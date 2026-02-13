TAOYA秋保が「楽天トラベルアワード2025」にて、大江戸温泉物語グループ初の「ゴールドアワード」受賞！

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が運営する13施設が、宿泊予約サイト「楽天トラベル」において、「楽天トラベル ゴールドアワード2025」「楽天トラベル ブロンズアワード2025」「楽天トラベル 日本の宿アワード2025」を受賞いたしました。「ゴールドアワード」はTAOYA秋保にて受賞し、大江戸温泉物語グループ初の快挙となります。

■楽天トラベルアワード2025

楽天トラベルアワードは、全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に過去1年間で顕著な実績をあげ、高い評価を得られた宿泊施設をゴールド、シルバー、ブロンズの順に表彰する制度です。またリゾートホテルや旅館などのレジャーカテゴリーに含まれる宿泊施設を対象にした「楽天トラベル 日本の宿アワード」では、各都道府県1位の「日本の宿アワードTOP47」が47施設に贈られます。

※2025年度分は2026年2月9日に発表

■受賞ホテル・宿 / 受賞タイトル

《TAOYA》

TAOYA秋保（宮城） / 楽天トラベル ゴールドアワード2025、日本の宿アワード2025（ダブル受賞）

TAOYA日光霧降（栃木）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

TAOYA木曽路（長野）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

TAOYA下呂（岐阜）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

TAOYA那智勝浦（和歌山）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

TAOYA白浜千畳（和歌山）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

《Premiumシリーズ》

Premium ホテル壮観（宮城） / 楽天トラベル ブロンズアワード2025

Premium 鬼怒川観光ホテル（栃木）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

Premium 青雲閣（福井）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025、日本の宿アワード2025（ダブル受賞）

Premium 汐美荘（新潟）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

Premium 白浜御苑（和歌山）/ 楽天トラベル ブロンズアワード2025

Premium 西海橋（長崎）/ 日本の宿アワード2025

《スタンダードシリーズ》

輝乃湯（岡山）/日本の宿アワード2025

■受賞ホテル・宿について

TAOYA秋保（宮城）

古き良き趣とモダンさが融合した、クラシカルな温泉リゾートホテル

「仙台の奥座敷」と称される秋保温泉と老舗旅館ならではの歴史を活かした、まさに「非日常」の洗練された空間で、贅沢な時間をお過ごしいただけます。

詳細はこちら https://x.gd/un156

TAOYA日光霧降（栃木）

「霧降高原の自然に包まれる絶景露天風呂が自慢の温泉リゾートホテル」

詳細はこちら https://x.gd/4Hzip

TAOYA木曽路（長野）

「化粧水のような温泉と自然との一体感を楽しむ温泉リゾートホテル」

詳細はこちら https://x.gd/Kt6pA

TAOYA下呂（岐阜）

「山河の眺望と下呂の湯を贅沢に楽しむ温泉リゾートホテル」

詳細はこちら https://x.gd/JqThl

TAOYA那智勝浦（和歌山）

「風光明媚な那智勝浦を楽しみ、海の幸を味わう和モダンの温泉リゾートホテル」

詳細はこちら https://x.gd/8SBkD4

TAOYA白浜千畳（和歌山）

「夕陽百選のロケーションを望むインフィニティ露天風呂の温泉リゾートホテル」

詳細はこちら https://x.gd/td9Qx

Premium ホテル壮観（宮城）

「日本三景松島を望むロケーションとグルメバイキングが自慢の温泉ホテル」

詳細はこちら https://x.gd/ReJ61

Premium 鬼怒川観光ホテル（栃木）

「鮮度抜群の大江戸三つ星バイキングと多彩な湯船で名湯を楽しむ温泉ホテル」

詳細はこちら https://x.gd/p6P62

Premium 青雲閣（福井）

「芦原の名湯を緑豊かな庭園露天風呂など種類豊富なお風呂で味わう温泉宿」

詳細はこちら https://x.gd/gg7C9

Premium 汐美荘（新潟）

「プレミアムラウンジで贅沢な時間を満喫。日本海を望む夕映えの宿」

詳細はこちら https://x.gd/AE4U8

Premium 白浜御苑（和歌山）

「日本三古湯に数えられる南紀白浜温泉と上質なバイキングを味わう温泉宿」

詳細はこちら https://x.gd/Kn4JI

Premium 西海橋（長崎）

「ハウステンボスに近く、異国情緒あふれ、非日常を楽しむ温泉宿」

詳細はこちら https://x.gd/6yudb

輝乃湯（岡山）

「自然に囲まれた庭園露天風呂で湯原の良泉を満喫できる温泉宿」

詳細はこちら https://x.gd/n7eM3

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/