高鳴る胸のトキメキとあざとかわいいい色づき(ハート)じゅわっと血色感で多幸感UP『こんこんチーク』2026年2月27日(金)よりオンラインにて先行発売

韓国コスメブランド「エチュード」は、じゅわっと血色感宿るリキッドチーク『こんこんチーク』を2026年2月27日(金)よりオンライン先行で発売いたします。
みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感を宿します。肌に溶け込むようになじむので、ベースメイクに仕込むことで、素肌が透けるようなナチュラルな発色とほのかなツヤ感をプラス。
また、付属のスポンジパフがこんこんとバネのように弾み、リキッドの量を程よく調整。恋する乙女が胸が高鳴って頬が高揚するかのように、頬にポッと色づきムラなく密着します。
ハートを模ったキュートなパッケージで、キーリングコスメとして持ち歩くのも◎
幸せモード全開！あざと可愛い彩りを与えるこんこんチークで、こんこんっと弾むような血色感を♪
こんこんチーク
商品名：
こんこんチーク 01 ピーチこん
こんこんチーク 02 ピンクこん
こんこんチーク 03 モーブこん
こんこんチーク 04 アプリコットこん
こんこんチーク 05 ローズこん
価格 ：1,265円（税込）
容量 ：7g
発売日：
2026年2月27日～順次
Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon
2026年4月18日～順次
全国のロフト（一部店舗除く）、ロフトネットストア
2026年4月24日～順次
全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）
みずみずしいテクスチャーで透け感UP
みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感を宿します。
肌に溶け込むようになじみ、素肌が透けるようなナチュラルな発色とほのかなツヤ感プラス。
ロングラスティング処方で長時間メイクしたての仕上がりをキープします。
こんこんとタッチするスポンジチップ
内蔵されているスポンジタイプのアプリケーターが、肌にこんこんとバネのように弾み、リキッドの量を調整し、頬にムラなく色づきます。
メイク初心者の方でも簡単に適量をとることができます。
なりたい印象によって選べるカラバリ
キュートでかわいいピンクカラーから、肌なじみのよいアプリコットカラー、大人っぽい雰囲気のモーブカラーまで、なりたい印象や好みの仕上がりにあわせて選べるカラーバリエーション。
いつでも持ち運べるキーリングコスメ
ハートを模った穴から付属のボールチェーンを通して、バッグやポーチにつけてキーリングコスメとしてお楽しみいただけます。
＜Color system＞
