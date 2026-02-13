【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】3月13日～4月19日の金・土・日・祝日限定で『春の花咲くアフタヌーンティー』を提供
『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）では、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、2026年3月13日（金）～4月19日（日）の金・土・日・祝日に、1日20食限定で『春の花咲くアフタヌーンティー』を提供します。
『春の花咲くアフタヌーンティー』
オールデイダイニング「ル・ジャルダン」のティータイムでは、季節ごとにテーマを設けた週末限定のアフタヌーンティーを提供しています。
今回は、麗らかな春に咲く、色とりどりの花々をイメージした『春の花咲くアフタヌーンティー』が登場します。
スイーツは、花壇に見立てたショコラプレートにエディブルフラワーを添えた「フルール・ド・ジャルダン ～ショコラの花壇～」や、苺を花びらのようにあしらい、抹茶風味のシュトロイゼルで芽吹きを表現した「花咲くストロベリーパフェ」、優雅なバラの香りと萌黄色のピスタチオマカロンが春を告げるような「ローズ風味のラズベリームースとピスタチオマカロンの春色アンサンブル」など、見た目にも華やかな全5種類のフラワースイーツを揃えました。
セイボリーは、人参とほうれん草を練り込んだバンズに、海老とアボカドが鮮やかな「海老とアボカドの彩りプチバーガー」と、しっとりと焼き上げたスコーンに2種のオリジナルジャムを添えた「パティシエ特製スコーン 自家製ストロベリージャムと夏みかんジャム添え」を楽しめます。
また、オプションメニューとして、併設のバーカウンターから提供するノンアルコールカクテル「ペシェ ド ソレイユ～太陽のMoMo～」を特別料金でご用意。さらに『春の花咲くアフタヌーンティー』をご注文の方には、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」の中でも東京ベイエリアを一望できる眺めの良いお席を優先的にご案内します。柔らかな陽光に煌めく格別の景色とともに、春の庭園を散策するような心躍るティータイムをお過ごしください。
■『春の花咲くアフタヌーンティー』 概要
【期間】2026年3月13日（金）～4月19日（日）の金・土・日・祝日
【時間】11：30～16：00
【場所】グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）
【料金】1名様 3,900円
One Harmony会員 3,700円
プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員 3,500円
※コーヒーまたは紅茶付き ※表示料金には消費税・サービス料が含まれております。
＜One Harmony詳細はこちら＞ https://tokyobay.grandnikko.com/oneharmony/
【ご予約・お問い合わせ】
レストラン予約：TEL.047-711-2427（受付時間 10：00～18：00）
公式サイトからのご予約：https://www.tablecheck.com/ja/tokyobay-grandnikko-lejardin/reserve/message
※数量限定のため、ご予約をおすすめいたします。
【内容】
＜スイーツ＞
花咲くストロベリーパフェ
ローズ風味のラズベリームースとピスタチオマカロンの春色アンサンブル
フルール・ド・ジャルダン～ショコラの花壇～
ストロベリーとピスタチオのムース メロンブールのせ
桜香るピンクのジェノワ―ズとカスタードショートケーキ
＜セイボリー＞
海老とアボカドの彩りプチバーガー
パティシエ特製スコーン 自家製ストロベリージャムと夏みかんジャム添え
＜オプション＞
『春の花咲くアフタヌーンティー』をご注文のお客様には、ノンアルコールカクテル『ペシェ ド ソレイユ～太陽のMoMo～』を特別ご優待料金にて提供します。
【料金】1杯 500円（通常料金1杯950円／消費税・サービス料込）
『ペシェ ド ソレイユ～太陽のMoMo～』
グランドニッコー東京ベイ 舞浜
ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。
所在地：千葉県浦安市舞浜1-7
建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）
施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル2カ所、神殿ほか
アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分
電話番号：047-350-3533（代表）
公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com