼ばれていたシュルツは、コミックにちなんだ愛称と共に、まさに一生をコミックに捧げた人生でした。チャールズ・M・シュルツによるコミック『PEANUTS』は、1950年10月2日にアメリカの7つの新聞で連載が開始されました。シュルツ氏は50年の間に約18,000点のコミックを描き、その作品は、現在も様々な言語で再配信され、世界中で愛されています。
訳者：谷川俊太郎（たにかわ しゅんたろう）
1931年、東京生まれ。20歳のときに『二十億光年の孤独』を出版。1969年頃から『ピーナッツ』の翻訳を手がけている。『谷川俊太郎詩集』（思潮社）、『空の青さをみつめていると』『ピーナッツと谷川俊太郎の世界』（以上KADOKAWA）など著書多数。
新刊情報
書名：逆境に負けないチャーリー・ブラウン SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ
著者：チャールズ・M・シュルツ
訳者：谷川俊太郎
定価：1,595円（本体1,450円＋税）
発売日：2026年1月26日（月）
判型：四六判
ページ数：192ページ
ISBN：978-4-04-811370-0
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001524/)
既刊好評発売中！
書名：背中を押してくれるスヌーピーのことば SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ（１）
著者：チャールズ・M・シュルツ
訳者：谷川俊太郎
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
発売日：2025年3月11日
判型：四六判
ページ数：192ページ
ISBN：978-4-04-811367-0
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001521/)
書名：どんな自分にもなれるスヌーピーの133面相 SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ
著者：チャールズ・M・シュルツ
訳者：谷川俊太郎
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
発売日：2025年7月18日
判型：四六判
ページ数：228ページ
ISBN：978-4-04-811369-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001523/)
書名：悩みを消してくれるスヌーピーのことば SNOOPY 心の免疫力を高めるPEANUTSシリーズ
著者：チャールズ・M・シュルツ
訳者：谷川俊太郎
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
発売日：2025年9月19日
判型：四六判
ページ数：192ページ
ISBN：978-4-04-811368-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001522/)
