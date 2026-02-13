カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店 2月17日にオープン
株式会社第一興商（以下、当社）が展開するカラオケボックスフランチャイズ、カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店（山口県下関市）が2026年2月17日にオープンします。
下関の繁華街で今も親しまれているスナック「ヴィーナス」の元オーナーが、その名をもとに新たに立ち上げた店舗です。
8室中4室にDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置し 、迫力あるカラオケを楽しめます。フライドポテトや鶏のから揚げ、みんなで楽しめるパーティープレートなどカラオケに欠かせないメニューと170種類以上のドリンクを用意しています。学生の方も利用しやすいよう、フードとドリンクの持ち込みが可能です。
■カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店 店舗概要
開店日 ：2026年2月17日(火)
所在地 ：山口県下関市山の田本町19-18 第三
トマトビル B1F
電話番号 ：083-242-5755
アクセス ：県道248号下関港安岡線山の田本町
バス停 徒歩3分
駐車場 ：あり（近隣提携駐車場）
営業時間 ：日～木・祝 9:00～翌0:00
金・土・祝前 9:00～翌3:00
定休日 ：なし
店舗面積 ：200平方メートル
ルーム数 ：全8室
メニュー ：フード89種類／ドリンク176種類
フード、ドリンク持ち込み可
喫煙ブース：あり
店舗URL ：https://karaokeclub.jp/?p=36891(https://karaokeclub.jp/?p=36891)
■オープン記念キャンペーン
2026年2月17日(火) から2月20日(金) までの期間中、利用料金総額50%OFF
当社は、長年の店舗運営ノウハウを生かし、フランチャイズ加盟店を全面的にサポートすることで誰もが気軽にカラオケを楽しめる環境を提供します。
◇カラオケCLUB DAM
株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に69店（2026年2月17日時点）を展開するカラオケボックスです。
姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。