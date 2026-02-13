ダイレクトスカウトサービス「Careefy」(キャリファイ)、求人掲載数20,000件を突破

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK（東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩）が展開する、ハイクラス向けダイレクトスカウトサービス「Careefy」(キャリファイ) は、2026年1月22日（木）、求人掲載数が20,000件を突破したことをお知らせいたします。

また、2026年2月15日（日）25:35よりTOKYO MXで放送されるビジネス情報番組「ええじゃない課Biz」にて、Careefyが紹介されます。

サービスサイト：https://careefy.jp/(https://careefy.jp/)

「Careefy」掲載求人の概要

「ミスマッチのない転職を実現する」という目標のもと、求人企業と求職者双方にとって本質的なマッチングを提供するダイレクトスカウトサービス「Careefy」は、2025年10月2日（木）にサービスを正式リリースしました。

2025年12月には、正式リリースから約3ヶ月で企業掲載数1,000社、求人掲載数15,000件を突破し、事業拡大中の企業やハイクラス向けヘッドハンターからの求人増加のため、このたびさらに求人掲載数20,000件を突破するに至りました。

求人の年収上限の分布においては、1,000万円以上が56%、700万円以上が全体の約9割を占め、ハイレイヤーの求人が充実しています。また業種分布においてはIT・インターネット業界が6割以上を占め、IT関連の経験を活かしたい、転職によって年収アップを実現したいという求職者の方には、よりマッチ度の高い求人が揃っています。

Careefyでは、公的身分証を介した本人確認による信頼性の高い情報のほか、職務経歴の入力や職務要約の作成を支援する「AIサジェスト機能」など、求職者の経験やスキルを正確に伝えられる仕組みが充実しています。特に、元同僚や上司など求職者と関わりのある第三者が、スキルや人柄といった要素をスコアリングし可視化する独自の仕組み「タコレコ」によって、自身では言語化しづらい強みや評価が客観的に伝わる点も特長です。これにより、書類選考の段階から理解度の高いスカウトが数多く届き、納得感のある転職活動につながっています。

今後もCareefyは、機能強化や体験価値の向上を通じて、求職者が「自分に合った選択肢と出会える」転職体験を提供し続け、「ミスマッチのない転職」の実現に取り組んでまいります。

TOKYO MX「ええじゃない課Biz」出演情報

法人向けのITツールやソリューションを紹介するビジネス情報番組「ええじゃない課Biz」にて、Careefyが紹介されます。事業マネージャーと広報が出演し、出演者の皆さまに向けてCareefyの魅力をお伝えしました。

2026年2月15日（日）25:35よりTOKYO MXで放送されるほか、番組公式YouTubeでも動画が配信されます。ぜひご覧ください。

【番組概要】

・番組名：ええじゃない課Biz

・放送局：TOYKO MX（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城ほか）

・放送日：第1・第3日曜日 25:35～26:05

・出演者：柴田英嗣（アンタッチャブル）、アルコ＆ピース、才木玲佳、豊嶋啓、こばやしけん太、バローズ、マスザワ内閣ほか

・番組HP：https://eebiz.jp/

・番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@biz4237

サービス概要

Careefyは、信頼性の高い情報をもとにマッチングを生む、ハイクラス向けダイレクトスカウトサービスです。

TRUSTDOCKが創業以来培ってきた「オンライン本人確認（eKYC）」のノウハウや、多角的な評価を相互共有することで、マッチング精度の向上を実現。求職者・採用企業ともに、安心してご利用いただける新しい転職支援を提供します。

当社は創業以来、マイナンバーカードを利用したオンライン上の行政手続きなど、「情報の安全性・信頼性」が重要なシーンでeKYC（オンライン本人確認）サービスを提供してきました。そんなTRUSTDOCKだからこそ可能な、公的身分証と連動した求職者情報で、マッチング精度を高めます。求職者に対しては履歴書・職務経歴書作成を、企業に対しては求人票作成をAIでサポートし、転職・採用活動のコストを削減します。また今後も機能拡充によって、AIによるサポート範囲を拡大していく予定です。

サービスサイトURL：https://careefy.jp/

会社概要

株式会社TRUSTDOCKは、「デジタル社会のインフラをつくる」というパーパスのもと、eKYC（オンライン本人確認）サービスをはじめ、急速なデジタル化によって起こる諸問題を解決するデジタルソリューションカンパニーです。

eKYCサービスでは、個人の身元確認のほか、法人確認やリスクチェックなどさまざまな確認業務をワンストップでご提供。累計導入社数300社を超える顧客確認インフラとして、24時間365日、安定運用しております。

さらに2025年より、デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」と連携した転職サービス「Careefy」、ポイ活サービス「PointQuest」を、2026年よりセルフアンケートサービス「Quespix」をスタートしました。豊かなデジタル社会の実現のために、今後もさまざまなサービスを展開してまいります。

社名 : 株式会社TRUSTDOCK（TRUSTDOCK Inc.）

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp