6種類のパッケージデザインで選べる楽しさ広がる『ドラえもん ボール』 今年も発売！

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社(本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康)は、昨年リニューアル発売した人気アイス『ドラえもん ボール』を、今年も2026年2月23日(月)より数量限定で順次発売します。

全6種のデザインから選べる！ドラえもんと一緒におやつタイムを楽しもう！

井村屋の「ボールアイスシリーズ」は、フルーツを模した容器にシャーベットを入れた昔懐かしい駄菓子アイスです。同シリーズより2022年に発売した『ドラえもん ボール』は、ドラえもんの形をしたかわいい容器や爽やかな味わいが人気の商品です。

パッケージデザインは全6種で、様々な表情のドラえもんと仲間たちや、ひみつ道具がデザインされており、お店で見つける楽しさもある商品になっています。老若男女問わず人気のキャラクター「ドラえもん」のボールアイスを、お子様はもちろん大人の方も一緒にお楽しみください。

『ドラえもん ボール』 商品特長

(1) 「ドラえもん」の水色をイメージした、子どもに人気の爽やかなソーダアイス

レモン果汁の入った、爽やかな味わいのソーダアイスです。子どもに人気のある甘い駄菓子のソーダ味をイメージしたアイスは、冷凍下でもスプーン通りのよいやわらかさとなるように配合を工夫しました。

(2) 食べる前にも、食べた後にも楽しめる！「ドラえもん」の容器

全6種あるパッケージには、ドラえもん以外にもキャラクターやひみつ道具がカラフルにデザインされており、食べる前から選ぶ楽しさが広がります。タケコプターをつけた「ドラえもん」の容器は、食べた後も小物入れなどとして楽しめます。

*小物入れとして使用される際は、よく洗い、完全に乾かしてからご使用ください。

容器自体にも凹凸で「ドラえもん」の顔を表現食べた後も小物入れなどとして楽しめます

『ドラえもん ボール』 商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/301_1_18345f1b31b6cf42746bf89bd70dd0e3.jpg?v=202602131151 ]

昔懐かしい！井村屋の「ボールアイスシリーズ」

「ボールアイスシリーズ」は、フルーツを模した容器にシャーベットを入れた、昔懐かしい駄菓子アイスです。1972年に発売して以来、たくさんのお客様に愛され続けています。

メロンボール

メロン型の容器に入った、爽やかな甘さのシャーベットアイス。

メロン果汁を5％配合し、本物のメロンのようなみずみずしい味に仕上げました。

スイカボール ※季節限定

スイカ型の容器に入った、爽やかな甘さのシャーベットアイス。

スイカ果汁を5％配合し、さらにレモン果汁を加えることで、本物のスイカのようなみずみずしい味に仕上げました。

モモボール ※季節限定

モモ型の容器に入った、爽やかな甘さのシャーベットアイス。

モモ果汁を5％配合し、本物のモモのようなみずみずしい味に仕上げました。

「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」 2026年2月27日（金）公開

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。謎ガナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！夏休みに海底でキャンプをすることになったドラえもんたち。ひみつ道具の「水中バギー」や「テキオー灯」を使い、海底を探検する5人の前に、謎の青年・エルが現れる。彼は海底に広がるムー連邦に住む海底人だった！そして、海底人が恐れる"鬼岩城"が活動を始めたとの知らせが…！！"鬼岩城"とは一体何なのか…？地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

公式ページ：https://doraeiga.com/2026/

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026