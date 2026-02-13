PIP-Makerに初の生成AI機能を搭載、業務教育の理解を深める「クイズ生成機能」を提供開始

株式会社4COLORS

株式会社4COLORS（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：加山 緑郎）は、既存のPowerPoint資料をもとに業務教育や情報共有を動画化できるクラウドサービス「PIP-Maker（ピーアイピーメーカー）」に、初の生成AI機能を搭載。その第一弾として、2026年2月10日に、業務教育における理解度の向上を支援する「クイズ生成機能」の提供を開始しました。

今回リリースしたクイズ生成機能では、PowerPoint資料を用意することなく、テキストを入力するだけで、AIがクイズの設問や選択肢を自動生成します。

■クイズ生成機能について

今回新たに搭載したクイズ生成機能では、動画制作にかかる工数を大幅に削減しながら、理解度確認を組み込んだ学習効果の高いコンテンツを短時間で作成することが可能です。

作成したクイズに説明スライドを組み合わせ、PIP-Maker上で動画コンテンツとして活用できるほか、クイズ単体の動画としても活用でき、研修中の理解度確認や研修後の反復学習など、教育・研修業務を効率的に支援します。

＜活用例＞

●社員研修における、反復学習用コンテンツの作成

●業務マニュアルや業務手順の理解度を可視化する教育コンテンツ

●社内規程や重要事項説明における、「伝えたつもり」を防ぐ理解度確認

●製品・サービス説明動画にクイズを組み込み、理解度を確認しながら進める営業・顧客説明

＜AI機能の安全性について＞

クイズ生成機能は、お客様が当社のAI利用規約に同意した場合にのみご利用いただけます。事前の同意なくAI機能が有効になることはありません。

また、当社の生成AIはセキュアなクローズド環境で運用しており、入力データを学習に利用しない仕組みのため、安心してご利用いただけます。

■現場の課題から考える、生成AI活用

生成AIの活用は、業務効率化やコンテンツ制作の分野を中心に急速に広がり、いまや特別なものではなくなりつつあります。その一方で、業務教育や情報共有の現場では、「やるべきことは明確だが、作成に時間がかかる」「忙しくてコンテンツ内容の検討に着手できない」といった課題が、依然として多く存在しています。

4COLORSは、こうした現場の課題に対し、「伝達」という業務そのものを見直すことで、解決を支援するサービスを開発してまいりました。

「PIP-Maker」は、動画表現や制作技術を起点としたプロダクトではなく、お客様の現場における情報伝達業務の構造的な課題を解決するサービスです。

「人によって伝え方や内容にばらつきが生じる」、「伝えた内容が正しく理解されているかを確認しづらい」。このような教育や情報共有の属人化を招き、現場の負担につながる課題を、動画という形式に置き換えることで平準化し、再利用可能な業務プロセスとして定着させることを目的に提供されてきました。

当社では、生成AIの活用を通じて、これまでお客様自身が手を動かしてきた工程を段階的に支援し、コンテンツ作成や改善をより効率的に進められる環境づくりを進めてまいります。

今回のクイズ生成機能はその第一歩であり、引き続き、現場の運用実態を踏まえた機能拡張を予定しています。

■PIP-Makerについて

PIP-Makerは、既存のPowerPointの資料をもとに、最短5分でAIアバターがナレーションを行う動画を作成できるクラウドサービスです。PowerPointのノート欄に話す内容を記載し、資料をアップロードするだけで、専門的な編集スキルがなくても動画コンテンツを作成できます。

操作がシンプルなため、特定の担当者に依存することなく、誰でも同じ品質でコンテンツを作成でき、教育や情報伝達の平準化を通じて、属人化の課題解決にもつながります。

■株式会社4COLORSについて

4COLORSは、「伝わる価値をつくる」というブランドメッセージのもと、創業から20年にわたり、アバター動画制作の先駆けとして「伝える」という行為そのものに向き合ってきました。誰でも簡単に動画を作れるだけでなく、“伝える”という行為を通じて顧客の課題解決に貢献する動画制作サービス「PIP-Maker」を提供しています。

●社名：株式会社4COLORS

●設立日： 2006年10月31日

●代表者： 代表取締役社長 加山緑郎

●所在地： 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング 13階

●URL：https://www.4colors.jp/

●事業内容：アバターサービス事業PIP-Maker開発。PowerPointを使って撮影・録音不要で動画コンテンツを作成出来るシステムの開発・ライセンス販売・技術サポートの提供。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※Microsoft、PowerPointは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

