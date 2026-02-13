春のダイヤ改正、運賃改定、新駅開業に対応！「駅すぱあと(Windows)」最新版の予約受付を公式オンラインショップにて開始

株式会社ヴァル研究所

経路検索サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史）は、2026年2月13日（金）より、公式オンラインショップにて「駅すぱあと(Windows)2026年3月版CD-ROM」の予約受付を開始しました。

「駅すぱあと(Windows)」は、1994年の発売以降30年以上続くWindowsパソコン用経路検索ソフトです。この度、最新版CD-ROM「駅すぱあと(Windows)2026年3月版CD-ROM」のリリースに先んじて、公式オンラインショップにて予約受付を開始しました。なお、製品の発送は3月9日（月）以降に順次行う予定です。

今回発売する同製品は、JRグループ及び私鉄各社の春のダイヤ改正と運賃改定に対応しており、さらに3月14日（土）に開業するJR西日本「手柄山平和公園」駅とハピラインふくい「しきぶ」駅の開業にも対応します。また基本機能として、全国のJR・私鉄・地下鉄・路面電車全線のダイヤ情報を網羅しており、さらにバス、航空、船などの情報も収録。経路検索や路線図（鉄道、バス、船）、定期券の運賃計算など公共交通機関のデータを活用した様々な機能を搭載しており、オフラインでも利用可能です。

今後も「駅すぱあと」は、「駅すぱあと(Windows)」をはじめとした各種製品・サービスで最新の情報に対応し、旅行やビジネスなどで外出される方々をサポートしてまいります。



ご予約はこちら：https://secure.ekiworld.net/eworld/menu/menu.do?event=2

製品詳細：https://ekispert.jp/products/package

■画面イメージ

路線図はエリア別・交通機関別の用途に応じて自由に選択可能

収録する鉄道・バスの定期券払戻計算に対応

■「駅すぱあと(Windows)2026年3月版CD-ROM」主な改訂内容

＜ダイヤ改正＞

3月14日：JRグループ、東京メトロ（千代田線・東西線）

＜運賃改定＞

3月14日：JR東日本、西武鉄道、首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）、伊豆急行、湘南モノレール

＜新駅開業＞

3月14日：JR西日本「手柄山平和公園」駅、ハピラインふくい「しきぶ」駅

※改訂内容は変更になる場合があります。

■「駅すぱあと(Windows)CD-ROM製品」一覧

※3/8（日）までのお申込み分は3/9（月）以降に順次発送予定です。

※「駅すぱあと(Windows)」は光学ドライブ不要で、インターネット接続環境があればご利用いただけるダウンロード製品もございます。

詳細はこちら：https://secure.ekiworld.net/eworld/menu/products.php#down

■経路検索サービス「駅すぱあと」

ブランドサイト：https://ekispert.jp/(https://ekispert.jp/)

「駅すぱあと」は、1988年に日本で最初※に発売された経路検索サービスです。以降35年以上にわたり経路検索のパイオニアとして、鉄道・バス・航空・船など、日本全国の公共交通に関する最新の情報と独自のロジックから、公共交通機関を用いた最適経路及び運賃情報を提供しています。プライベートでのお出かけや旅行などでの経路検索をはじめ、ビジネスシーンでの交通費精算や通勤定期代の支給計算などの法人向けサービスとも連携し、12万社以上の取引実績があります。

※公共交通機関の経路検索サービスとしては日本で最初（自社調べ、調査年月：1988年2月）

■企業情報

商号 ：株式会社ヴァル研究所

代表取締役 ：菊池 宗史

所在地 ：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日 ：1976年7月26日

資本金 ：4,100万円

企業サイト ：https://www.val.co.jp/(https://www.val.co.jp/)

※「駅すぱあと」の名称およびマークは、株式会社ヴァル研究所の商標または登録商標です。

※その他の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。