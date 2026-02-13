カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店 2月17日にオープン

写真拡大

株式会社第一興商

　株式会社第一興商（以下、当社）が展開するカラオケボックスフランチャイズ、カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店（山口県下関市）が2026年2月17日にオープンします。



　下関の繁華街で今も親しまれているスナック「ヴィーナス」の元オーナーが、その名をもとに新たに立ち上げた店舗です。


　8室中4室にDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置し 、迫力あるカラオケを楽しめます。フライドポテトや鶏のから揚げ、みんなで楽しめるパーティープレートなどカラオケに欠かせないメニューと170種類以上のドリンクを用意しています。学生の方も利用しやすいよう、フードとドリンクの持ち込みが可能です。


■カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店 店舗概要

開店日　　：2026年2月17日(火)


所在地　　：山口県下関市山の田本町19-18 第三


トマトビル B1F


電話番号　：083-242-5755


アクセス　：県道248号下関港安岡線山の田本町


　　　　　　バス停 徒歩3分


駐車場　　：あり（近隣提携駐車場）


営業時間 ：日～木・祝　　9:00～翌0:00


　　　　　 金・土・祝前 9:00～翌3:00


定休日　　：なし


店舗面積　：200平方メートル


ルーム数　：全8室


メニュー　：フード89種類／ドリンク176種類


　　　　　　フード、ドリンク持ち込み可






喫煙ブース：あり


店舗URL　：https://karaokeclub.jp/?p=36891(https://karaokeclub.jp/?p=36891)


■オープン記念キャンペーン

2026年2月17日(火) から2月20日(金) までの期間中、利用料金総額50%OFF



　当社は、長年の店舗運営ノウハウを生かし、フランチャイズ加盟店を全面的にサポートすることで誰もが気軽にカラオケを楽しめる環境を提供します。



◇カラオケCLUB DAM

株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に69店（2026年2月17日時点）を展開するカラオケボックスです。


姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。