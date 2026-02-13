【Honeys（ハニーズ）】木村文乃さんが纏うGLACIER／CINEMA CLUB　2026年春の新作コレクションを公開

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、俳優・木村文乃(きむらふみの)さんをイメージモデルに起用したGLACIER (グラシア)・CINEMA CLUB (シネマクラブ)の2026年春の新作コレクションを、2026年2月13日(金) よりハニーズ公式オンラインショップにて公開しました。

特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/efumino/

春の空気をさらりとまとい、肩の力を抜いた上品さで好印象に。表情に明るさを添える穏やかなトーンと、カジュアルに振りすぎない素材使いで“きちんと見え”を叶えます。お仕事にもデイリーにも着回しやすいアイテムは、清潔感はそのままに、動きやすさと扱いやすさにも配慮。普段の装いに少しの華やかさを足して、頑張らなくても整う春のワードローブをご提案します。

■LOOK紹介

ブルゾン \5,980

キャミソール \2,680

トップス \1,480

パンツ \2,980

バッグ \2,680

パンプス \2,480

ブルゾン \3,980

ブラウス \2,680

パンツ \2,680

バッグ \3,480

ローファー \2,980

カーディガン \2,980

ブラウス \2,680

スカート \3,480

パンプス \2,980

ベスト \2,980

トップス \1,280

パンツ \2,980

バッグ \3,680

ローファー \2,980

パーカー \2,980

トップス \1,480

パンツ \2,480

バッグ \2,680

ローファー \2,980

※すべて税込み表記

■コンテンツ概要

■木村文乃(きむらふみの)さんプロフィール

映画『アダン』のオーディションで約3,000人の中からヒロインに選ばれ、2006年に女優デビュー。その後、映画『風のダドゥ』で映画初主演を果たし、NHK大河ドラマや連続テレビ小説『梅ちゃん先生』などに出演し、着実にキャリアを重ねてきた。化粧品CMで注目を集め、連続ドラマや映画への出演が本格化。2014年にはエランドール賞新人賞を受賞。『マザー・ゲーム～彼女たちの階級～』で連続ドラマ初主演を果たす。大河ドラマ『麒麟がくる』『七人の秘書』シリーズ、『ザ・ファブル』シリーズにも出演。2022年には主演映画『LOVE LIFE』がベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出されるなど、国際的にも活動の幅を広げている。

■GLACIER (グラシア)について

上品な大人カジュアルから、きちんと感のあるスタイルまで、大人の女性に向けた着回しやすさと素材感にこだわったアイテムをラインナップ。毎日のコーディネートをきれいに見せたい大人世代のためのブランドです。

■CINEMA CLUB（シネマクラブ）について

毎日を楽しめるベーシックを軸に、トレンドをほどよく取り入れたデザインを展開。幅広いシーンに対応する着回し力の高いアイテムを取り揃えています。

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

