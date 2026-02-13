給与前払いサービス『CRIA』が「PayPay給与受取」とのAPI連携を開始

株式会社ペイメントフォー

給与前払いサービス『CRIA（クリア）』を提供する株式会社ペイメントフォー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎祐一郎）は、PayPay株式会社（本社：東京都新宿区、代表：中山一郎）が提供する給与デジタル払いサービス「PayPay給与受取」とのシステム連携（API連携）を開始いたしました。

■サービスページ：https://lp.cria.jp/

連携の背景と目的：キャッシュレス時代の「新しい給与受取」を実現

近年、キャッシュレス決済の急速な普及に伴い、給与をデジタルマネーで直接受け取りたいというニーズが高まっています。 これまで『CRIA』は、セブン銀行ATM等との連携により「リアルタイムの現金受取」を強みとしてきましたが、さらなる利便性向上のため、国内最大級の決済プラットフォームである「PayPay」との連携を決定いたしました。

本連携により、従業員は給料日を待たずに、受け取った給与をそのままPayPayでの買い物や公共料金の支払いに活用できるようになります。企業側にとっても、福利厚生の拡充による「採用力の強化」や「離職率の低減」といった効果が期待されます。

『CRIA』×「PayPay給与受取」連携による2つのメリット

1. 【従業員】口座登録の手間なし、アプリをタップするだけで受取完了

API連携により、『CRIA』アプリ上の「PayPay受取」ボタンをタップするだけで手続きが完了します。口座情報の入力という手間を省き、給与の前払い分が即座にPayPay残高へチャージされる、ストレスフリーな利用体験を実現しました。

2. 【企業】導入の壁となる「同意取得」をデジタル化、管理工数を大幅削減

給与デジタル払い導入のハードルとなる「従業員からの同意取得」を、『CRIA』アプリ上で完結させることが可能です。同意の取得から管理まで一気通貫でデジタル化できるため、従来の書類配布や回収・保管といったアナログな事務負担をゼロにします。

【ご利用に関する注意事項】

・『CRIA』での「PayPay給与受取」の利用には、導入企業側での事前設定が必要です。

・従業員は、事前にPayPayアプリ内から「PayPay給与受取」の申し込みを完了させる必要があります。

・本サービスで受け取った残高は「PayPayマネー（給与）」として反映されます。

【PayPayが提供する「PayPay給与受取」について】

https://paypay.ne.jp/guide/paycheck-employer/

給与前払いサービス『CRIA（クリア）』について

『CRIA』は、従業員が働いた分の給与を即時で受け取れる給与前払いサービスです。企業のコスト負担ゼロで導入可能であり、専用口座の開設や事前の資金準備も不要なため、キャッシュフローに影響を与えずに運用いただけます。人材不足が課題となる人材派遣、飲食、小売、物流業界を中心に、幅広い企業に導入されています。

PayPay株式会社について

＜会社概要＞

会社名：PayPay株式会社

所在地：東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 中山 一郎

設立：2018年6月

事業内容：モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供

株式会社ペイメントフォーについて

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/