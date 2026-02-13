「靴下屋」が３足よりどり1,100円ゾーンを復活　2026年２月20日（金）から、対象約150店舗で展開

タビオ株式会社

「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を展開・運営するタビオ株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：越智 勝寛）は、このほど３足よりどり1,100円（税込）ゾーンの展開を復活することとし、2026年２月20日（金）から「靴下屋」を中心とする対象約150店舗で販売を開始します。

【経緯と概要】

タビオでは2023年２月の価格改定により、この３年間、３足よりどり1,100円（同）ゾーン商品の展開を行っていませんでした。しかしながら、同価格帯への要望が多く寄せられていたことから、このたび、“『タビオクオリティー』をよりお求めやすい価格で”をコンセプトに商品設計を見直し、３足よりどり1,100円（同）ゾーンの展開を復活することにしたものです。

新たに展開する商品群は、デイリーユースにはもちろんのこと、ちょっとした贈り物にも適したベーシックな品揃えを軸に、国産商品を中心にした全24型（すべて22.5～24.5cmサイズ）で構成します。

同価格帯商品については、2026年２月20日（金）から、全国の「靴下屋」対象149店舗と靴下屋UPDATEららぽーと安城店、ならびにTabio三越星ヶ丘店（ただし2026年２月25日から）で販売します。

■販売の概要

○発売日：2026年２月20日（金）

※Tabio三越星ヶ丘店は２月25日（水）から。改装中の店舗はリニューアル完了後

○販売店舗：靴下屋149店舗、靴下屋UPDATE１店舗、Tabio１店舗

※販売店舗は以下の通りです。

＜北海道＞靴下屋 新さっぽろサンピアザ店、靴下屋 札幌アピア店、靴下屋 札幌ステラプレイス店、靴下屋 イオンモール札幌発寒店、靴下屋 イオンモール旭川駅前店

＜東北＞靴下屋 盛岡フェザン店、靴下屋 江釣子パル店、靴下屋 五所川原エルム店、靴下屋 エスパル郡山店、靴下屋 会津若松店、靴下屋 エスパル仙台店、靴下屋 仙台セルバ店、靴下屋 イオンモール名取店、靴下屋 Life and Feel イオンモール天童店

＜東京＞靴下屋 ルミネ北千住店、靴下屋 アトレ亀戸店、靴下屋 渋谷マークシティ店、靴下屋 アトレヴィ大塚店、靴下屋 池袋サンシャイン店、靴下屋 アトレ大井町店、靴下屋 アトレ大森店、靴下屋 東急プラザ蒲田店、靴下屋 ルミネ荻窪店、靴下屋 光が丘ＩＭＡ店、靴下屋 赤羽アピレ店、靴下屋 アトレ吉祥寺店、靴下屋 吉祥寺店、靴下屋 三鷹コラル店、靴下屋 調布パルコ店、靴下屋 府中フォーリス店、靴下屋 nonowa武蔵小金井店、靴下屋 セレオ国分寺店、靴下屋 ルミネ立川店、靴下屋 ららぽーと立川立飛店、靴下屋 聖蹟桜ヶ丘店、靴下屋 セレオ八王子店、靴下屋 ルミネ町田店、靴下屋 イオンモールむさし村山店、靴下屋 イオンモール日の出店

＜関東＞靴下屋 Life and Feel イオンモール高崎店、靴下屋 宇都宮パセオ店、靴下屋 Life and Feel イオンモール水戸内原店、靴下屋 浦和パルコ店、靴下屋 ららテラス川口店、靴下屋 新越谷ヴァリエ店、靴下屋 ららぽーと富士見店、靴下屋 グランエミオ所沢店、靴下屋 アトレ川崎店、靴下屋 ラゾーナ川崎プラザ店、靴下屋 武蔵小杉東急スクエア店、靴下屋 日吉東急ａｖｅｎｕｅ店、靴下屋 ららぽーと横浜店、靴下屋 たまプラーザテラス店、靴下屋 青葉台東急スクエア店、靴下屋 横浜ジョイナス店、靴下屋 ＭＡＲＫ ＩＳ みなとみらい店、靴下屋 ルミネウィング大船店、靴下屋 相模大野ステーションスクエア店、靴下屋 ミウィ橋本店、靴下屋 テラスモール湘南店、靴下屋 ららぽーと海老名店、靴下屋 本厚木ミロード店、靴下屋 ラスカ小田原店、靴下屋 ラスカ平塚店、靴下屋 ららぽーと湘南平塚店、靴下屋 ペリエ稲毛店、靴下屋 ペリエ千葉店、靴下屋 流山おおたかの森店、靴下屋 アトレ松戸店、靴下屋 シャポー本八幡店、靴下屋 シャポー市川店、靴下屋 シャポー船橋店、靴下屋 ららぽーとTOKYO‐BAY店、靴下屋 イオンモール成田店

