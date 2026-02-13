BLコミックスレーベル「フルールコミックス」創刊11周年を記念した描きおろし特典リーフレットがもらえるフェアを各書店にて開催！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のBLコミックスレーベル「フルールコミックス」が、2026年2月に創刊11周年を迎えました。
これを記念し、また日ごろのご愛読への感謝を込め、2026年2月13日（金）より全国の対象店舗にて特典がもらえる特別フェアを開催します。
フルールコミックスは、KADOKAWA発のBLコミックサイト「COMICフルール」連載作品を中心に展開しているBLコミックスレーベルです。
おかげ様で本年2月に11周年を迎えることができました。
これまで支えてくださった読者の皆様へ感謝の気持ちを込めて、この度、11周年記念フェアを開催いたします。
今後もより一層の充実を図り、皆様の毎日に彩りを添える作品をお届けしてまいります。
これからも「フルールコミックス」への変わらぬご愛顧を、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
11周年記念フェア第1弾全国の対象店舗で、4名の豪華執筆陣による描きおろし特典がもらえるフェアがスタート!!
＼フルールコミックス1冊購入で1部プレゼント／
テーマ「いたずら」
4Pマンガリーフレット（全1種）
4人の作家が1Pずつ描きおろし
【執筆陣】
赤色マッシュ：『愛の刺青』
茶野まめこ：『0時を過ぎたら君のもの』
なつきゆか：『ただの友達じゃなくなる瞬間』
波真田かもめ：『スモークブルーの雨のち晴れ』
【開催期間】
2026年2月13日（金）より順次開催
※書店によって開始時期は異なります
【対象店舗】
フルール応援書店、アニメイト（対象店舗）、とらのあな（対象店舗）
開催店舗の一覧、およびフェアの詳細はこちらから！
https://comic.mf-fleur.jp/special/fair-009.html(https://comic.mf-fleur.jp/special/fair-009.html)
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
11周年記念フェア第2弾コミコミスタジオ限定！ 豪華執筆陣12名による描き下ろし特典がもらえるフェア開催中!!
＼対象書籍2冊購入で1部プレゼント／
テーマ「おねだり」
おとなの描き下ろし16Pマンガ小冊子（全2種）
【執筆陣：シュガーリップver.】
あきちはや：『バーチャルくんはおとなりさんから逃げたい』
五梅えるこ：『冥婚の花嫁は愛される』
瀬戸うみこ：『勇者にゾッコン一寸王子』
堀ボリ：『懐いた人魚と溺愛交尾をする話』
舞木サチ：『今日からΩになりました。』
未散ソノオ：『温泉で秘密のお泊り、241回目』
【執筆陣：チェリーキスver. 】
アサナエアラタ：『今夜もきみと鉱物ディナーを』
犬井ナオ：『お前になんか抱かれるか！』
内海ロング：『焦がれた糸を結んでおやすみ』
海老之尾：『悠と晴』
たつもとみお：『としのさ夫夫』
波真田かもめ：『スモークブルーの雨のち晴れ』
【開催期間】
2026年3月31日（火）23:59まで
【対象店舗】
中央書店コミコミスタジオ
特典内容、およびフェアの詳細はこちらから！
https://comicomi-studio.com/fair/c_Gz2aZ37uQ5cJ_fleurcomics11thfair/(https://comicomi-studio.com/fair/c_Gz2aZ37uQ5cJ_fleurcomics11thfair/)
※フェア期間中であってもフェア対象商品・特典がなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは上記サイト内よりお願いいたします。
