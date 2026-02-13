【ホテル日航大阪】「苺アフタヌーンティーセット SPRINGバージョン」を3月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）までの期間、御堂筋に臨む「ロビーラウンジ」（2階）にて「苺アフタヌーンティーセット SPRINGバージョン」（オリジナルドリンク付お一人様8,000円、サービス料・消費税込）を提供いたします。

「苺アフタヌーンティーセット SPRINGバージョン」

2月まで提供の「WINTERバージョン」に続き、苺の季節をまだまだ楽しめるよう、春らしく生まれ変わったアフタヌーンティーセットをご用意します。

はじめに、ウェルカムティーとしてロンネフェルト社のフレーバーティー「ストロベリーフィールド」を使ったストロベリーラテを提供いたします。

スイーツは、ココナツ香るカスタードクリームや清美オレンジ、ルビーグレープフルーツが苺を引き立てる「苺パフェ」や、ヨーグルトクリームで爽やかに仕上げた「苺のショートケーキ」などの8品を取り揃えます。セイヴォリーは、塩味と果実感のバランスが良い「生ハムと苺のクレープ」や、「苺とモッツアレラチーズのカプレーゼ」などを、苺の味わいに変化を加えたラインアップです。

また、パティシエが厳選した苺3種の食べ比べもご用意し、苺本来の瑞々しい味わいと、スイーツ、セイヴォリーとして表情を変えた苺の魅力を存分にご堪能いただきます。

【苺アフタヌーンティーセット SPRINGバージョン 概要】

公式サイト：https://www.hno.co.jp/restaurant/lobbylounge/afternoon-teaset-strawberry-spring.html

提供期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

提供店舗：ホテル日航大阪 「ロビーラウンジ」（2階）

提供時間：二部制１.12：00～14：00 ２.14：00～16：00

※アフタヌーンティーセットのご利用は2時間制です。

料金：お一人様8,000円（サービス料・消費税込、オーダーティーブッフェ・コーヒー・オリジナルドリンク付）

※1名様分ずつご用意しているため、お一人様からご利用いただけます。

メニュー内容：※メニュー内容は予告なく変更する場合がございます。

＜ウェルカムティー＞「ストロベリーラテ」

＜上段＞

中央から時計回りに

・「苺パフェ」

・「苺ディアマンクッキー」

・苺のかたちの最中にアーモンドスライスがたっぷり「苺の最中フロランタン」

＜中段＞

中央上部から時計回りに

・白あんの優しい甘み「苺の求肥包み」

・「苺のショートケーキ」

・「苺と柚子レモンのタルト」

・やわらかな食感のレアチーズケーキ「クレームダンジュ」

・白苺のかたちをした、バニラ、ミント、苺が調和する「苺のムース」

＜下段＞

中央上部から時計回りに

・「ドライ苺とカモミールのスコーン」

・「生ハムと苺のクレープ」

・「苺とモッツアレラチーズのカプレーゼ」

・香ばしさと甘酸っぱさが絶妙な「スモーク鴨と苺のバルサミコソース」

＜フレッシュ苺3種＞

パティシエ厳選の苺3種類をご用意します。

＜ドリンク＞

ロンネフェルトの紅茶・緑茶全13種、コーヒー、カフェオレ、カフェラテをお好みに合わせてお楽しみいただけます。

ご予約・お問い合わせ：レストラン総合案内 直通TEL. 06-6244-1140（10：00～18：00）

※写真はイメージです。

※アフタヌーンティーセットのテイクアウトは承っておりません。

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp