【和歌山県 × AlphaDrive】和歌山県内企業の新規事業創出を支援する「-WAVE- 和歌山オープンイノベーションプログラム」成果報告会を3月18日に開催
株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、和歌山県内企業の新たな挑戦と成長を支援する「- WAVE - 和歌山オープンイノベーションプログラム（以下、WAVE）」の集大成として、プログラム参加企業による「WAVE成果報告会」を2026年3月18日（水）に開催いたします。
半年間にわたり顧客課題に向き合い、試行錯誤を経て磨き上げられた県内企業6社による事業案ピッチのほか、事業化の舞台裏を深掘りするトークセッションもございますので、ぜひご参加ください。
成果報告会お申し込みフォームはこちら：
https://forms.gle/NUgMry38J5CxcJNL7
WAVEとは
WAVEは、和歌山県内企業の皆様が環境の変化に対応し、新たな成長のきっかけを掴めるよう、オープンイノベーション（自社の枠を超えて他社と連携し、新たな価値を創出する手法）の実践を支援するプログラムです。 愛称である「WAVE」には、和歌山を通る海流である黒潮になぞらえ、県内企業の皆様と新しい時代への変革の波を起こしていきたいという思いが込められています。
本年度は、新規事業開発やオープンイノベーション支援の専門会社であるAlphaDriveおよび株式会社ユニッジが運営を担当。以下の2つのコースを通じて、県内企業の挑戦を多角的に支援してきました。
・DIVEコース（伴走支援型）：
専門家が個別メンターとして伴走。顧客課題の特定から事業案のブラッシュアップ、さらには具体的な協業先の探索までを一貫してサポートする実践的なコース。
・TRYコース（ワークショップ型）：
講義とワークショップを通じ、顧客課題に基づいた事業案の検討プロセスや、オープンイノベーションの基礎的な手法を体験・習得するコース。
こんな方におすすめ
1.県内企業による新規事業創出の実践事例を知りたい方
和歌山県内の企業が、実際にどのような顧客課題に着目し、試行錯誤を経てどのように事業を形にしてきたのか。現場の生きたプロセスや具体的な成果を直接学ぶことができます。
2.今後、新規事業開発やオープンイノベーションの実践を検討されている方
専門家による伴走支援の効果や、具体的な進め方のヒントを得る最適な機会です。自社の未来を描くための、実践的な手法を体感いただけます。
3.少しでもプログラムの内容に関心をお持ちの方
「新しいことに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」という方でも、志を共にする県内企業や支援機関との交流を通じて、挑戦への第一歩を後押しします。
開催概要
日時： 2026年3月18日（水） 14:00～17:00
会場： KeySite 3F イベントスペース（和歌山県和歌山市黒田185-3）
定員： 50名（参加費無料／先着順）
主催： 和歌山県
運営： 株式会社アルファドライブ
プログラム内容
- イントロダクション： WAVEプログラムの概要紹介
- 成果発表： DIVEコース参加6社による事業案ピッチ
- - ASMILE株式会社
- - 株式会社和環
- - 株式会社サンコー
- - シティコンピュータ株式会社
- - 太洋テクノレックス株式会社
- - 南海化学株式会社
- トークセッション： WAVEでの活動を通じた気づきや、事業開発の実践プロセスについての深掘り（DIVEコース、TRYコースより各２名登壇予定）
- 交流会
お申し込み方法
参加を希望される方は、以下のフォームよりお申し込みください。
申込締切： 2026年3月13日（金）
申込URL： https://forms.gle/NUgMry38J5CxcJNL7
本プログラムに関するお問い合わせ先
WAVE運営事務局（株式会社アルファドライブ内）
担当：石川 真之、安藤 潤
E-mail：wakayamaoi-wave@alphadrive.co.jp
＜会社概要＞
社名：株式会社アルファドライブ
設立：2018年2月23日
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一
所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F
https://alphadrive.co.jp
＜本リリースについてのお問い合わせ＞
担当者：株式会社アルファドライブ AlphaDrive REGION
広報担当 ad.region@alphadrive.co.jp