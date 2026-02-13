待望の大分県初出店！　ゴンチャ 大分オーパ店

株式会社ゴンチャ ジャパン

株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田 淳、以下ゴンチャ）は、2026年2月20日（金）に「ゴンチャ 大分オーパ店」をオープンいたします。

※「大分オーパ店」外観イメージ

グローバルティーカフェのゴンチャは、200店舗到達以降もとどまることなく店舗数を伸ばし続けています。順調な出店の背景には、日本上陸以来一貫している「こだわりの上質なお茶」をカジュアルに体験できるスタイルへの、多くのお客さまからのご支持があります。そして、1人ひとりの好みに合わせてカスタマイズできるドリンクメニュー、ワクワクする心地のよいサービス、おしゃべりがはずむ店舗空間など、ゴンチャならではの体験をお楽しみいただいています。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。

【店舗情報】

店舗名 ：ゴンチャ 大分オーパ店

オープン日：2026年2月20日（金）

所在地 ：〒870-0035

大分県大分市中央町1-2-17 大分オーパ1F

営業時間 ：10:00～21:00

客席 ：19席（ティーカフェ）

※「大分オーパ店」内観イメージ

ゴンチャについて

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

■会社概要

社名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン

代表者 ： 代表取締役社長 角田 淳

本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階

設立日 ： 2015年3月25日

業務内容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)

URL ： https://www.gongcha.co.jp

※ 本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※ 画像は全てイメージです。