高鳴る胸のトキメキとあざとかわいいい色づき(ハート)じゅわっと血色感で多幸感UP『こんこんチーク』2026年2月27日(金)よりオンラインにて先行発売

写真拡大 (全15枚)

アモーレパシフィックジャパン株式会社


　韓国コスメブランド「エチュード」は、じゅわっと血色感宿るリキッドチーク『こんこんチーク』を2026年2月27日(金)よりオンライン先行で発売いたします。



みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感を宿します。肌に溶け込むようになじむので、ベースメイクに仕込むことで、素肌が透けるようなナチュラルな発色とほのかなツヤ感をプラス。



また、付属のスポンジパフがこんこんとバネのように弾み、リキッドの量を程よく調整。恋する乙女が胸が高鳴って頬が高揚するかのように、頬にポッと色づきムラなく密着します。



ハートを模ったキュートなパッケージで、キーリングコスメとして持ち歩くのも◎


幸せモード全開！あざと可愛い彩りを与えるこんこんチークで、こんこんっと弾むような血色感を♪



こんこんチーク

高鳴る胸のトキメキとあざとかわいいい色づき(ハート)じゅわっと血色感で多幸感UP







商品名：


こんこんチーク　01 ピーチこん


こんこんチーク　02 ピンクこん


こんこんチーク　03 モーブこん


こんこんチーク　04 アプリコットこん


こんこんチーク　05 ローズこん


価格　：1,265円（税込）　


容量　：7g


発売日：


2026年2月27日～順次


Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon


2026年4月18日～順次


全国のロフト（一部店舗除く）、ロフトネットストア


2026年4月24日～順次


全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）



みずみずしいテクスチャーで透け感UP


みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感を宿します。


肌に溶け込むようになじみ、素肌が透けるようなナチュラルな発色とほのかなツヤ感プラス。


ロングラスティング処方で長時間メイクしたての仕上がりをキープします。



こんこんとタッチするスポンジチップ


内蔵されているスポンジタイプのアプリケーターが、肌にこんこんとバネのように弾み、リキッドの量を調整し、頬にムラなく色づきます。


メイク初心者の方でも簡単に適量をとることができます。



なりたい印象によって選べるカラバリ


キュートでかわいいピンクカラーから、肌なじみのよいアプリコットカラー、大人っぽい雰囲気のモーブカラーまで、なりたい印象や好みの仕上がりにあわせて選べるカラーバリエーション。



いつでも持ち運べるキーリングコスメ


ハートを模った穴から付属のボールチェーンを通して、バッグやポーチにつけてキーリングコスメとしてお楽しみいただけます。




＜Color system＞




公式オンラインショップ https://etude.jp/


公式インスタグラム etudejapan


公式X @etudejapan　


公式facebook http://www.facebook.com/etudejapan