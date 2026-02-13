ユナイテッドアローズ＆サンズ、スタイリスト 服部昌孝氏とつくる新しい“ドレスの遊び方”「UNITED ARROWS & SONS by MASATAKA HATTORI」2月13日発売

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開する、ユナイテッドアローズ＆サンズ（以下、UA & SONS）は、スタイリスト服部昌孝氏を迎え、「ルールを知る。だから、遊べる。」というキーワードを体現したドレスのカプセルコレクション「UNITED ARROWS & SONS by MASATAKA HATTORI」を2月13日（金）より発売します。ドレスとストリート、その両方に高い成熟度を持つ服部氏が、「今、自分が着たいドレス」を起点に生み出した、ありそうでなかった新しいドレスの在り方を提案。今後、シリーズとして継続的に展開していきます。

＊URL：https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/uasons/feature/2026/masatakahattori26ss/

企画背景

近年スーツ離れが進む中、UA & SONSはドレスの“カッコよさ”と“面白さ”をあらためて伝えるべく、本コレクションを始動しました。構築的なブリティッシュテイストを軸に据えながらも、緊張と遊びが共存するスタイリングを通じて、フォーマルの枠に捉われない自由なドレスの解釈を提示します。

ネームには黒仕様のUA & SONSネームに加えて【MASATAKA HATTORI】のピスネームを配し、シリーズならではの特別感をさりげなく主張します。

UNITED ARROWS & SONS by MASATAKA HATTORI について ※価格は税込み

ジャケットはビッグシルエット／レギュラー／ナローの3型、トラウザーズはワイド／レギュラー／ナローの3型、シャツはレギュラーカラー／ワイドカラー／ピンホールの3型、ネクタイは太さの異なる3型をラインアップ。単品としての完成度を高めつつ、自由に組み合わせることで、クラシックからモード、ストリートまでスタイルは自在に広がります。

裾はシングルでもダブルでも、丈は長くても短くてもよい。決まりを知ったうえでどう“外す”かという感覚を大切に、ホーズソックス×スニーカーやドレスシューズ×ショーツといったミックスも自然に受け止める設計です。ブリティッシュの構築性と、日常に寄り添う余白--その塩梅が“今のドレス”です。

ジャケット（3型）：ビッグ \79,200／レギュラー \73,700／ナロー \73,700

トラウザーズ（3型）：ワイド \36,300／レギュラー \34,100／ナロー \34,100

シャツ（3型）：レギュラー \24,200／ワイド \24,200／ピンホール \25,300

ネクタイ（3型）：各 \15,400

服部昌孝氏 コメント

「今回のモノづくりでは、お客様とお店のスタッフが“一緒に考える時間”を生み出せるような、スタイリングの幅を自由に広げられるバリエーションを意識しました。大切にしたのは、関わる人との丁寧なコミュニケーションです。スーツが好きな方はもちろん、新しいスタイルに挑戦したい若い世代にも、固定概念にとらわれず、もっと自由にファッションを楽しんでもらえるようなアイテムに仕上げています。今回のコレクションをきっかけに、スーツの楽しみ方がもっと広がっていったら嬉しいですし、この先も進化を続けていくシリーズとして期待していただければと思います。」

プロフィール

1985年静岡県生まれ。

雑誌をはじめ、俳優やミュージシャンのスタイリングを手がけるほか、メンズ・ウィメンズを問わずブランドビジュアルやコレクションのスタイリングを担当。スタイリストとしての活動にとどまらず、制作会社〈服部プロ〉を主宰し、制作全体のディレクションも行う。2024年、日本独自のバイクカルチャーから着想を得た〈紫電〉のディレクターに就任。起業家としても幅広く活動している。

配布冊子（蛇腹カタログ）について

本コレクションの世界観とスタイリングの幅を視覚的に伝える蛇腹仕様カタログ（W1050×H155mm）を制作。服部氏による18のスタイルサンプルを収録し、ブリティッシュの構築性とストリートの抜け感を横断する“今のドレス”を表現しました。

販売情報

発売日：2026年2月13日（金）

販売チャネル：ユナイテッドアローズ＆サンズ 渋谷

ユナイテッドアローズ 公式オンラインストア

（https://store.united-arrows.co.jp/brand/uasons/）

ユナイテッドアローズ＆サンズ(UNITED ARROWS & SONS)について

ストリートから生まれるカルチャーを、時代を超えて受け継がれるにふさわしいクオリティとともに提案するコンセプトストア。「ユナイテッドアローズの息子（＝SONS）」という立ち位置から始まり、父親が大事にしてきたものを次世代に継承するために旬のカルチャー、ファッション、音楽などをご提案します。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。