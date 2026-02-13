電車の顔を揃える６面立体キューブ『でんしゃのキューブ２×２×２』発売

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤嘉道）では2026年1月、『でんしゃのキューブ２×２×２』を発売しました。

『散歩の達人』『旅の手帖』などを発行する交通新聞社では、子どもから大人まで楽しめる新商品として『でんしゃのキューブ２×２×２』を発売しました。各面が異なる色や柄で構成されており、キューブを回転させて面を揃える６面立体パズルと、攻略法を解説した小冊子のセットです。

当商品の６面立体パズルは、各面が４パーツからなる２×２×２のタイプで、初めて立体パズルを手に取るお子さまでも挑戦しやすい難易度となっています。

電車をイメージした楽しいパッケージで、ちょっとしたプレゼントにもぴったりな商品です。

キューブの顔には人気の列車が勢ぞろい！

当商品の最大の特徴は、１面ごとに電車の顔をデザインしていること。赤の面にはE6系こまち、緑の面にはE235系山手線、黄色の面には923形ドクターイエローと、人気の電車が１面ごとに現れます。６面すべての絵柄を揃えられたら、パズルの完成！

また、小さなお子さまでもわかりやすいように、小冊子では６面完成攻略法を丁寧に解説しています。小冊子には、キューブの面で登場する列車を紹介した「鉄道カタログ」も掲載！

立体キューブの監修者は、キューブ専門YouTuberとして大人気のだーおかさん！ だーおかさんによる６面完成攻略法のオリジナル動画も公開中です。

立体キューブ専門YouTuberだーおかさんによるオリジナル動画はこちら！

でんしゃのキューブ2×2×2 6面完成攻略法(https://youtu.be/CggdHZG14nA)

■入っているもの

・立体キューブ１個

・６面完成攻略法＆鉄道カタログの小冊子１冊

■立体パズル６面完成攻略法の監修：だーおか

1997年生まれ。チャンネル登録者約13万人のキューブ専門YouTuber。小学生のころ遊んだことのある６面立体キューブパズルに、大人になってのめり込む。3×3×３の単発ベストは5.84秒、平均ベストは8.33秒。キューブの速解き（早く６面を揃えること）の楽しさを知ってほしいと、初級者～上級者向けに手順やテクニックの解説をしている。

商品情報：『でんしゃのキューブ２×２×２』

おすすめ：3歳～

価格：1,980円（税込）

発売：2026年1月19日

- サイズ／判型：縦73×横153×高さ62mm（外箱）／50×50×50mm（キューブ）

イラスト・デザイン：ノダタカヒロ（京田クリエーション）／監修（6面完成攻略法）：だーおか

ライセンス情報：JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 JR九州承認済

https://www.kotsu.co.jp/products/details/017685.html

株式会社交通新聞社について

『ＪＲ時刻表』『旅の手帖』『散歩の達人』『鉄道ダイヤ情報』などの月刊誌、鉄道関連書籍・新書・児童書などの出版のほか、Webメディア『トレたび』『さんたつ』を運営。

【会社概要】

社名：株式会社交通新聞社

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台2-3-11

代表取締役社長：伊藤嘉道

HP：https://www.kotsu.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社交通新聞社 こどものほん編集部

MAIL：ehon@kotsu.co.jp

【商品のご購入について】

全国の書店および各種ECサイトにて販売。

取り扱いサイトは交通新聞社公式ウェブサイトの商品ページよりご確認いただけます。

『でんしゃのキューブ２×２×２』https://www.kotsu.co.jp/products/details/017685.html