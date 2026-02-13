生成AI×顧客接点データで企画・戦略の意思決定を変える。ACES、顧客理解・VoC分析ソリューションを提供開始

株式会社ACES

株式会社ACES（東京都港区、代表取締役：田村浩一郎、以下「ACES」）は、商談・面談などの会議データ活用ソリューションの第一弾として、「ACES Meeting Intelligence｜顧客理解・VoC分析ソリューション」の提供を開始しました。商談や顧客との会話データを"使える一次情報"として資産化し、リアルな顧客の声（VoC）に基づく企画・戦略立案を可能にします。

本ソリューションは、高度な音声認識・構造化技術を用いた「ACES Meet」や、企業のDXをAIソリューションで支援してきたACESの知見を活かして開発しました。商談の自動記録から文脈を含んだ分析、組織への定着までを一貫して支援することで、現場と企画の情報の断絶を解消し、意思決定の質とスピードを根本から変革します。

■背景：企画部門の意思決定を阻む「情報のブラックボックス化」

市場変化が加速し技術がコモディティ化する現代において、企業が競争優位性を築く鍵は、自社独自の「一次情報」の活用にあります。

しかし、商品企画・営業企画・CSなどの企画部門は営業現場を直接見られず、戦略の源泉となるべき一次情報がSFAや日報への記録過程で歪曲・欠落し、ブラックボックス化しがちです。商談の微細なニュアンスや真の受失注理由といった重要な文脈が失われ、断片的な情報しか届きません。



こうして企画部門は主観的で断片的な情報のみで意思決定を行わざるを得ず、顧客ニーズや営業手法に対する事実に基づいたPDCAが回らない状況に陥っています。

■ソリューションの特徴：「データはあるが使えない」という組織のジレンマを解消

生成AIの進化により商談の記録や議事録ツールの導入が進む一方、「書き起こし」が蓄積されるだけで活用されない「宝の持ち腐れ」状態も多くみられます。ACESは、現場の負担を最小化しながら、収集したデータを戦略や企画に直結させるプロセスを構築します。

【特徴1】現場の負荷なく、顧客接点データを自動で資産化

人力での商談記録は負荷が高いうえに重要な情報が埋もれやすく、また個別の同席や分析にも限界があります。ACESは、高精度なAI議事録ツールを基盤に、現場の生産性を上げながらデータの蓄積、資産化を実現します。

【特徴2】データ資産から「インサイト」を獲得

議事録ツールを導入しても「書き起こし」が積み上がるだけでは、意味ある分析、インサイト抽出はできません。ACESは、分析に必要な情報を自動でタグ付けし、多様な分析が可能なデータ基盤を構築します。

【特徴3】分析を「仕組み」として定着させる

ツールや基盤の導入をしても、必要な分析が、継続的、自律的にできるとは限りません。ACESは、豊富なノウハウを有する専門家が、要件設計・基盤構築・活用浸透までを一気通貫で支援します。

■導入事例・活用シーン

商品企画・開発

他部門経由の「翻訳された要望」では顧客の文脈や熱量が見えず、開発優先度の判断が困難でした。本ソリューション導入後は、開発者が商談動画を直接確認することで顧客の声を正確に理解し、機能要望のトレンドを定量把握。納得感のある意思決定とスピーディーな製品開発を実現しています。

営業企画

日報作成が目的化し本音が書かれず、成功・失敗の要因が現場に閉じていました。AIによる自動記録により、管理職が同席せずとも全国の商談における「価格」や「競合」の傾向をリアルタイムに把握できるようになり、日報を単なる記録から、戦略修正のための「資産」へと転換しています。

CS

会議の実態が出席者にしか見えず、解約リスクを事前に察知できませんでした。AIによる「不満・解約予兆」の自動検知により、全クライアントの健全性を横断的にモニタリング。データから「次に何を聞くべきか」を判断し業務品質を均質化することで、解約を防ぐ先手のアクションを実現しています。

■ホワイトペーパー公開

本ソリューションの必要性から導入のステップ、具体的な事例までを解説したホワイトペーパーを公開しています。ぜひ以下よりご覧ください。

ダウンロードはこちら(https://acesinc.co.jp/downloads/document-2845)

■株式会社ACES 会社概要

東京大学松尾研発のAIスタートアップである株式会社ACESは、「アルゴリズムで社会をシンプルに」をビジョンに掲げ、企業の競争優位性を最大化する独自の「エキスパートAI」を開発・提供・育成し、人とAIが協働するビジネスプロセスの構築を実現しています。当社は、独自開発したAIソフトウェアをモジュールのように組みあわせ、プロセス設計から「エキスパートAI」の実装・運用まで並走するDXパートナーサービスと、「エキスパートAI」を簡単に利活用できるAIソフトウェアサービスを提供しております。

代表者：代表取締役 田村 浩一郎

所在地：東京都文京区湯島2丁目31-14 ルーシッドスクエア湯島3階

設立：2017年

事業内容：DXパートナー事業、AIソフトウェア事業

コーポレートサイト：https://acesinc.co.jp

お問合せ先：info@acesinc.co.jp