カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店 2月17日にオープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）が展開するカラオケボックスフランチャイズ、カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店（山口県下関市）が2026年2月17日にオープンします。

下関の繁華街で今も親しまれているスナック「ヴィーナス」の元オーナーが、その名をもとに新たに立ち上げた店舗です。

8室中4室にDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置し 、迫力あるカラオケを楽しめます。フライドポテトや鶏のから揚げ、みんなで楽しめるパーティープレートなどカラオケに欠かせないメニューと170種類以上のドリンクを用意しています。学生の方も利用しやすいよう、フードとドリンクの持ち込みが可能です。

■カラオケCLUB DAMヴィーナス下関山の田店 店舗概要

開店日 ：2026年2月17日(火)

所在地 ：山口県下関市山の田本町19-18 第三

トマトビル B1F

電話番号 ：083-242-5755

アクセス ：県道248号下関港安岡線山の田本町

バス停 徒歩3分

駐車場 ：あり（近隣提携駐車場）

営業時間 ：日～木・祝 9:00～翌0:00

金・土・祝前 9:00～翌3:00

定休日 ：なし

店舗面積 ：200平方メートル

ルーム数 ：全8室

メニュー ：フード89種類／ドリンク176種類

フード、ドリンク持ち込み可

喫煙ブース：あり

店舗URL ：https://karaokeclub.jp/?p=36891(https://karaokeclub.jp/?p=36891)

■オープン記念キャンペーン

2026年2月17日(火) から2月20日(金) までの期間中、利用料金総額50%OFF

当社は、長年の店舗運営ノウハウを生かし、フランチャイズ加盟店を全面的にサポートすることで誰もが気軽にカラオケを楽しめる環境を提供します。

◇カラオケCLUB DAM

株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に69店（2026年2月17日時点）を展開するカラオケボックスです。

姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。