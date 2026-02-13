＜NEROLILA＞花の恵みを凝縮した　大人肌にハリと輝きを与えるエイジング*ケアマスクが新発売　イラストレーターSHOGO SEKINE氏とのコラボレーションBOXも数量限定発売

株式会社ＩＣＬ

2026年3月16日（月）、株式会社サザビーリーグの事業会社、株式会社ＩＣＬが展開する国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」より、花の恵みを凝縮した、大人肌にハリと輝きを与えるエイジング*ケアマスク「ブライトニングフェイスマスク ハマナス＆ネロリ」を発売いたします。 *年齢に応じたケア

肌に溶け込む使用感と、植物本来の香りとエネルギーを感じられるネロリラのプロダクト。

日々のスキンケアの時間が、肌を潤すだけでなく、心までもほどけていく――そんな癒しのひとときを届けます。

今回登場する限定BOXでは、ネロリラが届ける肌も心も「ほどける」世界を、イラストレーター SHOGO SEKINE氏が描き下ろしで表現。SHOGO SEKINE氏が「一番心がほどける瞬間」と語る、‟ラフスケッチを描いている時間” を表現の核に、フェイスマスクのキー成分である「ハマナス」をやわらかくも力強い、エネルギー溢れるタッチで描いていただきました。

NEROLILA公式オンラインショップ・POP UP STOREにて数量限定発売いたします。

■ブライトニングフェイスマスク ハマナス＆ネロリ

・単包（20mL／1枚入り）／ 1,320円(税込) 【定番品】

・BOX入り（単包20mL×4枚入り）／ 4,950円(税込) 【数量限定品／SHOGO SEKINE コラボレーションBOX】

「水」を一切使用せず、ジャパニーズローズと呼ばれる北海道に自生する日本のバラ「ハマナス」の生体水*1 と蒸留水*1 に、ジャパニーズネロリの蒸留水*1 をブレンドした、贅沢なベース処方のシートマスク。浸透力*2 が高く、香り高い花々のみずみずしい潤いをお肌に閉じ込めます。

植物由来成分でありながら、レチノールと類似した作用を持つ成分として注目されるバクチオール*3 をはじめ、ハマナス果実エキス*1、ゴツコラ*3、バタフライピー*3 など、年齢を重ねた肌に効果的な植物エッセンスを配合。

乾燥やハリ不足などのエイジングサイン*4 が気になる肌を集中的にケアし、潤いに満ちた透明感のあるハリ肌に導きます。ハマナス*1 やネロリ*5 のやさしい花の香りに包まれながら、肌も心もほどける時間を。

シートには生分解性がありながら、水分保持能力が高い素材を起用

たっぷりと美容液を含んだシートがお肌に密着し、お花の溢れるパワーをお肌のすみずみまで届けます。ぷるんとしたハリと弾力のある肌へ。

コットンの種の周りの産毛（コットンリンター）を原料としたシート。生分解性があり、地中に埋めると微生物の働きにより分解されます。水分保持能力が高くお肌へぴったりと密着するのが特長です。

*年齢に応じたケア *1 保湿成分 *2 角質層まで *3 整肌成分 *4 ハリ不足や乾燥 *5 香料

■イラストレーター SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションBOXについて

ギフトにもぴったりな限定パッケージ。NEROLILA公式オンラインショップ・POP UP STOREにて数量限定発売いたします。

【数量限定】ブライトニングフェイスマスク ハマナス＆ネロリ BOX入り（単包20mL×4枚入り）4,950円(税込)

■NEROLILA × SHOGO SEKINE スペシャルノベルティについて

その他にも、 SHOGO SEKINE氏ならではのタイポグラフィーで、

ネロリラのブランドプロミス “Embrace Earth’s gifts, awaken my inner glow「肌が深く満ち 心がほどけるひとときを」” を描き下ろしたトートバッグや、シグネチャーアイテム「ビューティーセラム」などを心ときめくカラフルな色彩であしらったステッカーやポストカードも、スペシャルノベルティとして登場！

ノベルティの配布条件などの詳細は、順次NEROLILA公式サイト(https://nerolila.com/shop/default.aspx)および公式Instagram(https://www.instagram.com/nerolila_official/)にてご案内いたします。

SHOGO SEKINE

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

Instagram @shogosekine0319(https://www.instagram.com/shogosekine0319/)

■発売スケジュール・POPUPについて

□2026年3月16日(月)発売

NEROLILA 公式オンラインショップ

NEROLILA POPUP STORE（アトレ恵比寿）

伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

イセタン ビューティー オンライン

シンシア・ガーデン 青山本店

シンシア・ガーデン WEB SHOP

□2026年3月16日(月) ～3月31日(火)

アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラスにてPOP UP STOREを開催

SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションアイテムをはじめ、フルラインナップで展開。スペシャルキットや特典のご用意も予定しております。

詳細はNEROLILA公式サイトおよび公式Instagramにて順次ご案内いたします。

＜POP UP STORE 概要＞

期間：2026年3月16日(月) ～3月31日(火)

場所：アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌテラス

営業時間：10:00～21:00

NEROLILA

公式Instagram ＠nerolila_official(https://www.instagram.com/nerolila_official/)

公式オンラインショップはこちらから(https://nerolila.com)

■株式会社ＩＣＬについて

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

代表取締役社長：高下 泰幸

事業内容：生活雑貨、化粧品等の販売

ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング） 」を全国約120店舗展開。「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出するダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

2025年4月、株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社として分社化。

2025年9月、国産オーガニックスキンケアブランド「NEROLILA（ネロリラ）」事業を開始。

会社HP：https://icl-inc.co.jp/

■サザビーリーグについて

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

代表取締役社長：角田 良太

事業内容：「Afternoon Tea」「Ron Herman」「agete」「ANAYI」「AKOMEYA TOKYO」など、アパレル、服飾雑貨、生活雑貨、飲食サービス領域で40を超えるブランドを展開しており、クリエイティブリテイラーとして衣食住の枠にとらわれず、スピリットである“It’s a beautiful day.”と感じるライフスタイルを提案しています。

会社HP：https://www.sazaby-league.co.jp/

