中川家＆藤井隆＆川田裕美もびっくり！　“地下街大国”大阪の知られざる地下街を徹底調査ランキングで判明した衝撃の事実とは？　好評のレトロ大阪弁ランキングも！

独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人も気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティ番組です。

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 藤井隆（豊中市出身）、川田裕美（泉大津市出身）

昭和のレトロダンジョンに潜入！『創業が古い地下街ランキング』

日本で一番広い地下街・クリスタ長堀にあべちか、ホワイティうめだ……そう、大阪は“地下街大国”！ そこで、創業が古い地下街を徹底調査。大阪府内にある地下街の創業年数を古い順にランキングを作成。どこよりも古く、長く愛されている地下街とは？

■吹田市｜クセつよ飲んべえ地下街「吹田さんくす」(C)テレビ大阪

JR吹田駅を出てすぐ、駅前ロータリーを囲む3棟のビルからなる「吹田さんくす」は、JR吹田駅前の再開発事業により開業。駅直通の地下にある「味の地下のれん街」には、創業当時からある味のある居酒屋や立ち呑み屋など約15店舗が営業しています。しかも、どの店も強烈な個性を放っています。

自称“吹田の地下の主”という常連男性におすすめの店を尋ねたところ、案内されたのは「立ち飲み処 蔵」。客同士の人情味のあるふれあいが魅力で、しかも「おでん」1個80円、売り切れ御免の「焼きそば」300円（※目玉焼き140円）など、メニューがどれも激安！

簡単にハシゴ酒ができるのも地下街のいいところ。「立ち飲み処 蔵」の隣にある「福すし」は、地下街で唯一の寿司店。なんと店内でカラオケができ、客の歌に合わせて元バンドマンの店主がドラムで見事なビートを披露。寿司店とは思えない即興セッションが生まれます。そんなクセの強い店が軒を連ねる「吹田さんくす」の創業年は？

■高槻市｜名店がひしめく「グリーンプラザたかつき」(C)テレビ大阪

JR高槻駅直結の「グリーンプラザたかつき」は、ベッドタウン開発事業の一環として開業。15店舗ほどの飲食店が営業中です。

さらに、地下街に珍しい魚屋さんも！ 「川魚・鮮魚 江山」は、毎日市場から仕入れる新鮮な魚の刺し身や煮付け、天ぷらが並びます。なかでも名物が、炭火で焼く「うなぎ」。名店ぞろいの「グリーンプラザたかつき」の創業年は？

■茨木市｜あの有名チェーン店の発祥地！「ソシオ茨木」(C)テレビ大阪

阪急茨木市駅を出てすぐにある、「ソシオ茨木」。飲食店が並ぶ地下街に向かうエスカレーターは、なんと老朽化により運転停止中。階段を使って地下街へと潜入すると、ほとんどの店がシャッターを下ろしたままの状況です。

大学時代から「ソシオ茨木」に通っていたという「バー＆カラオケ たむ」の店長は、「なか卯に頻繁に行っていた」といいます。そう、「ソシオ茨木」は「なか卯」1号店があった、いわば創業の地。しかし「なか卯」1号店はおよそ20年前に閉店。そして時代の流れのなかで、地下街もかつてとは違う表情を見せるようになりました。

「ソシオ茨木」最古の喫茶店「マック」のマスターに話を聞くと、店の創業当時は1日200人ほどいたお客さんは、今では40人ほど。しかもマスターから、「今年いっぱいで終わりよ」という衝撃の事実が語られます。最後を迎える日まであとわずかの「ソシオ茨木」の創業年は？

その他のランキングは…

意味わからん！消えゆくレトロ大阪弁ランキング５.

大阪の魅力といえば、言わずと知れた数々のユニークな大阪弁。その中には、いまや使われることが少なくなった「レトロ大阪弁」が数多く存在しています。そこで、認知度の低い大阪弁を徹底調査する好評ランキング！

「ほたえる」、「せたらう」、「かちん」に「いかけ」……地元・大阪でさえ失われつつあるレトロ大阪弁の魅力や、地域特有の文化背景を再発見できる注目のランキングをお見逃しなく！