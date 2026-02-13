学生によるファイナルプレゼンを実施。「データ分析が学べてよかった」との声も

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループ（以下、当社）は、2023年より近畿大学産業理工学部（福岡県飯塚市）経営ビジネス学科と、PBL（課題解決型授業）※1 の取り組みを行っています。約3か月にわたる学びの成果として、2026年1月、学生たちによるファイナルプレゼンテーションが行われました。

※1 PBL（Project(Problem) Based Learning）は、文部科学省が推進するアクティブラーニングの一つで、正解のない課題を通して問題解決へのアプローチ方法を身につけることなどがその目的です。

■産学連携の経緯

クロス・マーケティンググループは、日本最大級のパネルネットワークを活用し、デジタルの力でお客様のマーケティングプロセスを総合的に支援する「総合マーケティングソリューション企業」です。創業以来、培ってきたマーケティングリサーチの強みとデジタル技術を駆使し、データを効率的に収集・分析することで生活者を深く理解し、コンサルティングやプロモーションまで一貫した解決支援を事業としています。

近畿大学産業理工学部では、『文理協働の発想に根ざした高いコミュニケーション力と、自ら課題を発見し解決策を見出していく能力を持った「フロンティア人材」を世に送り出すこと』を目的として授業を行っています。

当社の事業と、同学部で実施されている授業「科学的問題解決法」の親和性が高いことから、2023年より本取り組みを開始しました。2025年度で3回目の実施となります。

■本年の具体的な取り組み内容

本取り組みは、2025年度後期の経営ビジネス学科の必修科目「科学的問題解決法」として学生およそ150名を対象に行いました。当社グループの株式会社エクスクリエ協力のもと、「モラタメ※2の魅力を最大限伝えるためのコミュニケーションアイデアの提案」をテーマに実施しました。学生たちは、20代後半～30代の主婦をターゲットにインスタ広告を出稿するために、どのような内容を伝えるべきか、検討しました。

株式会社エクスクリエが運営する「モラタメ」は食品・飲料・日用品など生活に嬉しい商品を気軽に試すことができるサービスのため、企業のマーケティング活動という視点だけでなく、生活者という視点からのアプローチによる学びが期待されます。

学生は現状分析の方法などを学んだ後、グループワーク等を経て、テーマに沿ったプレゼンテーションを2026年1月13日に行いました。プレゼン後には、当社グループ社員から学生へフィードバックを行いました。

※2 モラタメ詳細：https://www.moratame.net/

■本授業に参加した学生からのコメント（一部抜粋）

・私たち含め多くのグループで指摘されていたことは、分析などが点になっていて、線になっていない、分析したことが施策に微妙に結びついていないということでした。たしかに点になってしまっていたので、そこはすごくいい視点を学べたと思いました。特に興味深かったことは、3C分析は施策を多角的にできる、状況を多角的に見れるようにするためだという企業の方の言葉です。私は、3C分析をするとそこから最適な施策が導けるものだと考えていたけど、分析はあくまで思考を深めるための過程であるのだということを学びました。

・データを調べて行く中でこの会社はここが強いけどここが他社負けてるからここを変えなくちゃなどデータの分析なども学ぶことができてとてもいい経験できてよかったです。

当グループとして、PBLを通じて型にとらわれない柔軟な視座を持つ人材育成の支援は、持続可能な社会の実現に寄与することと考えています。これからも企業理念「未来をつくろう。」のもと、当社と親和性の高い産学連携などを通じ、グループ全体で「持続可能な社会の実現」に向けた取り組みを推進してまいります。

■近畿大学 概要

所在地：大阪府東大阪市小若江3-4-1

学長：松村 到

設立：1925年

概要：全15学部49学科を持つ総合大学。「実学教育」と「人格の陶冶」を建学の精神とし、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を教育の目的として掲げている。約3.6万人の学生数と59万人以上の同窓会会員数は日本有数のスケールを誇る。

URL：https://www.kindai.ac.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/

会社名：株式会社クロス・マーケティンググループ （東証3675）

代表者：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL：https://www.cm-group.co.jp/