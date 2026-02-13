すぐに始められるガーデニング「寄せ植え」。はじめてでもコツさえつかめば、長く楽しめるカワイイ1鉢がすぐに完成！真似したくなる見本鉢も充実の『寄せ植えのはじめかた』発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年2月14日（土）に『寄せ植えのはじめかた』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074631547）を発売いたします。

ガーデニングを始めたい、暮らしの中に植物を取り入れてみたい、という方におすすめなのが、多種の草花を1鉢に植え込む「寄せ植え」です。1鉢飾るだけで、玄関やベランダ、テラスが一気に華やぐ、コンパクトなガーデニングです。



「土に触ったことがない」「どんな花を選んでいいのかわからない」など、寄せ植えを作るのがはじめての人でも大丈夫！ この本は、読みながらそのまま作れる“寄せ植えのはじめかた”ガイドです。

はじめての人に寄りそう丁寧な解説

本書では、まったくはじめて寄せ植えを作る人に向けて、基本の「き」からレクチャー。寄せ植え作りに必要な道具の選び方と使い方、季節ごとのおすすめの花、そして寄せ植えの基本テクニックを、写真とともに丁寧に解説しています。

これまで寄せ植えを作ったことがないビギナーが寄せ植え講師の先生に教えてもらい、苗や鉢を選ぶところからスタートする体験レポートも。

作り方の手順をわかりやすくレクチャー

たくさんの苗をどうやって植え込めばいいのかわからないという人にも、寄せ植えのプロがわかりやすく解説しています。

寄せ植えの作り方は、手順を順番に解説。植えつけ方のコツや気を付けたいポイントがよくわかります。

さらによくある心配ごと「何を育てても枯らしてしまう…」という悩みを解消する、寄せ植えの管理のコツも紹介します。

作った寄せ植えをきれいに保つためのコツもしっかり網羅しています。

真似したくなる寄せ植えの見本が70点も！

季節の寄せ植え例は、人気園芸家が手掛けた作品を、春～初夏、秋～初冬に分けて掲載。その数、全部で70点！ 初心者でも真似しやすい、作りやすい寄せ植えをわかりやすく紹介します。

花や葉っぱ、鉢のコーディネートも参考になる見本ばかり。

この一冊で、道具選びから管理まで、はじめての寄せ植え作りを完全サポート。

庭やベランダがもっと華やかになり、毎日眺めるのが楽しみに！さらに、寄せ植えを長く楽しむための水やり・肥料・置き場所の工夫も詳しく解説。失敗しないための「コツ＆ポイント」を押さえて、初めてでも自信を持って寄せ植え作りを楽しみましょう！

書誌情報

書名／寄せ植えのはじめかた

編者／主婦の友社

定価／1760円（税込）

発売日／2026年2月14日（土）

判型、ページ数／B5判・112ページ

ISBN／978-4-07-463154-4

発行／主婦の友社

＊電子書籍も同時発売

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074631547(https://www.amazon.co.jp/dp/4074631547)

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18507906/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18507906/)

