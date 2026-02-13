猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」ファミリーマート「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」とコラボレーション

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW発、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」は、株式会社ファミリーマートが2月22日の「猫の日」に向けて実施するキャンペーン「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」と連動したコラボレーション企画を実施いたします。

本企画では、ファミリーマートが展開する「あなたのねこがトレカになる！？」Xキャンペーンと連動し、特設サイトでランダムに作成できる全22種類のトレカデザインのうち、nekochanオリジナルデザインのトレカが１種類登場します。

またWチャンス企画として、指定のハッシュタグに加えて「#nekochan」を付けて投稿された方の中から、抽選で22名様にnekochanアプリ内で使える2,222ポイントが当たります。

キャンペーン期間中には、nekochanアプリ内にて「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」コラボスタンプが登場します。ファミリーマートの制服を身にまとった可愛い猫キャラクターたちの無料スタンプとなっています。

本コラボレーションを通じて、猫の日を盛り上げるとともに、猫愛や楽しさをより多くの方々にお届けします。

■「あなたのねこがトレカになる！？」愛猫トレカ投稿Xキャンペーン 概要

ファミリーマート特設サイトにてねこの写真をアップロードしオリジナルトレカ画像を作成。作成したトレカ画像を、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、指定ハッシュタグをつけてXにて投稿。

- チャンス１.ハッシュタグ『#ファミリ～にゃ～ト大作戦』をつけて 5 回以上投稿すると、抽選で 1 名様に 22,222 円相当のファミマポイントが当たる- チャンス２.「#ファミリ～にゃ～ト大作戦」とあわせて「#nekochan」を付けて投稿すると、抽選で22名様にnekochanアプリ内で使用できる2,222ポイントをプレゼント。

キャンペーン応募期間：

2026年2月13日（金）～2026年2月23日（月）

特設サイト：

https://www.familynyartcard.com

「nekochan」は、猫たちの可愛い姿をリアルタイムで楽しめる猫だけのライブ配信アプリです。愛猫の配信や写真・スレッド投稿を通じて、猫と猫好きがつながるコミュニティを提供しています。総ダウンロード数は14万を超え、約1,000ライバー、2,000匹以上の猫が参加しています。

アプリダウンロードはこちら

https://nekochanlive.onelink.me/cihe/mstawx05

公式サイト(https://nekochanlive.com/)

アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)

Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]

X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております