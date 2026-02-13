Value Financial Holdings 株式会社、米国子会社VISが米保険ブローカーをグループ化

Value Financial Holdings株式会社Value Insurance Solutions, Inc.(https://value-us.com/)

Value Financial Holdings 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：千秋昌康、以下「当社」）の米国子会社である Value Insurance Solutions, Inc.（以下「VIS」）は、米国カリフォルニア州に拠点を置く保険ブローカー BLT Insurance Solutions, LLC（本社：米国カリフォルニア州、代表者：北見 美奈子、以下「BLT 社」）の全持分を取得し、2026年1月1日付で同社を当社グループに迎え入れましたので、お知らせいたします。

北米事業拡大と現地ネットワーク強化

当社グループは、保険・金融サービス事業のグローバル展開の一環として、北米におけるサービス提供体制の強化を進めています。

BLT社は2014年の設立以来、米国カリフォルニア州サンマテオ（シリコンバレーエリア）を拠点に、日系企業を中心とした顧客に対し、グループ健康保険（Employee Benefits）や個人生命保険などの保険サービスを提供してきました。現地企業文化や制度への深い理解と、顧客との長期的な関係構築を強みとしています。

今回のグループ参画により、当社グループはシリコンバレーエリアに新たな拠点を獲得するとともに、北米における保険サービス事業の基盤を一層強化します。

VISのグローバルネットワークとBLT社の現地サービス力を組み合わせることで、北米で事業展開する企業への支援体制を拡充してまいります。

本件のポイント

・シリコンバレーエリアに新拠点を獲得

・日系企業向け保険サービス体制を強化

・北米保険サービス事業の拡大

・VISとBLT社の経営資源を統合

対象会社の概要

名称：BLT Insurance Solutions, LLC

所在地：1900 S. Norfolk St. Suite 350, San Mateo, CA 94403

代表者：北見 美奈子

設立：2014年

事業内容：グループ健康保険、個人生命保険 等

今後の展開

BLT社は2026年1月1日よりVISの子会社として運営を開始しております。

今後は両社の経営資源の集約および事業運営の効率化を目的として、準備が整い次第、VISとBLT社の組織統合（合併）を実施する予定です。

当社グループは今後もグローバルな視点で保険・金融サービスの提供体制を強化し、国内外のお客様の事業成長を支援してまいります。

■会社概要

会社名：Value Financial Holdings株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1丁目10番1号 平富ビル5階

代表者：代表取締役社長 千秋 昌康

事業内容：持株会社としてのグループ全体の戦略立案、IR・広報、経営方針策定および経営管理等

URL：https://valuegroup.co.jp/

■グループ会社

会社名：株式会社バリュー・エージェント

所在地：東京都千代田区内神田1丁目10番1号 平富ビル5階

代表者：代表取締役社長 千秋 昌康

事業内容：生命保険媒介業、損害保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業 等

URL：https://www.value-agent.co.jp/index.html

