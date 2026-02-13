サステナブルでエコノミーなカミソリが新登場！“世界初※”の替刃式5枚刃フルメタルレザー『THOLL』

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、2026年3月10日（火）より、世界初※の替刃式5枚刃フルメタルレザーの「THOLL」を世界最大級のクラウドファンディングサービス「Kickstarter」に出品いたします。

※替刃とフロントカバーがマグネットで着脱可能なフルメタルカミソリ（特許第7754149号）

※最小限の刃のみ交換可能なフルメタル替刃（特許第7745615号）

サステナブルでエコノミーなカミソリが新登場！深剃りと快適な剃り心地を実現した、世界初※の替刃式5枚刃フルメタルレザー

今回登場する「THOLL」は、2021年に発売した、紙カミソリ(R)に次ぐ新しい環境対応のカミソリを作るという目的のもと、開発がスタートしました。100%プラスチックフリーかつ耐久性に優れたフルメタルなカミソリで、替刃交換式のため、半永久的にお使いいただけます。サステナビリティとエコノミーを両立しながら、通常のカミソリと同等の使い心地を実現したカミソリです。

「THOLL」は、2026年3月10日（火）より、世界最大級のクラウドファンデングサービス「Kickstarter」に出品いたします。海外のお客様はもちろん、日本にお住まいの方でもご購入可能です。

https://www.kickstarter.com/projects/1156250903/tholl-full-metal-5-blade-razor-with-magnetic-swap

製品概要

■THOLL（限定1,000個発売）

価格：200USD（31,000円）

替刃数：48個（約2年分）

早期割引で最大50% OFF（100USD） ※155円/USDで換算。送料別

１.耐久性に優れたフルメタルレザー

本体、替刃ともに100％プラスチックフリー。デザイン性と耐久性に優れ、替刃交換式のため半永久的に使用可能。サステナビリティとエコノミーを実現したフルメタルレザー。

２.高品質な5枚刃と首振り機能を搭載

高品質な日本製の5枚刃で深剃りを実現。シームレスなデザインながら首振り機能を搭載し、快適な剃り心地に。

３.超薄型・軽量の替刃

5枚刃でありながら約1.7mm、1.0gと超薄型・軽量の替刃。少ないパーツのシンプル構成のため低コスト化。替刃容器は使い捨てコンタクトにヒントを得た形態。保管や持ち運びにも便利。

４.マグネットで着脱可能な替刃とヘッドパーツ（特許取得※）

替刃とヘッドパーツはマグネットで装着可能。刃に極力触れずに安全かつ衛生的に替刃の交換が可能。

※特許第7754149号

Kickstarter出品概要

出展期間：2026年3月10日（火）～4月30日（木）

購入特典：早期割引あり 最大50%

Kickstarterとは…2009年にアメリカで誕生した、クリエイティブなプロジェクト（映画、音楽、ゲーム、テクノロジー、アートなど）に特化した世界最大級のクラウドファンディングプラットフォームです。

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com