Brooks Brothers × eYe JUNYA WATANABE MAN2026春夏シーズンのコラボレーションコレクションが数量・店舗限定で発売

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）は、2026年春夏シーズンも「eYe JUNYA WATANABE MAN」とのコラボレーションコレクションを発売します。

今回のコラボコレクションは、ジャケット、トラウザーズ、ボタンダウンシャツ、Tシャツの展開となり、全国のJUNYA WATANABE MAN正規取扱店と、ブルックス ブラザーズの表参道店と大阪店で2月14日（土）より順次発売いたします。

ブルックス ブラザーズの定番アイテムであるボマージャケットをベースに、両肘のエルボーパッチやヨーク上に施されたロッカーループなどワークウェアを連想させるディテールが特徴のショートジャケットは、ライナーに伝統的なタータンチェック柄を配し、左胸にトーナルカラーのゴールデン フリースがあしらわれたデザインです。ジャケットと同素材で、アメトラスタイルに欠かせないチノも登場。ゆったりとしたワイドシルエットで腰回りのダーツやヒップポケットのデザインが特徴です。

ブルックス ブラザーズの代名詞とも言えるポロカラーシャツは、スーピマコットンのオックスフォード生地を使用し、eYe JUNYA WATANABE MANのパターンで仕上げています。小さめの襟や左胸にトーナルカラーのゴールデン フリースがあしらわれたデザインです。

型崩れを起こしにくい度詰めの綿天竺素材を使用したTシャツは、フロントにブルックス ブラザーズのシンボルマークであるゴールデン フリース、バックに” eYe”と” Brooks Brothers”のロゴがプリントされたデザイン。上品な光沢感と柔らかな風合いが特徴です。

Brooks Brothers × eYe JUNYA WATANABE MAN

＜ジャケット＞ 価格：\110,000（税込） 素材： コットン68% ポリエステル32%

＜トラウザーズ＞ 価格：\74,800（税込） 素材： コットン68% ポリエステル32%

＜ボタンダウンシャツ＞ 価格：各\60,500（税込） 素材：スーピマコットン100%

＜Tシャツ＞ 価格：各\38,500（税込） 5月入荷予定 素材：コットン100%

