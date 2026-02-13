指先に、花ひらく美意識！指先から始まる春のコーディネート♪【新作】春のイベントネイルコレクション登場！

ヒューマンホールディングス株式会社

ネイルサロンを運営するダッシングディバインターナショナル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田口 謙一、以下「ダッシングディバ」）は、2026年2月13日(金)より新作「春のイベントネイルコレクション」を展開します。

【本件のポイント】- 2026年2月13日(金)から春のイベントネイルコレクションの新作デザインが登場- コースごとに全4種、計16種類のネイルデザインを提供- これからのコーディネートに指先から華やかさをプラスする、春らしい大人上品なデザインが勢ぞろい

■本件の概要- 期 間：2026年2月13日(金)から- 実 施 店 舗：DASHING DIVA全25店舗- 価 格：14,850円（税込）、12,650円（税込）、10,450円（税込）、9,350円（税込）- 内 容：指先から取り入れる春の装い。あなたのコーディネートに華やかさをプラスするデザインが登場- サイトURL：https://www.dashingdiva.co.jp/campaign/2602-SpringFestival.html【デザイン一覧】

（※いずれのデザインもカラー変更可能。ファイリング・ドライケア・クリームトリートメント含む）

■定額プレミアムコース 14,850円（税込） 全4種、一部抜粋

ミルキーカラーに柔らかな透明感とフラワーの上品さをブルーの煌めきが幻想的に桜の静けさを指先へと導いて爽やかなクローバーアートで幸運をチャージして

■定額スタンダードコース 12,650円（税込） 全4種、一部抜粋

春風に揺れて咲く、ミモザの祝福と金砂のほのかな気配を溶け合うタイダイに光を描くミラーラインのアクセントマーブルのベースに桜が映えるラメきらめく春フット

■定額シンプルコース 10,450円（税込） 全4種、一部抜粋

ペールピンクに金の鼓動やさしさがほどける大人デザイン春光を閉じ込めたやさしく指先を照らすイエローツイード塗りかけアートで抜け感を。シルバーラメで爽やかに

■定額ライトコース 9,350円（税込） 全4種、一部抜粋

爽やかミントにパールのアクセントを添えて快活に大人上品なヌーディカラーにあふれるストーンの輝きを鮮やかコーラルにきらめく桜を閉じ込めて

■「DASHING DIVA」とは

DASHING DIVA の提案する革命的なネイルプロダクツやサービスはオープンわずか6ヶ月で“ベスト・オブ・ニューヨーク”マニキュア部門を獲得。そのDASHING DIVAが2004年11月、日本に1号店をオープンして以来、ニューヨークブランドらしいスタイリッシュさとキュートな雰囲気で、数多くのお客様に元気とキレイをお届けしています。目を見張るばかりの数のネイルチップやネイルプロダクツ、そしてニューヨークのネイルサロンならではのサービスと確かな技術をリラックスしてお楽しみいただけるネイルサロンです。

●DASHING DIVA ウェブサイト：https://www.dashingdiva.co.jp/

■ネイルネイルサロン ダッシングディバ 全25店

<直営店20店>汐留シティセンター店/新宿サブナード店/茗荷谷店/東京ドームシティ ラクーア店/アトレ大井町店/ひばりが丘パルコ店/セレオ八王子店/アトレ川崎店/ノクティ溝の口店/西武東戸塚 S.C.店/ラスカ平塚店/ルミネ大宮店/浦和パルコ店/宇都宮パセオ店/名古屋ユニモール店/グランデュオ蒲田店/トリエ京王調布店/錦糸町パルコ店/エミオ練馬店

中野マルイ店/エキュート立川店/赤羽アピレ店/船橋東武店/新百合ヶ丘オーパ店/府中フォーリス店

ダッシングディバインターナショナル株式会社

●代表者：代表取締役 田口 謙一

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア3階

●資本金：1,000万円

●URL ：https://www.dashingdiva.co.jp/