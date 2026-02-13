【六本木ウイスキーサロン】自分だけの“黄金比”をデザインし、その場でボトルキープ。新潟亀田蒸溜所・堂田代表を招いた『ウイスキーブレンド体験会』を3月1日に開催。

株式会社ロイヤルマイル

東京・六本木の「六本木ウイスキーサロン（店長：山田）」は、2026年3月1日（日）、国内外で高い評価を受ける「新潟亀田蒸溜所（新潟県新潟市）」の代表・堂田浩之氏を講師に迎え、参加者が自らウイスキーを調合する特別セミナーを開催いたします。作成したウイスキーをそのまま店内にボトルキープできる、体験型ウイスキーイベントの新しい形を提案します。

セミナー申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/11MwVpqV5X1D6JlcFU_TL7RL2VQAZyIOK03VCh_XyoWk/viewform?edit_requested=true

イベント概要

１. 新潟亀田蒸溜所・堂田代表が直接伝授する、ブレンディングの真髄

新潟の厳しい寒暖差と高い湿度が生む、芳醇な原酒。今回のイベントでは、同蒸溜所の代表である堂田氏が、個性の異なる5種類の原酒の魅力と、それらを調和させるブレンディングのコツを直接解説します。造り手の想いに触れながら、自分だけの理想の味わいを追求できる貴重な機会です。

２. 創って終わりではない、新しい愉しみ。「マイ・ボトルキープ」

通常、ワークショップ等で作成したウイスキーは持ち帰ることが一般的ですが、本イベントではあえて当サロンでの「ボトルキープ」という形をとります（※200ml/別途3,500円）。六本木の喧騒を離れたサロンに、自分の手で創り上げた世界に一つだけの味を置いて帰る。後日、その熟成の進展を愉しみに再訪するという、大人の知的な遊びを提供します。

３. 各回10名限定。濃密なウイスキー・コミュニティ空間

「ウイスキーを、もっと身近に、もっと深く」をコンセプトとする当サロン。少人数制にすることで、講師との対話や参加者同士の交流を促進。初心者から愛好家まで、ウイスキーを通じた深い学びと感動を分かち合える一夜限りのプレミアムな時間をお届けします。

【開催概要】

イベント名： 新潟亀田蒸溜所 ブレンド体験会

開催日： 2026年3月1日（日）

会場： 六本木ウイスキーサロン（東京都港区六本木6-7-17）

時間： 第1部 14:00～16:00 ／ 第2部 17:00～19:00

内容：

1. 新潟亀田蒸溜所の紹介： 代表・堂田氏による蒸溜所の歴史とこだわりの解説。

2. テイスティング： 個性の異なる5種類の希少な原酒を比較。

3. ブレンディング体験： 講師のアドバイスのもと、自分だけのオリジナルレシピを作成。

4. ボトルキープ： 完成したウイスキーを専用ボトルに入れ、サロンにキープ（後日、ゆっくりとお楽しみいただけます）。

会費： 5,000円（事前入金制）

ボトルキープ料： 1本（200ml）につき 3,500円

定員： 各回10名（計20名・先着順）

お申し込み方法： 下記専用フォームより受付

場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON

ご来場： 当日は直接会場までお越しください。

会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/bjLHzRzgqshikw3o8

お問い合わせ： 070-6559-6790 (店舗直通)

講師：堂田浩之

株式会社 新潟小規模蒸溜所 代表取締役社長

1975年生まれ、北海道出身。地元大学の法学部を卒業後、写真専門商社などの勤務を経て、製薬会社の転職。新潟へ赴任、結婚を経て、2015年に「株式会社 大谷」へ入社。前職の経験を生かして、埼玉県内での訪問看護ステーションの立ち上げなど、新規事業に携わる。2019年に「株式会社 新潟小規模蒸溜所」を設立し、ウイスキーの製造を開始。

亀田蒸溜所について

新潟亀田蒸留所は、水の都・新潟の豊かな湿潤気候と阿賀野川の良質な伏流水を活かし、土地の風土を映し出すウイスキー造りに励むクラフト蒸留所です。英国製のポットスチルを用いた伝統的な製法と、小規模ならではの丁寧な手仕事が特徴で、デビュー直後から世界的な賞を受賞するなど国内外で高く評価されています。米どころ新潟の誇りを胸に、繊細かつ力強い味わいを追求するその姿勢は、多くの愛好家を魅了し続けています。

実施場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON （六本木ウイスキーサロン）１Fカクテルバー

希少なジャパニーズウイスキーから世界の銘酒まで幅広く取り揃える、六本木のオーセンティックバー。店主・山田によるストーリーを重視したイベント企画やカクテル提案が、感度の高い大人の支持を集めている。

営業時間：18:00～25 :00

ウイスキーサロンFC発起人 静谷 和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「BAR 東京 バーボンクラブ」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。

2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner

2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン

2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders

上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。

現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。

関連リンク

新潟亀田蒸留所 公式ウェブサイト

https://kameda-distillery.com/

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel