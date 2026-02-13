iPhoneロック解除アプリの決定版｜「AnyUnlock」最新バージョン2.2.3.1を公開

iMobie Inc.

iMobie Inc. は、iPhoneロック解除アプリAnyUnlockの最新バージョン（Ver.2.2.3.1）を2026年2月10日（火）にリリースいたしました。今回のアップデートでは、iPhoneおよびiPadの最新仕様に対応しつつ、操作ガイドの改善や内部処理の見直しを行い、全体的な使いやすさと動作の安定性をさらに高めています。特に、iPhone 8 以降および Home ボタン非搭載の iPad を対象としたリカバリーモード／DFUモードへの移行手順については、図解を用いた案内に刷新し、操作時の分かりにくさを軽減しました。また、デフォルトのエクスポートパスにおける権限処理の修正や、エラートラッキングデータの収集・処理の最適化により、より安定した利用環境を実現しています。

▶アップデート内容

1. リカバリーモード／DFUモードへの移行ガイドを改善

iPhone 8 以降のモデルおよび Home ボタン非搭載の iPad に対応し、リカバリーモード／DFUモードへの移行手順を分かりやすい図解付きガイドとして改善しました。初めての方でも迷わず操作できるよう、視覚的に理解しやすい構成になっています。

2. エクスポート時の権限問題を修正

デフォルトのエクスポートパスにおいて発生する可能性があった権限関連の問題を修正しました。これにより、データの書き出し処理がよりスムーズかつ安定して行えるようになりました。

3. エラートラッキング処理の最適化

異常トラッキング（エラートラッキング）データの収集および処理プロセスを最適化し、ソフトウェア全体の安定性とパフォーマンスをさらに向上させました。

▶AnyUnlockについて

AnyUnlock(https://reurl.cc/ZlK5ap) は、iPhoneロック解除アプリとして、多くのユーザーに選ばれているオールインワンツールです。忘れてしまった画面パスコードの解除はもちろん、Apple IDやiCloudアクティベーションロックの解除(https://www.imobie.jp/iphone-unlocker/software-tools-for-activation-lock-removal.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=au_prtimes_iphone_unlock_app_free)、MDM制限の解除にも対応しています。操作は非常に簡単で、専門知識がなくてもステップごとのガイドに沿って進めるだけで、安全かつスピーディにロックを解除可能です。iPhoneを購入後や中古端末でのロックに悩む方に、最適な解決策を提供するアプリです。

AnyUnlockの特徴

AnyUnlockの使い方 - iPhoneの画面ロックを解除する手順

- プライバシー保護の徹底: 解除作業はすべてローカル（オフライン）環境で行われるため、デバイス内の個人情報が外部に漏れる心配はありません。- 業界随一の解除成功率: 独自に開発された高度な解析アルゴリズムにより、従来のツールでは困難だった複雑なロックにも対応しています。- 24時間365日の技術サポート: 万が一、操作中に問題が発生しても、専門のサポートチームがメールやガイドで迅速にフォローします。

Step1.公式サイトからAnyUnlock(https://reurl.cc/ZlK5ap)をダウンロードして、WindowsまたはMacにインストールします。付属のUSBケーブルでロックされたiPhoneをパソコンに接続します。

Step2.AnyUnlockを起動し、メイン画面で「画面ロックを解除」を選択します。

「画面ロックを解除」を選択

Step3.画面に表示されるiPhoneモデルやiOSバージョンを確認し、AnyUnlockが提案するファームウェアをダウンロードします。

ファームウェアをダウンロード

Step4.ダウンロードが出来たら、「今すぐ解除」ボタンをクリックして、解除プロセスを開始します。

「今すぐ解除」ボタンをクリック

Step5.数分待つと画面ロックが解除されます。画面に「解除完了」の表示が出たら、iPhoneを自由に使用できます。

AnyUnlockの動作環境

▶会社概要

2011年の設立以来、iMobie（アイモビー）はiOSおよびAndroidデバイスのデータ管理、復元、ロック解除、そしてシステム修復に特化した革新的なソフトウェア開発を続けてきました。代表的な製品であるAnyUnlockをはじめ、データ管理ソフトのAnyTransやデータ復元ソフトのPhoneRescueなど、デバイス利用の利便性を高める多彩なツールを世界中のユーザーに提供しています。私たちはデジタルライフをよりシンプルで快適にすることを目指し、最新のOSやデバイスへの迅速な対応と、質の高い技術サポートを通じて、現在3,000万人以上のユーザーから厚い信頼を得ているグローバルソフトウェアカンパニーです。

