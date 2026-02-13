＜NEROLILA＞花の恵みを凝縮した　大人肌にハリと輝きを与えるエイジング*ケアマスクが新発売　イラストレーターSHOGO SEKINE氏とのコラボレーションBOXも数量限定発売

株式会社ＩＣＬ


2026年3月16日（月）、株式会社サザビーリーグの事業会社、株式会社ＩＣＬが展開する国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」より、花の恵みを凝縮した、大人肌にハリと輝きを与えるエイジング*ケアマスク「ブライトニングフェイスマスク　ハマナス＆ネロリ」を発売いたします。　*年齢に応じたケア



肌に溶け込む使用感と、植物本来の香りとエネルギーを感じられるネロリラのプロダクト。


日々のスキンケアの時間が、肌を潤すだけでなく、心までもほどけていく――そんな癒しのひとときを届けます。


今回登場する限定BOXでは、ネロリラが届ける肌も心も「ほどける」世界を、イラストレーター SHOGO SEKINE氏が描き下ろしで表現。SHOGO SEKINE氏が「一番心がほどける瞬間」と語る、‟ラフスケッチを描いている時間” を表現の核に、フェイスマスクのキー成分である「ハマナス」をやわらかくも力強い、エネルギー溢れるタッチで描いていただきました。


NEROLILA公式オンラインショップ・POP UP STOREにて数量限定発売いたします。


■ブライトニングフェイスマスク　ハマナス＆ネロリ　

・単包（20mL／1枚入り）／ 1,320円(税込) 【定番品】


・BOX入り（単包20mL×4枚入り）／ 4,950円(税込) 【数量限定品／SHOGO SEKINE コラボレーションBOX】



「水」を一切使用せず、ジャパニーズローズと呼ばれる北海道に自生する日本のバラ「ハマナス」の生体水*1 と蒸留水*1 に、ジャパニーズネロリの蒸留水*1 をブレンドした、贅沢なベース処方のシートマスク。浸透力*2 が高く、香り高い花々のみずみずしい潤いをお肌に閉じ込めます。



植物由来成分でありながら、レチノールと類似した作用を持つ成分として注目されるバクチオール*3 をはじめ、ハマナス果実エキス*1、ゴツコラ*3、バタフライピー*3 など、年齢を重ねた肌に効果的な植物エッセンスを配合。


乾燥やハリ不足などのエイジングサイン*4 が気になる肌を集中的にケアし、潤いに満ちた透明感のあるハリ肌に導きます。ハマナス*1 やネロリ*5 のやさしい花の香りに包まれながら、肌も心もほどける時間を。





シートには生分解性がありながら、水分保持能力が高い素材を起用


たっぷりと美容液を含んだシートがお肌に密着し、お花の溢れるパワーをお肌のすみずみまで届けます。ぷるんとしたハリと弾力のある肌へ。



コットンの種の周りの産毛（コットンリンター）を原料としたシート。生分解性があり、地中に埋めると微生物の働きにより分解されます。水分保持能力が高くお肌へぴったりと密着するのが特長です。



*年齢に応じたケア　*1 保湿成分　*2 角質層まで　*3 整肌成分　*4 ハリ不足や乾燥　*5 香料







■イラストレーター SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションBOXについて

ギフトにもぴったりな限定パッケージ。NEROLILA公式オンラインショップ・POP UP STOREにて数量限定発売いたします。





【数量限定】ブライトニングフェイスマスク　ハマナス＆ネロリ　BOX入り（単包20mL×4枚入り）4,950円(税込)　


■NEROLILA × SHOGO SEKINE　スペシャルノベルティについて




その他にも、 SHOGO SEKINE氏ならではのタイポグラフィーで、


ネロリラのブランドプロミス “Embrace Earth’s gifts, awaken my inner glow「肌が深く満ち　心がほどけるひとときを」” を描き下ろしたトートバッグや、シグネチャーアイテム「ビューティーセラム」などを心ときめくカラフルな色彩であしらったステッカーやポストカードも、スペシャルノベルティとして登場！



ノベルティの配布条件などの詳細は、順次NEROLILA公式サイト(https://nerolila.com/shop/default.aspx)および公式Instagram(https://www.instagram.com/nerolila_official/)にてご案内いたします。







SHOGO SEKINE


1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。


手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。



Instagram　@shogosekine0319(https://www.instagram.com/shogosekine0319/)






■発売スケジュール・POPUPについて

□2026年3月16日(月)発売


　NEROLILA 公式オンラインショップ


　NEROLILA POPUP STORE（アトレ恵比寿）


　伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー


　イセタン ビューティー オンライン


　シンシア・ガーデン 青山本店


　シンシア・ガーデン WEB SHOP



□2026年3月16日(月) ～3月31日(火)


　アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラスにてPOP UP STOREを開催



SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションアイテムをはじめ、フルラインナップで展開。スペシャルキットや特典のご用意も予定しております。


詳細はNEROLILA公式サイトおよび公式Instagramにて順次ご案内いたします。



＜POP UP STORE 概要＞


期間：2026年3月16日(月) ～3月31日(火)


場所：アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラス


営業時間：10:00～21:00





NEROLILA


公式Instagram　＠nerolila_official(https://www.instagram.com/nerolila_official/)


公式オンラインショップはこちらから(https://nerolila.com)


■株式会社ＩＣＬについて


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1


代表取締役社長：高下 泰幸


事業内容：生活雑貨、化粧品等の販売


ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング） 」を全国約120店舗展開。「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出するダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。


2025年4月、株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社として分社化。


2025年9月、国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」事業を開始。


会社HP：https://icl-inc.co.jp/




■サザビーリーグについて


本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1


代表取締役社長：角田 良太


事業内容：「Afternoon Tea」「Ron Herman」「agete」「ANAYI」「AKOMEYA TOKYO」など、アパレル、服飾雑貨、生活雑貨、飲食サービス領域で40を超えるブランドを展開しており、クリエイティブリテイラーとして衣食住の枠にとらわれず、スピリットである“It’s a beautiful day.”と感じるライフスタイルを提案しています。


会社HP：https://www.sazaby-league.co.jp/



https://prtimes.jp/a/?f=d165951-9-1abb0ce9f13a5492a3c776d6341ddd20.pdf