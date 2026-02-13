うめきた、大阪府内各所でものづくり体験イベントを2か月連続で開催！ものづくりの魅力を体感できる「街パビOSAKAオープンファクトリー」

公益財団法人大阪産業局

大阪のものづくり企業を支援するMOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪（※1））では、2月～3月の2か月間にわたり「街パビOSAKAオープンファクトリー」を開催します。

大阪の中小ものづくり企業の技術力や製品の魅力を広く知っていただきたいという想いから誕生した、工場見学を気軽に申し込めるポータルサイト「街パビOSAKA（※2）」。

今回、街パビOSAKAを通じて、さらに多くの方に大阪のものづくりの魅力に触れていただくため、大阪の最注目エリア「うめきた」を皮切りに、府内19か所にて、ものづくり体験・工場見学イベントを実施します。

2月27日（金）・28日（土）に、まずはうめきたでものづくり体験イベント「くるぞ、工場。～大阪各地のものづくり体験が集結～」を開催します。

府内企業12社が、グラングリーン大阪うめきた公園ノースパーク MULTI SPACEに集結。「見る・ふれる」ことのできる体験を通じて、ものづくりの楽しさや奥深さを感じていただける内容です。

初日の2月27日(金)には、ビジネスデイを実施。参加企業によるプレゼンや交流会を行います。

また、翌28日(土)には、各参加企業のコンテンツを体験してシールを集めると景品がもらえる「シール×ラリー」も行いますので、お子さまもお楽しみいただける内容となっています。

そして3月は、府内19社の工場において「いくぞ、工場。～見る・ふれる工場見学～」を開催します。

普段見ることのできない、工場ならではの音や風景を感じていただけます。

今回限りの特別プランを用意している企業もあり、2月のイベント同様、大人からお子さままでお楽しみいただけるラインナップとなっています。

うめきたでの「くるぞ、工場。～大阪各地のものづくり体験が集結～」、各工場での「いくぞ、工場。～見る・ふれる工場見学～」を通じて、大阪の中小ものづくり企業の卓越した技術や製品に直接触れられる貴重な機会を提供します。

（※1）MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）とは(https://www.m-osaka.com/jp/service/)

（※2）街パビOSAKAとは(https://note.com/mobio_osaka/n/n1eb921f89080?magazine_key=m03c8cc369506)

街パビOSAKAオープンファクトリー

くるぞ、工場。～大阪各地のものづくり体験が集結～ 開催概要

詳細を見る :https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/006064.html

■開催日時

＜ものづくり体験イベント＞（予約不要）

・2026年2月27日(金) 13:00～16:00 （※最終入場は15:30まで）

・2026年2月28日(土) 10:00～17:00 （※最終入場は16:30まで）

＜工場見学をきっかけに進化する企業によるプレゼン＆交流会！＞（要事前予約）

・2026年2月27日(金) 16:30～18:30

※17:30～18:30は交流会となります。

※交流会への参加は任意です。



＜シール×ラリー in JAMBASE ～ブースを回って景品ゲット！＞（予約不要）

・2026年2月28日(土) 10:00～17:00

■開催場所

グラングリーン大阪 うめきた公園ノースパーク MULTI SPACE(https://jambase-space.com/access/)

■料金

いずれも無料 ※「ものづくり体験イベント」の一部は有料です。

■出展企業および内容

こちら(https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/006060.html)からご覧ください。

いくぞ、工場。～見る・ふれる工場見学～開催概要

■実施期間

2026年3月3日(火)～3月28日(土)

※上記期間のうち、企業によって開催日時は異なります。

■工場見学体験内容および企業

こちら(https://shisaly-pavilion.com/event)からご覧ください。

※本イベントの予約は視察マッチングプラットフォーム「Shisaly」を活用しています。

【主催】

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）

（本事業は、公益財団法人大阪産業局が大阪府より受託し実施しています。）