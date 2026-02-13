ちょうどいい会議｜あいだ｜を問うラジオ『Ep20: 言葉にしたいこと｜あいだ｜言葉にしたくないこと　※好きなアーティストの話をしたくない問題』音声教養メディアVOOX/Spotifyにて、配信開始！

Moon Creative Lab Inc.

堀越耀介氏（東京大学特任研究員/哲学対話）と樫田光氏（デジタル庁/データ分析）。異なる専門性を持つ二人が世の中の様々な「白か黒か、どちらか一方に割り切れない物事」＝“あいだ”について語り合います。何かと何かの“あいだ”を切り口に問いを進めることで予測不能な化学反応を生み出し、聴く人に新たな気づきを与えてくれる。そんな"ちょうどいい"を探求する二人のクロストークをお楽しみください。

本編では、「哲学は公共的なもの」「人には認知の限界がある」「形容詞で表されることは哲学の対象にならない」「原始的なコミュニティ」「何がプライベートで何が公共か」「曖昧のままにしておきたいこと」「語らなくてもいいこともある」など、あいだについてたっぷり語られます。ぜひ通勤時間、仕事や家事のすきま時間で、聴いてみてください。

堀越耀介さんプロフィール

東京大学 共生のための国際哲学研究センター 上廣共生哲学講座 特任研究員。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士（教育学）。課題解決や価値創造に取り組む様々な企業活動を「哲学対話」や「哲学コンサルティング」を通して支援。著書に『世代と立場を超える：職場の共通言語のつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）『哲学はこう使う――問題解決に効く哲学思考「超」入門』（実業之日本社）など。



樫田光さんプロフィール

2022年より、デジタル庁 民間専門人材（データ分析）、Chief Analytics Officerを務める。2016-2020年、株式会社メルカリでデータ分析チームの責任者。早稲田大学理工学研究科卒業後、外資系戦略コンサルティング会社で事業戦略やオペレーション改善や市場分析などに従事した後、独学でプログラミングを学びデータサイエンティストに転身。データを使ったサービス改善からプロダクト分析、事業戦略立案などを行っている。

