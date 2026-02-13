BLコミックスレーベル「フルールコミックス」創刊11周年を記念した描きおろし特典リーフレットがもらえるフェアを各書店にて開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のBLコミックスレーベル「フルールコミックス」が、2026年2月に創刊11周年を迎えました。

これを記念し、また日ごろのご愛読への感謝を込め、2026年2月13日（金）より全国の対象店舗にて特典がもらえる特別フェアを開催します。

フルールコミックスは、KADOKAWA発のBLコミックサイト「COMICフルール」連載作品を中心に展開しているBLコミックスレーベルです。

おかげ様で本年2月に11周年を迎えることができました。

これまで支えてくださった読者の皆様へ感謝の気持ちを込めて、この度、11周年記念フェアを開催いたします。

今後もより一層の充実を図り、皆様の毎日に彩りを添える作品をお届けしてまいります。

これからも「フルールコミックス」への変わらぬご愛顧を、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

11周年記念フェア第1弾

全国の対象店舗で、4名の豪華執筆陣による描きおろし特典がもらえるフェアがスタート!!

＼フルールコミックス1冊購入で1部プレゼント／

テーマ「いたずら」

4Pマンガリーフレット（全1種）

4人の作家が1Pずつ描きおろし

【執筆陣】

赤色マッシュ：『愛の刺青』

茶野まめこ：『0時を過ぎたら君のもの』

なつきゆか：『ただの友達じゃなくなる瞬間』

波真田かもめ：『スモークブルーの雨のち晴れ』

【開催期間】

2026年2月13日（金）より順次開催

※書店によって開始時期は異なります

【対象店舗】

フルール応援書店、アニメイト（対象店舗）、とらのあな（対象店舗）

開催店舗の一覧、およびフェアの詳細はこちらから！

https://comic.mf-fleur.jp/special/fair-009.html(https://comic.mf-fleur.jp/special/fair-009.html)

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

11周年記念フェア第2弾

コミコミスタジオ限定！ 豪華執筆陣12名による描き下ろし特典がもらえるフェア開催中!!

＼対象書籍2冊購入で1部プレゼント／

テーマ「おねだり」

おとなの描き下ろし16Pマンガ小冊子（全2種）

【執筆陣：シュガーリップver.】

あきちはや：『バーチャルくんはおとなりさんから逃げたい』

五梅えるこ：『冥婚の花嫁は愛される』

瀬戸うみこ：『勇者にゾッコン一寸王子』

堀ボリ：『懐いた人魚と溺愛交尾をする話』

舞木サチ：『今日からΩになりました。』

未散ソノオ：『温泉で秘密のお泊り、241回目』

【執筆陣：チェリーキスver. 】

アサナエアラタ：『今夜もきみと鉱物ディナーを』

犬井ナオ：『お前になんか抱かれるか！』

内海ロング：『焦がれた糸を結んでおやすみ』

海老之尾：『悠と晴』

たつもとみお：『としのさ夫夫』

波真田かもめ：『スモークブルーの雨のち晴れ』

【開催期間】

2026年3月31日（火）23:59まで

【対象店舗】

中央書店コミコミスタジオ

特典内容、およびフェアの詳細はこちらから！

https://comicomi-studio.com/fair/c_Gz2aZ37uQ5cJ_fleurcomics11thfair/(https://comicomi-studio.com/fair/c_Gz2aZ37uQ5cJ_fleurcomics11thfair/)

※フェア期間中であってもフェア対象商品・特典がなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは上記サイト内よりお願いいたします。

