高鳴る胸のトキメキとあざとかわいいい色づき(ハート)じゅわっと血色感で多幸感UP『こんこんチーク』2026年2月27日(金)よりオンラインにて先行発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国コスメブランド「エチュード」は、じゅわっと血色感宿るリキッドチーク『こんこんチーク』を2026年2月27日(金)よりオンライン先行で発売いたします。

みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感を宿します。肌に溶け込むようになじむので、ベースメイクに仕込むことで、素肌が透けるようなナチュラルな発色とほのかなツヤ感をプラス。

また、付属のスポンジパフがこんこんとバネのように弾み、リキッドの量を程よく調整。恋する乙女が胸が高鳴って頬が高揚するかのように、頬にポッと色づきムラなく密着します。

ハートを模ったキュートなパッケージで、キーリングコスメとして持ち歩くのも◎

幸せモード全開！あざと可愛い彩りを与えるこんこんチークで、こんこんっと弾むような血色感を♪

こんこんチーク

高鳴る胸のトキメキとあざとかわいいい色づき(ハート)じゅわっと血色感で多幸感UP

商品名：

こんこんチーク 01 ピーチこん

こんこんチーク 02 ピンクこん

こんこんチーク 03 モーブこん

こんこんチーク 04 アプリコットこん

こんこんチーク 05 ローズこん

価格 ：1,265円（税込）

容量 ：7g

発売日：

2026年2月27日～順次

Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon

2026年4月18日～順次

全国のロフト（一部店舗除く）、ロフトネットストア

2026年4月24日～順次

全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）

みずみずしいテクスチャーで透け感UP

みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感を宿します。

肌に溶け込むようになじみ、素肌が透けるようなナチュラルな発色とほのかなツヤ感プラス。

ロングラスティング処方で長時間メイクしたての仕上がりをキープします。

こんこんとタッチするスポンジチップ

内蔵されているスポンジタイプのアプリケーターが、肌にこんこんとバネのように弾み、リキッドの量を調整し、頬にムラなく色づきます。

メイク初心者の方でも簡単に適量をとることができます。

なりたい印象によって選べるカラバリ

キュートでかわいいピンクカラーから、肌なじみのよいアプリコットカラー、大人っぽい雰囲気のモーブカラーまで、なりたい印象や好みの仕上がりにあわせて選べるカラーバリエーション。

いつでも持ち運べるキーリングコスメ

ハートを模った穴から付属のボールチェーンを通して、バッグやポーチにつけてキーリングコスメとしてお楽しみいただけます。

＜Color system＞

公式オンラインショップ https://etude.jp/

公式インスタグラム etudejapan

公式X @etudejapan

公式facebook http://www.facebook.com/etudejapan