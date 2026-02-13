「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」にてアニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」コラボが本日より開催！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」にてアニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」とのコラボを開催しました。

「蜘蛛ですが、なにか？ 迷宮の支配者」にて、アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」とのコラボイベントがスタートしました。

今回のコラボイベントでは、主人公「私」のスキンとして「カズマ」「アクア」が実装されます。また、仲間キャラクターとして「ダクネス」「ウィズ」「ゆんゆん」、装備品として「めぐみん」が登場します。

コラボ期間限定のログインボーナス、「このすば」要素を盛り込んだミニゲーム、その他にも多彩な豪華企画を実施いたします。ぜひゲームをお楽しみください！

イベント開催期間：2026年2月13日(金)～2026年3月5日(木)

ゲームスタート：https://s.g123.jp/nqzg6cm7

■コラボ限定イラストが「リンクカード」に登場！

本コラボ限定の描き下ろしイラストが、ゲーム内機能「リンクカード」にて3種登場します。

「このすば」と「蜘蛛ですが、なにか？ 」のキャラクター達が乾杯をしている様子や、「アクア」と「白」が仲良く並んでいるビジュアル等が収められています。

貴重なコラボイラストが入手できるこの機会をぜひお見逃しなく！

■SNSキャンペーン開催中！

コラボ開催を記念して、公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

ゲーム公式Xにて、毎日0時に投稿されるポストからゲームログインすると「爆裂魔法占い」に参加できます。

120点が出ると「Amazonギフト券10,000円分」が当たります。

本キャンペーンは毎日1回参加可能ですので、ぜひご参加ください！

公式Xはコチラ：https://x.com/kumoko_laby_ja

■アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』とは

シリーズ累計1,000万部を突破した角川スニーカー文庫の人気ライトノベル『この素晴らしい世界に祝福を！』（著：暁なつめ、イラスト：三嶋くろね）を原作とするTVアニメ作品。

TVアニメ1期、2期、劇場版、スピンオフ作品『この素晴らしい世界に爆焔を！』TVアニメ化を経て、2024年4月からTVアニメ3期『この素晴らしい世界に祝福を！３』が放送され、さらにアニメ続編の制作が決定しています。

海外でも絶大な人気を誇る”KONOSUBA”は、まさに異世界コメディの決定版！

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：蜘蛛ですが、なにか?(https://g123.jp/game/kumo?lang=ja) 迷宮の支配者

ジャンル：ダンジョン攻略RPG

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

■『蜘蛛ですが、なにか?』とは

女子高校生だったはずの主人公「私」は、

突然ファンタジー世界の蜘蛛の魔物に転生してしまう。

しかも、生まれ落ちたのは凶悪な魔物の跋扈するダンジョン。

人間としての知恵と、尋常でないポジティブさだけを武器に、

超格上の敵モンスター達を蜘蛛の巣や罠で倒して生き残っていく……。

種族底辺・メンタル最強女子の迷宮サバイバル開幕！

公式サイト：https://kumo-anime.com/

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会

(C)馬場翁・輝竜司／KADOKAWA／蜘蛛ですが、なにか？製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。