＜北陸・甲信越＞靴下屋 セレオ甲府店、靴下屋 CoCoLo長岡店、靴下屋 CoCoLo新潟店、靴下屋 Life and Feel イオンモール新潟亀田インター店、靴下屋 福井エルパ店、靴下屋 金沢百番街Ｒｉｎｔｏ店、靴下屋 イオンモール高岡店、靴下屋 ミドリ長野店、靴下屋 軽井沢プリンスショッピングプラザ店

＜東海＞靴下屋 ららぽーと沼津店、靴下屋 メイワン浜松店、靴下屋 Life and Feel イオンモール浜松志都呂店、靴下屋 イオンモール浜松市野店、靴下屋 ららぽーと磐田店、靴下屋 新静岡セノバ店、靴下屋 イオンモール岡崎店、靴下屋UPDATEららぽーと安城店、靴下屋 イオンモール熱田店、靴下屋 イオンモール大高店、靴下屋 イオンモールナゴヤドーム前店、Tabio三越星ヶ丘店、靴下屋 イオンモール東浦店、靴下屋 ららぽーと愛知東郷店、靴下屋 イオンモール木曽川店、靴下屋 Life and Feel イオンモール各務原インター店、靴下屋 イオンモール鈴鹿店

＜近畿＞靴下屋 イオンモール草津店、靴下屋 三井アウトレットパーク滋賀竜王店、靴下屋 京都ポルタ店、靴下屋 京都寺町店、靴下屋 イオンモール京都桂川店、靴下屋 イオンモール橿原店、靴下屋 ルクア店、靴下屋 あべのキューズモール店、靴下屋 なんばパークス店、靴下屋 ららぽーと門真店、靴下屋 リノアス八尾店、靴下屋 くずはモール店、靴下屋 ららぽーと和泉店、靴下屋 イオンモールりんくう泉南店、靴下屋 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店、靴下屋 イオンモール神戸北店、靴下屋 Life and Feel イオンモール伊丹店

＜中国＞靴下屋 イオンモール倉敷店、靴下屋 広島本通り店、靴下屋 ラクア緑井店、靴下屋 ゆめタウン広島店、靴下屋 ゆめタウン廿日市店、靴下屋 イオンモール広島府中店、靴下屋 イオン防府店、靴下屋 下関シーモール店

＜四国＞靴下屋 イオンモール徳島店、靴下屋 ゆめタウン徳島店、靴下屋 ゆめタウン高松店、靴下屋 イオンモール綾川店、靴下屋 イオンモール高知店、靴下屋 イオンモール今治新都市店、靴下屋 エミフルMASAKI店

＜九州・沖縄＞靴下屋 アミュエスト店、靴下屋 アミュプラザ博多店、靴下屋 Life and Feel ゆめタウン久留米店、靴下屋 イオンモール筑紫野店、靴下屋 イオンモール直方店、靴下屋 アミュプラザ長崎店、靴下屋 長崎浜町店、靴下屋 熊本下通り店、靴下屋 アミュプラザくまもと店、靴下屋 ゆめタウン八代店、靴下屋 ゆめタウン光の森店、靴下屋 イオンモール熊本店、靴下屋 アミュプラザおおいた店、靴下屋 イオンモール宮崎店、靴下屋 イオン延岡店、靴下屋 ゆめタウン佐賀店、靴下屋 アミュプラザ鹿児島店、靴下屋 Life and Feel イオンモール鹿児島店、靴下屋 那覇メインプレイス店

※店舗によって、一部商品の取り扱いがない場合もあります。

■タビオ株式会社（東証スタンダード市場・証券コード：2668）

タビオ株式会社は1968年の創業以来、50年以上にわたって「靴下をはいていることを忘れてしまうような“第2の皮膚”」をめざし、追求してまいりました。繊細な はき心地の靴下をつくるために、商品は、長年の経験と技術を積んだ日本の職人たちが一つひとつ丁寧に編み立てています。現在では日本全国で、「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を230店舗（2026年1月末時点）展開しています。

また「Tabio」名の店舗をパリ、ロンドン、中国などにも展開中で、Made in Japanのはき心地とデザイン性は、海外でも高い評価を得ています。

〇事業内容

靴下の企画・卸・小売、直営店（靴下屋・タビオ・タビオメン）の展開、フランチャイズチェーン（靴下屋）の展開

○ホームページ： https://tabio.com/jp/